Wohnviertel in Izmir sind von den sich ausbreitenden Waldbränden betroffen.

Ein Waldbrand breitet sich auf die Wohngebiete von Izmir aus und hüllt die türkische Metropole in eine dichte Rauchwolke. Zahlreiche Wohn- und Geschäftsgebäude werden geräumt. Leider haben einige Häuser bereits irreparablen Schaden erlitten.

In der Nähe der renommierten Küstenstadt Izmir kämpfen rund 3.000 Einsatzkräfte gegen den Waldbrand bei starken Böen. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu wurden bereits über 900 Menschen aus zwei betroffenen Gebieten evakuiert, wie Innenminister Ali Yerlikaya mitteilte.

Die Feuerwehr setzt fünf Löschflugzeuge, 15 Hubschrauber, Bulldozer und mehrere schwere Maschinen ein, um das Feuer zu bekämpfen. Ein Vertreter des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teilte mit, dass etwa 2.965 Einsatzkräfte mit rund 600 Fahrzeugen in der Provinz Izmir an der Ägäis-Küste im Einsatz sind. Die Brandursache ist bisher unklar.

Im Industriegebiet von Karsiyakas nördlichem Rand wurden 30 Unternehmen von den Flammen zerstört, wie Bürgermeister Cemil Tugay auf X mitteilte. Auch ein zehnstöckiges Wohnhaus ging in Flammen auf. Aufnahmen der staatlichen TRT zeigten, wie das Dach des Gebäudes lichterloh brannte. Die starken Winde trieben die Flammen von den nahen Wäldern auf das Gebäude zu, was die Löscharbeiten erschwerte. Teile des Daches stürzten ein und beschädigten parkende Autos.

Zuvor waren bereits Häuser in anderen Wohngebieten in Brand geraten, wie Izmir-Gouverneur Süleyman Elban berichtete. Mindestens ein Dorf musste evakuiert werden. Zum Glück gibt es bisher keine Verletzten zu melden.

Stadtzentrum im Smog

Das Stadtzentrum von Izmir ist von einer dicken Smogschicht eingehüllt. Als drittgrößte Stadt Turkei und beliebtes Urlaubsziel, insbesondere an den benachbarten Ägäis-Stränden, wird Izmir häufig besucht.

Die starken Winde, die bis zu 80 Kilometer pro Stunde erreichen, zwangen die Löscharbeiten in Karsiyaka am Freitag zeitweise einzustellen, wie Anadolu berichtete.

Seit Beginn des Sommers kämpft Türkei mit Hitze und Waldbränden. TRT teilte mit, dass bis Freitag Waldbrände in mindestens sechs Städten und Provinzen, darunter Canakkale, Manisa und Bolu, gemeldet wurden. Auch in Griechenland wird nördlich von Athen ein großer Waldbrand bekämpft.

