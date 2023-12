Zahlen zeigen: US-Fluggesellschaften machen bis 2022 mehr Urlaub als im Vorjahr

In den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr setzen die Fluggesellschaften ihre Serie von wenigen Flugstreichungen nach der katastrophalen Feiertagskatastrophe des letzten Jahres fort.

Zahlen von FlightAware zeigen, dass die US-Fluggesellschaften in der vergangenen Woche weniger als 1 % aller Flüge gestrichen haben. Vom 20. bis 26. Dezember haben die Fluggesellschaften mehr als 162.000 Flüge geplant und nur 1.100 davon gestrichen.

Die FAA hat davor gewarnt, dass am Mittwoch für Flüge zu den großen Flughäfen an der Ostküste in Philadelphia, Boston, New York und Washington Bodensperren verhängt werden könnten, da Piloten und Fluglotsen mit niedrigen Wolkenhöchstständen und eingeschränkter Sicht zu kämpfen haben. Bis 3 p.m. ET sind diese Flugstopps jedoch noch nicht eingetreten. Nach Angaben von FlightAware haben die Fluggesellschaften in den Vereinigten Staaten nur 129 Flüge gestrichen und weitere 3.800 verspätet durchgeführt.

Dies steht in diametralem Gegensatz zu dem Zusammenbruch des Flugplans von Southwest Airlines in den letzten 10 Tagen des Jahres 2022, bei dem 16.900 Flüge gestrichen wurden und zwei Millionen Passagiere auf der Strecke blieben.

Dennoch hat Southwest Airlines während des Feiertagsansturms die meisten Verspätungen aller US-Fluggesellschaften zu verzeichnen - etwa jeder vierte Flug in der letzten Woche.

Vom 20. bis 26. Dezember hat Southwest 27 % seines Flugplans oder 8.096 Flüge verspätet. Im gleichen Zeitraum wurden nur 2 % der Southwest-Flüge gestrichen. Am Mittwoch hatte Southwest weitere 985 Verspätungen - oder einen von fünf geplanten Flügen - zu verzeichnen.

Die Verspätungen in der letzten Woche erreichten am Dienstag ihren Höhepunkt, als nach Angaben von FlightAware fast 28 % aller Flüge verspätet waren und durchschnittlich 52 Minuten zu spät ankamen.

"Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Verspätung und einer Annullierung", sagte Verkehrsminister Pete Buttigieg letzte Woche auf einer Pressekonferenz.

Buttigieg betonte, dass er die Zahl der Flugannullierungen für "gesund" hält, aber "das fordert uns auf, dem Problem der Verspätungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die Fluggesellschaften unter Druck zu setzen, wie sie sich verhalten."

American Airlines sagte am späten Dienstag, dass eine Handvoll ihrer regionalen Flüge wegen des Wetters gestrichen wurden, und rühmte sich, dass sie "weiterhin die wenigsten Annullierungen unter den großen Fluggesellschaften in dieser Ferienzeit haben."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com