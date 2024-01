Wohin diesen Sommer? Ein Dutzend Ideen für Reiseziele

Weltweit lagen die internationalen Ankünfte im ersten Quartal 2023 bereits bei 80 % des Niveaus vor der Pandemie, und für die nördliche Hemisphäre wird ein starker Sommer erwartet, so die UN-Welttourismusorganisation.

Das bedeutet, dass die Planung eines Sommerurlaubs in diesem Jahr für Reisende eine Herausforderung darstellen könnte, da die Flüge zu vielen Reisezielen voll sind und einige Fluggesellschaften Rekordpreise verlangen. Auch die Hotels und Mietobjekte an beliebten Orten sind ausgebucht.

Wenn Sie also immer noch über einen Sommerurlaub nachdenken, sollten Sie schnell handeln und die folgenden Reiseziele in Betracht ziehen, um den Anfang zu machen:

Madrid, Spanien

Madrid ist die "am meisten unterschätzte" Hauptstadt Europas, sagt Jack Ezon, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von EMBARK Beyond, einem Beratungsunternehmen für Luxusreisen. Die Stadt bietet eine lebhafte Gastronomieszene und fabelhafte Einkaufsmöglichkeiten, "und das alles zu einem Bruchteil der Kosten ihrer berühmteren Nachbarn".

Das Kunst- und Kulturangebot der Stadt ist Weltklasse; das Prado-Museum und das Reina-Sofia-Museum sind nur zwei der vielen kulturellen Angebote der Stadt. Ezon hält Madrid auch für den "perfekten Ausgangspunkt", um andere berühmte spanische Reiseziele wie Toledo, Segovia und Sevilla zu erkunden.

New York City

Die vielleicht größte Geschichte des Big Apple in diesem Sommer ist die stadtweite Feier zum 50. Jahrestag der Geburt des Hip-Hop, die am 11. August 1973 von DJ Kool Herc auf einer Geburtstagsparty in der Bronx gefeiert wurde.

Zu den Feierlichkeiten gehören Ausstellungen im Bronx Terminal Market, in der New York Public Library, im Museum of the City of New York, im Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute und in der Queens Public Library sowie ein offenes Mikrofon am 30. Juni in der Columbus Library und eine dreistündige Tour von Hush Tours zum Thema "Geburtsort des Hip-Hop", die durch Harlem und die Bronx führt.

Kapstadt, Südafrika

Viele halten Kapstadt für die schönste Stadt der Welt - mit dem Tafelberg und dem Cape Point Nature Reserve, neben vielen anderen herrlichen Sehenswürdigkeiten - und es bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu den teureren und überfüllten Sommerurlaubszielen in Europa und am Mittelmeer. Es bietet außerdem erstklassige Restaurants, Touren zu mehreren nahegelegenen Weinfarmen oder Weingütern und die Möglichkeit zum Gleitschirmfliegen, Abseilen, Schwimmen mit Robben und Kajakfahren mit Pinguinen.

Region Piemont, Italien

Anstelle der überfüllten Amalfiküste Italiens sollten Sie nach Nordwesten ins Piemont fahren, sagt Jen Tenzer, eine weitere EMBARK Beyond-Reiseberaterin. Die Region "bietet alles - luxuriöse Unterkünfte, alte Schlösser, Michelin-gekrönte Restaurants und atemberaubende Ausblicke" . Das in einem Palazzo in Alba untergebrachte Restaurant Piazza Duomo ist mit drei Michelin-Sternen und einem grünen Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Weitere mögliche Ablenkungen sind der Besuch von Weinbergen und sogar die Trüffelsuche im Sommer.

Los Angeles, Kalifornien

Tinseltown begeht sein eigenes großes Jubiläum: das hundertjährige Bestehen des ikonischen Hollywood-Schilds, das 1923 für 21.000 Dollar vom Verleger der Los Angeles Times, Howard Chandler, als Werbetafel für sein gehobenes Immobilienprojekt Hollywoodland errichtet wurde. Wer einen freien Blick auf das Schild haben möchte, kann im Griffith Park, im Runyon Canyon oder im Bronson Canyon wandern oder am Stausee im Lake Hollywood Park einen Spaziergang oder ein Picknick mit direktem Blick auf das Schild machen.

Peru

Jennifer Tombaugh, Präsidentin des Reiseveranstalters Tauck, empfiehlt Peru, wo die politischen Proteste zu Beginn des Jahres abgeklungen sind; die Reisehinweise des US-Außenministeriums für Peru sind jetzt auf dem gleichen Niveau wie für Spanien und das Vereinigte Königreich.

