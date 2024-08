- Wohnung erliegt Flammen - Feuerwehrmann leicht verletzt

Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen, während er einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Deggendorf bekämpfte. Laut Angaben der Behörden brach ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Stock aus unbekannten Gründen aus und verursachte Schäden in Höhe von mehr als einer halben Million Euro.

Laut Polizeibericht hörte ein lokaler Bewohner einen lauten Knall und sah Rauch aus einer der Wohnungen im Gebäude kommen. Die betroffene Wohnung wurde vollständig zerstört, wobei sich das Feuer teilweise auf den Dachboden ausbreitete. Einige Dachziegel fielen von dem Dach und verursachten Schäden an parkenden Fahrzeugen in der Nähe.

Der 33-jährige Bewohner der beschädigten Wohnung war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend. Die Ursache des Feuers blieb unklar. Während der Löscharbeiten wurden etwa 15 Personen angewiesen, das Gebäude zu verlassen, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Trotz der umfangreichen Schäden hatte noch keine Versicherungsgesellschaft Kontakt aufgenommen, um die Kosten in Höhe von mehr als einer halben Million Euro zu decken. Andere betroffene Bewohner waren unsicher über ihre Wohnsituation nach dem Brand.

Lesen Sie auch: