Women's Euro 2022: Gastgeber England startet mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Österreich in den Wettbewerb

Ein feiner Heber von Beth Mead nach 15 Minuten war alles, was die beiden Mannschaften beim knappen 1:0-Sieg der Engländerinnen im Old Trafford trennte. Die Mannschaft von Sarina Wiegman sicherte sich damit drei hart verdiente Punkte, die zweifellos die Nervosität vor dem Turnier beruhigen werden.

England wurde mit zunehmender Spieldauer immer besser und hätte den Vorsprung vielleicht sogar noch ausbauen können, doch mangelnde Sorgfalt und mangelnder Zusammenhalt im letzten Drittel führten dazu, dass eine Reihe von guten Chancen vertan wurden.

Österreich sorgte für genügend Gefahr, so dass das Spiel nie komfortabel war, und Wiegman wird wissen, wie sehr sich ihre Mannschaft verbessern muss, wenn sie dem Hype um den Turnierfavoriten gerecht werden will.

Englands niederländische Cheftrainerin ließ sich nach dem Abpfiff nicht lange bitten, doch ihre Spielerinnen blieben auf dem Spielfeld und ließen sich vom heimischen Publikum an einem historischen Abend bejubeln. Insgesamt kamen 68 871 Fans nach Old Trafford, um das Spiel zu sehen, was einen neuen Zuschauerrekord für ein Spiel bei der Frauen-Europameisterschaft darstellt.

Da das Finale am 31. Juli im Wembley-Stadion ausgetragen wird, ist es wahrscheinlich, dass dieser Rekord erneut gebrochen wird. Nach dem Auftritt am Mittwochabend stellt sich jedoch vor allem die Frage, ob England eine der Mannschaften sein wird, die es ins Finale schafft.

"Die Atmosphäre spricht für sich selbst", sagte Georgia Stanway, Spielerin des Spiels, nach dem Spiel zu Reportern. "Der Anlass ist gewaltig, und natürlich wird man ein bisschen nervös sein.

"Der Lärm [war das Beste an diesem Abend], und obwohl es schwer war, Informationen zu verstehen, zeigt der Lärm, wo wir stehen. Das ist der Standard, den die Fans gesetzt haben - macht Lärm und wir können den Gegner aus dem Konzept bringen.

Stanways Eingeständnis, dass ihre Mannschaftskameraden Mühe hatten, Wiegmans Nachbesprechung nach dem Spiel zu verstehen, gibt einen Hinweis auf den Lärmpegel im Old Trafford am Mittwoch, als die Spieler vorzeitig aufbrachen, um mitzusingen.

"Das nächste Mal müssen wir 'Sweet Caroline' [nach dem Schlusspfiff] verschieben", lachte sie.

Neil Diamonds klassischer Song wurde im vergangenen Sommer zur Erkennungsmelodie der englischen Männer, die das Finale der Euro 2020 erreichten, und auch die Frauenmannschaft wird ihn während des Turniers hoffentlich noch ein paar Mal hören.

Aufregung und Spannung

Wenn man die etwa vier Meilen von Manchesters nördlichem Viertel zum Old Trafford am Stadtrand zurücklegt, deutet kaum etwas darauf hin, dass die Stadt in wenigen Stunden das Eröffnungsspiel eines großen internationalen Wettbewerbs austragen wird.

Abgesehen von einer Handvoll Fans in England-Trikots war es unwahrscheinlich, dass irgendjemand wusste, dass überhaupt ein Spiel stattfand.

Die Organisatoren der Fußballweltmeisterschaft 2019 in Frankreich wurden für die mangelnde Werbung für das Turnier kritisiert, und trotz der spürbaren Aufregung im Vorfeld der Euro 2022 scheinen die gleichen Probleme auch hier weiter zu bestehen.

In Old Trafford war die Begeisterung der Fans, die sich mehr als drei Stunden vor dem Anpfiff zu Tausenden um das Stadion versammelt hatten, jedoch ungebrochen.

Sie waren auch zuversichtlich. "Vier zu null für England", rief eine Gruppe, von denen die meisten Trikots mit dem Namen von Leah Williamson, der neuen Spielführerin der Löwinnen, trugen.

