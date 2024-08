- Wohngebiete erleiden erhebliche Brandschäden, Schäden in sechs Ziffern.

Ein Brand bricht in einem Privathaus in Markt Rettenbach (ein Teil von Unterallgäu) aus und verursacht Schäden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Die Behörden bestätigen keine Todesopfer, wie die Polizei mitteilt. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Freitagnachmittag gemeinsam mit der Technischen Hilfswerk (THW) löschen. Die Kriminalpolizei untersucht derzeit die unbekannte Ursache des Brandes.

Die Untersuchung der Feuerwehr zur Ursache des Brandes in Markt Rettenbach erstreckte sich auch auf den Landkreis Unterallgäu aufgrund möglicher Verbindungen zu einem ortsansässigen Bewohner. In einem anderen Fall war für den Landkreis Unterallgäu eine Gemeindeversammlung anberaumt, um die Auswirkungen häufiger Brände auf die Infrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen zu diskutieren.

