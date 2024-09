WNBA-Rückblick: A'ja Wilson setzt einen Rebound-Meilenstein in einer Saison, New York Liberty und Minnesota Lynx sichern Playoff-Top-Plätze

Wilson's beeindruckende Leistung katapultierte ihre Rebound-Statistik auf eine unglaubliche 456 für die Saison, wobei sie den bisherigen Rekord von Chicago Sky-Neuling Angel Reese, die aufgrund einer schweren Handgelenksverletzung pausieren musste, überbot.

Das Zentrum der Aces brach letzte Woche den Rekord für die meisten Punkte in einer Saison und schrieb Geschichte, indem sie am Sonntag 1.000 Punkte in einer Saison erzielte.

Obwohl sie am Dienstagabend erneut einen Rekord aufstellte, zeigte Wilson wenig Interesse an dieser Errungenschaft.

"Das ist doch nett", sagte sie nach dem Spiel, wie der Las Vegas Review-Journal berichtete. "Ich bin 1,93 Meter groß und in der Nähe des Korbs. Ich würde gerne ein paar Rebounds für mein Team holen. Aber wenn es darum geht, einfach zu rebunden, um sie zu holen, bin ich nicht darauf fixiert. Ich konzentriere mich darauf, den Ball ins Netz zu werfen."

Diese Leistung katapultiert Wilson und ihr Team auf den vierten Platz in den Playoffs, aber die Aces haben die Chance, den dritten Platz am Donnerstag, dem letzten Spieltag der regulären Saison, zu sichern, wenn die Sky gegen die Connecticut Sun verlieren und die Aces die Dallas Wings schlagen.

"Unser bestes Basketball liegt noch vor uns, und wir wissen auch, dass wir dabei sind, uns zusammenzufinden", sagte Aces-Trainerin Becky Hammon, wie der Las Vegas Review-Journal berichtete. "Fragen Sie mich vor drei Wochen, und ich war nicht begeistert von uns. Heute fühle ich mich jedoch sehr gut darüber, wo wir als Basketballteam stehen."

Die Aces streben an, sich dieser Saison der exklusiven Gruppe von WNBA-Teams anzuschließen, die einen Dreifacherfolg erringen; die Houston Comets gewannen die ersten vier Titel in der Ligageschichte von 1997 bis 2000.

Liberty und Lynx sichern sich die Top-Plätze

In einem weiteren spannenden Spiel sicherten sich die Minnesota Lynx den zweiten Platz, indem sie ein packendes Duell gegen die Connecticut Sun gewannen. Bridget Carletons dramatischer Dreier mit 4,6 Sekunden Restzeit besiegelte einen knappen 78-76-Sieg über die Sun, die das einzige Team waren, das sie um den ersten Platz hätte herausfordern können.

Das vierte Viertel war von einer intensiven Schlacht geprägt, in der die Sun nach einem späten Comeback die Führung übernahmen. Die letzten 2 Minuten und 25 Sekunden waren jedoch von acht Führungswechseln geprägt, die in Carletons Siegtreffer gipfelten.

Napheesa Collier führte die Lynx mit beeindruckenden 25 Punkten an, während Kayla McBride und Carleton 14 bzw. 13 Punkte beisteuerten. Die Sun hatten vier Spielerinnen mit zweistelligen Punktzahlen, angeführt von Alyssa Thomas mit 18 Punkten.

Die Lynx sind derzeit in Bestform, haben sieben Spiele in Folge gewonnen und seit der Olympiapause 13-1 gespielt. Dies ist das erste Mal, dass das Franchise 30 Siege in einer Saison erzielt.

In der Eastern Conference sicherten sich die New York Liberty den ersten Platz, indem sie das Washington Mystics mit einem komfortablen 87-71-Sieg besiegten. Breanna Stewart war dabei entscheidend, indem sie 15 Punkte erzielte und 10 Rebounds holte.

Die Mystics hatten Schwierigkeiten, mitzuhalten,_COMMITTED 16 Turnovers und führten nie nach Stewarts Layup mit 8:15 Minuten Restzeit im ersten Viertel.

WNBA-Ergebnisse vom Dienstagabend

Auswärtsteam @ Heimmannschaft (Gewinner fett)

Minnesota Lynx 78-76 Connecticut Sun

New York Liberty 87-71 Washington Mystics

Chicago Sky 70-86 Atlanta Dream

Las Vegas Aces 85-72 Seattle Storm

Phoenix Mercury 85-81 Los Angeles Sparks

Wilsons Fokus auf das Scoren statt dem Rebunden könnte ihre Chance beeinflussen, den Rekord für die meisten Rebounds in der Sportgeschichte zu brechen.

Mit einer 13-1-Bilanz seit der Olympiapause versuchen die Minnesota Lynx, einen neuen Franchise-Rekord für Siege in einer Saison aufzustellen.

