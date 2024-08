Wohngebiete in Izmir sind durch Waldbrände bedroht.

Ein Waldbrand in der Waldregion von Izmir nähert sich den Wohngebieten der Stadt und hüllt die türkische Metropole in einen alarmierenden Smog. Die lokalen Behörden haben zahlreiche Häuser und Geschäfte aufgrund dieser sich verschärfenden Situation evakuiert. Leider haben einige Häuser bereits irreparable Schäden erlitten.

Rund 3.000 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer in Izmir und müssen dabei starke Winde überwinden. Laut Anadolu wurden 900 Personen aus zwei betroffenen Bezirken evakuiert, wie Innenminister Ali Yerlikaya mitteilte.

Die Feuerwehr setzt fünf Löschflugzeuge, 15 Hubschrauber, Bulldozer und andere schwere Maschinen ein, um den Flammen entgegenzuwirken. Ein Vertreter des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erklärte, dass etwa 2.965 Einsatzkräfte mit über 600 Fahrzeugen in der Provinz Izmir an der Ägäis mobilisiert wurden. Die Ursache des Feuers bleibt unklar, da es am Donnerstagabend im nördlichen Gebiet von Izmir ausbrach.

Im Industriegebiet Karsiyaka wurden 30 Geschäfte von den Flammen verschont, wie Bürgermeister Cemil Tugay bestätigte. Ein Hochhaus wurde ebenfalls in Brand gesetzt, wie Videos von TRT zeigen, auf denen das brennende Dach zu sehen ist. Die starken Winde haben das Feuer in die Stadt getrieben und es den Feuerwehrleuten erschwert, das Feuer zu löschen, da Teile des Daches auf den Boden fielen und geparkte Fahrzeuge beschädigten.

In früheren Fällen wurden verschiedene Häuser in verschiedenen Wohngebieten zerstört, wie Izmir Bürgermeister Şuleyman Elban mitteilte. Mindestens ein Dorf musste evakuiert werden, und glücklicherweise wurden keine Verletzungen gemeldet.

Smog im Stadtzentrum

Das Herz von Izmir ist von einer dichten Smogwolke umgeben. Diese Stadt, die drittgrößte in der Türkei, ist bekannt für ihre beliebten Strandresorts an der Ägäis.

Aufgrund von starken Winden von über 80 Kilometer pro Stunde musste die Luftunterstützung in Karsiyaka am Freitag für einen Moment eingestellt werden, wie Anadolu berichtete.

Die Türkei kämpft seit Beginn des Sommers mit einer Hitzewelle und Waldbränden, die das Land heimsuchen. TRT berichtete, dass Wälder in mindestens sechs Städten und Provinzen am Freitag in Brand gesetzt wurden, darunter Canakkale, Manisa und Bolu, die alle im Westen liegen, und dass kürzlich auch ein Stadtteil nördlich von Athen in Griechenland von einem gigantischen Waldbrand heimgesucht wurde.

Der Smog der Waldbrände in der Waldregion von Izmir hat das Stadtzentrum erreicht und einen nebligen Schleier über das Stadtzentrum gelegt. Trotz der schwierigen Windbedingungen arbeiten über 3.000 Einsatzkräfte unermüdlich daran, die Feuer zu löschen, darunter fünf Löschflugzeuge und 15 Hubschrauber.