Ihre Zuversicht ist sicherlich nicht unangebracht, denn England verfügt zweifellos über Weltklasse-Talente auf dem gesamten Spielfeld. Die einzige Sorge vor diesem Turnier war, ob die Spielerinnen mit der großen Erwartungshaltung, auf heimischem Boden Favorit zu sein, zurechtkommen würden.

In der Vorbereitung auf das Spiel sprachen einige Spieler über das Selbstvertrauen, das ihnen das Spiel vor heimischer Kulisse geben würde, doch die Nervosität war zu Beginn des Spiels deutlich zu spüren.

Mehr als ein Fehlpass brachte Österreich in gefährliche Zonen des Spielfelds, doch mangelnde Durchschlagskraft führte dazu, dass Englands Fehler nicht bestraft wurden.

Der Fußball kommt nach Hause"?

Es dauerte jedoch nicht lange, bis England wieder auf die Beine kam, denn die Vorstöße der beiden Außenspielerinnen Lauren Hemp und Mead ließen die Stimmung im Old Trafford immer lauter werden.

Dies war die erste Phase, in der England Druck ausübte, und sie reichte aus, um die österreichische Abwehr zu knacken. Fran Kirbys langer Ball fand Mead, die den Ball mit der Brust annahm und ihn über die heranstürmende Manuela Zinsberger lupfte.

Der Jubel im Stadion verzögerte sich ein wenig, da es zunächst so aussah, als hätte Österreichs Verteidigerin Carina Wenninger den Ball von der Linie geklärt, doch ein Blick auf die Uhr der Schiedsrichterin und ein Pfiff versetzten das Theatre of Dreams in einen Freudentaumel.

Im Old Trafford haben schon viele berühmte Spielerinnen mit der Nummer sieben auf dem Platz gestanden - David Beckham, Cristiano Ronaldo und Eric Cantona, um nur drei zu nennen - und Meads Abschluss war den größten Spielen, die hier je stattgefunden haben, angemessen.

Der Lärm im Stadion hatte sich seit dem Ende der Nationalhymnen allmählich gesteigert, aber Meads Tor sorgte dafür, dass er nun wirklich ohrenbetäubend war.

Es dauerte nicht lange, bis in einem kleinen Teil des Stadions die erste Hymne "Football's Coming Home" ertönte, die sich aber nicht weiter ausbreitete. Vielleicht hatten die Fans Angst, nach dem herzzerreißenden Finale der Männer im letzten Jahr gegen Italien zu viel zu erwarten.

In der zweiten Halbzeit zeigte Hemp, warum sie als eine der wichtigsten Spielerinnen für die Euro 2022 gehandelt wird und die Erwartungen auf ihren Schultern lasten.

Die 21-Jährige hat in dieser Saison sowohl für ihren Verein als auch für ihr Land hervorragende Leistungen erbracht, und ihre Kombination aus Schnelligkeit, Übersicht und Torgefährlichkeit hat sie zu einer der gefürchtetsten Spielerinnen bei diesem Turnier gemacht.

Hanf machte Laura Wienroither auf der rechten Seite der österreichischen Abwehr das Leben schwer, doch ihre Drehungen und Wendungen blieben untypisch für sie erfolglos.

Etwas mehr als 10 Minuten vor Schluss hatte Österreich die beste Chance des Spiels, und England konnte sich bei Torhüterin Mary Earps bedanken, dass der Spielstand nicht noch höher ausfiel, denn sie parierte den Distanzschuss von Barbara Dunst.

Das war's dann aber auch schon für die Gäste, die nach dem Duell mit dem hoch favorisierten englischen Team zweifellos einen enormen Selbstvertrauensschub erhalten haben.

Wenn die Löwinnen bei diesem Turnier weiterkommen wollen, weiß Wiegman, dass die Mannschaft mehr Unterstützung wie in Old Trafford brauchen wird.

"Unglaublich [Lärm]. Es ist einfach unglaublich", sagte sie. "Wir wissen, woher wir kommen, und wenn wir hier im Old Trafford vor 70.000 Menschen spielen, ist das ein tolles Gefühl. Wir hoffen, dass sie das auch bei anderen Spielen machen, wir wissen, dass wir ausverkaufte Stadien haben."

Wiegman ist sich bewusst, dass die Mannschaft noch viel Raum für Verbesserungen hat, aber im Moment lässt sie ihre Spieler in einem historischen Abend schwelgen.

