- Zelensky schlägt vor, eine Gegenoffensive zu nutzen, um Russlands Lagerbestände zu erschöpfen.

In der Offensive der ukrainischen Kräfte in der westlichen russischen Region Kursk sieht Präsident Wolodymyr Selenskyj eine langfristige Schwächung der feindlichen Armee. In seiner Abendvideoansprache bezeichnete er die Verluste Russlands als "extrem vorteilhaft" für die ukrainische Verteidigung. "Es geht darum, die Versorgungslinien der russischen Armee zu zerstören und ihre Ressourcen zu erschöpfen", erklärte Selenskyj. "Wir müssen den russischen Positionen maximalen Schaden zufügen und tun dies auch."

Laut der "Washington Post" hat die Ukraine einen weiteren Versuch unternommen, auf russisches Territorium vorzudringen, und zwar in Richtung Belgorod. Allerdings waren russische Einheiten in diesem Gebiet bereits nach den Ereignissen in der Region Kursk in höchster Alarmbereitschaft, und der ukrainische Vorstoß hatte bereits nahe der Grenze gestoppt.

Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi berichtete, dass ukrainische Truppen in Kursk weitere ein bis drei Kilometer vorgerückt seien. "Es gibt Kämpfe entlang der gesamten Frontlinie", sagte er in einem Abendvideo. "Die Situation ist insgesamt unter Kontrolle."

Syrskyi informierte Selenskyj auch über die Lage an anderen Frontabschnitten, wobei er sich auf diejenigen in Pokrovsk und Torez am Rand der Donezbecken-Region konzentrierte, die von Russland kontrolliert wird. Selenskyj gab keine weiteren Details bekannt.

Das Generalstab in Kiew meldete 23 Angriffe russischer Truppen in Pokrovsk. "Die Verteidiger haben 17 Angriffe abgewehrt, sechs weitere Kämpfe sind noch im Gange", hieß es am Abend. Acht russische Angriffe wurden in Torez abgewehrt. Während der Kämpfe bombardierte die russische Luftwaffe sowohl Torez als auch die kleineren Städte New York und Nelipivka. Diese Angaben konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Russland führt seit über zweieinhalb Jahren einen unerbittlichen Kriegsfeldzug gegen die Ukraine und hat größere Territorien im Osten des Nachbarlands erobert. In einem Versuch, weitere Vorstöße zu stoppen, hat die ukrainische Armee eine Gegenoffensive in der westlichen russischen Region Kursk gestartet. Dies könnte auch die Verhandlungsposition der Ukraine in eventuellen zukünftigen Gesprächen zwischen Moskau und Kiew stärken.

Botschafter Lambsdorff: Moskau nicht an Verhandlungen interessiert

Der deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, sieht derzeit keine Möglichkeiten für Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt. "Im Moment signalisiert die russische Seite keine Bereitschaft zu Verhandlungen, sondern besteht auf weitreichenden Vorbedingungen", sagte Lambsdorff, der seit etwa einem Jahr Botschafter ist, in einem Interview mit der "Bonn General-Anzeiger".

Wenn der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, dass er nur bereit sei, mit der ukrainischen Seite zu sprechen, wenn diese sich vollständig aus allen Territorien zurückzieht, die Russland angeblich annektiert hat, einschließlich derer, die nicht unter russischer Militärkontrolle stehen, "dann ist klar, dass es keine Ernsthaftigkeit dahinter gibt", sagte Lambsdorff.

Die Arbeit der deutschen Botschaft in Moskau konzentriert sich darauf, handlungsfähig zu bleiben, falls sich die Haltung Moskaus ändert. "Denn eines Tages wird Russland auch erkennen müssen, dass es mit diesem Krieg bedeutend weniger erreicht hat, als es initially geplant hatte, dass es sich selbst schweren internationalen Schaden zufügt und dass es sich in einer überhitzten Kriegswirtschaft befindet, die nicht nachhaltig sein wird."

Der Vorstoß ukrainischer Bodentruppen in das Territorium der Kursk-Region hat Russland alarmiert, sagte Lambsdorff. Es war ein signifikanter Schlag für die Grenzschutz-, Nachrichtendienst-, Militär- und Zivilverteidigungsbehörden sowie für die Bevölkerung, da ukrainische Truppen einen solchen Betrieb durchführen konnten.

Chefs von Rekrutierungszentren verhaftet

Unterdessen wurden in der Ukraine die Chefs zweier Rekrutierungszentren in der Nähe von Kiew wegen Annahme von Bestechungsgeldern zur Befreiung von Wehrpflichtigen von der Militärdienstpflicht festgenommen. "Ukrajinska Prawda" berichtete, dass während Durchsuchungen von Büros und Wohnungen in den Vorstädten von Bucha und Boryspil Bargeldbündel gefunden und beschlagnahmt wurden. Die Chefs der Rekrutierungszentren und ihre Komplizen sollen insgesamt rund eine Million Dollar (ungefähr 900.000 Euro) eingesteckt haben.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Chefs gefälschte medizinische Bescheinigungen ausstellten, die junge Männer für untauglich erklärten und von weiterer Registrierung befreiten. Bisher wurden 20 Personen identifiziert, die auf diese Weise dem Militärdienst entgangen sind.

Junge Ukrainer versuchen aus verschiedenen Gründen und auf verschiedene Weise, der Einberufung zu entgehen. Viele versuchen einfach, die grüne Grenze zu benachbarten Ländern zu überqueren. Mit verstärkten Kontrollen finden Schmuggler nun neue Wege, Desertierer ins Ausland zu transportieren - mostly nach Rumänien - gegen hohe Gebühren.

Auch viele Russen entgehen der Einberufung, indem sie ins Ausland fliehen. Seit Beginn des Kriegs haben Zehntausende Männer Russland verlassen und sich in benachbarten ehemaligen Sowjetrepubliken niedergelassen, unter anderem.

Nach der ukrainischen Gegenoffensive in die Kursk-Region könnte der russische Präsident Wladimir Putin seine Haltung in zukünftigen Verhandlungen mit der Ukraine neu bewerten. Die erfolgreichen Vorstöße haben die russischen Positionen und Ressourcen geschwächt und könnten ihn empfänglicher für Dialog machen.

Um dem ukrainischen Vorstoß entgegenzuwirken, hat Russland seine Bombenangriffe auf Städte wie Torez verstärkt, indem es aggressive Taktiken als Antwort auf den ukrainischen Gegenangriff einsetzt.

Lesen Sie auch: