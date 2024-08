- Yerin Ha wird Benedicts Chosen One-Figur verkörpern.

Nach den freudigen Hochzeiten in "Bridgerton", wie sie in der Netflix-Serie dargestellt werden, rückt Benedict Bridgerton in der kommenden vierten Staffel in den Fokus. Die Ausstrahlung ist für 2026 geplant, und Luke Thompson (36) wird erneut die Rolle des gebrochenen britischen Aristokraten übernehmen. Laut Variety, einer Branchenquelle, wird Yerin Ha (29) die Rolle der Frau übernehmen, die Benedicts Zuneigung erweckt.

Die vierte Staffel der Serie basiert auf dem dritten "Bridgerton"-Roman von Julia Quinn (54), daher wissen die Fans bereits, dass Benedicts Liebe Sophie Beckett heißt, die später als bescheidene Dienstmagd enttarnt wird. Dies bildet die Grundlage für eine fesselnde Liebesgeschichte, die soziale Grenzen überwindet.

Vergangene Rollen von Yerin Ha

Yerin Ha, geboren in Sydney, hat sich durch ihre Rolle in der Paramount+-Adaption der "Halo"-Videospiele als Kwan Ha bei amerikanischen Zuschauern einen Namen gemacht. Sie war auch in der australischen Serie "Reef Break" und "Bad Behaviour" sowie im Horrorfilm "Sissy" zu sehen. Als nächstes wird sie in der HBO-Serie "Dune: Prophecy" zu sehen sein, die im November gestreamt werden soll. Die Hauptrolle in "Bridgerton" würde ihre bisher bedeutendste Leistung darstellen.

"Bridgerton" feierte 2020 auf Netflix Premiere und ist seitdem eine der erfolgreichsten Serien der Plattform. Über 103 Millionen Zuschauer haben die dritte Staffel seit ihrer Veröffentlichung vor ein paar Monaten gesehen. Letzten Monat bestätigte Netflix mit einem Video Benedict als Protagonisten der nächsten "Bridgerton"-Liebesgeschichte.

In ihrer Karriere wird Yerin Ha ihre bisher bedeutendste Rolle übernehmen, wenn sie in der kommenden "Bridgerton"-Staffel die weibliche Hauptrolle spielt und die mysteriöse Frau porträtiert, die Benedicts Herz erobert. Nachdem Benedicts Bruder Anthony Bridgerton, gespielt von Jonathan Bailey, in den vorherigen Staffeln Liebe gefunden hat, sind die Fans gespannt, ob Benedict mit seiner eigenen romantischen Geschichte, die seine neue Liebe Yerin spielt, mithalten kann.