Der Dollar ist hier stark, und, wie Tombaugh sagt, "die Peruaner empfangen Reisende wieder mit offenen Armen". Zu den Top-Sehenswürdigkeiten gehören die Hauptstadt Lima mit ihrer weltberühmten Restaurantszene, das Heilige Tal der Inkas außerhalb von Cusco und Machu Picchu, ein Weltkulturerbe, das von der UNESCO als "die wahrscheinlich erstaunlichste urbane Schöpfung des Inkareichs auf seinem Höhepunkt" bezeichnet wird.

Santa Fe, New Mexico

InSanta Fe ist nie viel los, meint Janel Carnero, Reiseberaterin bei EMBARK Beyond, und empfiehlt einen Besuch in der ältesten Hauptstadt der Vereinigten Staaten, die 1610 gegründet wurde. Die reiche Geschichte von Santa Fe, in der sich hispanische, indianische und angloamerikanische Kulturen vermischen, spiegelt sich in der Kunst, Architektur, Küche und den Traditionen der Stadt wider.

Besucher können "die frische Luft der lokalen Märkte einatmen", so Carnero, "einem einheimischen Künstler dabei zusehen, wie er direkt vor ihnen ein Meisterwerk schafft" und sich von "Sonnenuntergängen und Sternen" verzaubern lassen. Zu den Märkten gehören der Santa Fe Artists Market, der von März bis Dezember samstags stattfindet, und der Santa Fe Farmers' Market, der samstags und dienstags stattfindet.

Wien, Österreich

Wien ist auf dem besten Weg, "eines der führenden Reiseziele Europas zu werden, eine multikulturelle Stadt, die ihre Geschichte, Musik, Kunst und kulinarische Szene feiert", so Virtuoso, ein globales Netzwerk von Reisebüros, das sich auf Erlebnis- und Luxusreisen spezialisiert hat.

In diesem Jahr wird der 150. Jahrestag der Wiener Weltausstellung von 1873, der 200. Jahrestag der Gründung des weltberühmten Wiener Glasherstellers Lobmeyr und der 300. Jahrestag der Eröffnung des palastartigen Belvedere-Museums mit Sonderausstellungen gefeiert.

Buenos Aires, Argentinien

Diese wunderschöne, kosmopolitische Stadt ist die Hauptstadt Argentiniens, die Kulturhauptstadt Lateinamerikas und die Tango-Hauptstadt der Welt, ganz zu schweigen von der Geburtsstadt von Papst Franziskus. Es gibt hier auch viele hervorragende Hotels, darunter das Alvear Icon Hotel & Residences in Puerto Madero, einem lebhaften Viertel, das einst ein Hafen war. Und was vielleicht am wichtigsten ist: Die Stadt bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, auch weil dort im Sommer der nördlichen Hemisphäre Winter/Nebensaison ist.

Malta

Dieser Inselstaat vor der Küste Italiens bietet eine einzigartige Kombination aus mediterraner und arabischer Kultur. Es beherbergt drei UNESCO-Welterbestätten, darunter megalithische Tempel aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Und die befestigte Hauptstadt Valletta, eine weitere UNESCO-Stätte, ist "eine der am stärksten konzentrierten historischen Gegenden der Welt".

Der Archipel bietet auch Möglichkeiten zum Essen, Segeln und Nachtleben sowie zahlreiche religiöse Stätten. Teile von "Game of Thrones" wurden hier gedreht; Fans können die Drehorte besichtigen.

Thailand

Thailand bietet eine wunderbare Abwechslung zu den überfüllten Touristenorten in Europa", sagt Deborah Gellis von EMBARK Beyond. Zu den Höhepunkten gehören Badeorte wie Koh Samui und Phuket, die pulsierende Hauptstadt Bangkok und die nördliche Provinz Chiang Rai, die für ihre buddhistischen Tempel berühmt ist.

Obwohl im Sommer Regenzeit ist, sind die Schauer laut Gellis oft kurz und unregelmäßig. Flüge nach Thailand können wegen der begrenzten Kapazität teuer sein, aber wenn man erst einmal dort ist, ist es ein hervorragendes Angebot.

Albanien

Albanien ist ein Juwel am Mittelmeer, das in diesem Sommer wahrscheinlich weniger überlaufen sein wird als Griechenland und Kroatien, sagt Joao Donadel, ein weiterer EMBARK Beyond Reiseberater. Es hat eine wunderschöne Küste mit unberührten Stränden, Butrint, eine UNESCO-Weltkulturerbestätte, die einst eine griechische Kolonie und eine römische Stadt war, die später im Mittelalter verlassen wurde, sowie Möglichkeiten zum Wandern, Trekking und zur Erkundung der freien Natur.

Quelle: edition.cnn.com