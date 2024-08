- Wittmann diskutierte am Tisch des Physiotherapeuten.

Die meisten Chats, die Sabrina Wittmann mit dem netten Jannik Mause führte, fanden damals in Ingolstadt auf einem Physiotherapie-Tisch statt. Während ihres Engagements als Interimstrainerin bei FC Ingolstadt am Ende der letzten Saison war die Stürmerin verletzt und musste pausieren. "Es waren angenehme Gespräche", erinnert sie sich, da Mause "einfach ein super netter Mensch" ist.

Danach stieg er als Torschützenkönig der 3. Fußballliga zu 1. FC Kaiserslautern auf und kehrte mit einem Knall in die Oberbayern zurück. Und was für ein Comeback! Der Stürmer war der Matchwinner für Kaiserslautern mit einem Doppelschlag (3. Minute, 35.) in einem 2:1 (2:0)-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals vor 11.665 Zuschauern. "Wir wussten, dass er weiß, wo das Tor ist", gab Wittmann nach dem Spiel zu.

Goldene Gelegenheit nur Sekunden entfernt

Die "Roten Teufel", die im Mai im DFB-Pokal-Finale gegen Bayer Leverkusen (0:1) verloren hatten, spielten eine solide erste Halbzeit und hatten die Chance, mit 3:0 oder 4:0 in Führung zu gehen. Doch Pascal Testroet hatte eine goldene Gelegenheit, die Schanzler in Führung zu bringen, verpasste sie jedoch aus nächster Nähe vor Julian Krahls Tor.

"Jeder verpasste frühe Treffer ist enttäuschend", gab Wittmann zu, der nun als Cheftrainerin in Ingolstadt für diese Saison zurückkehrte und ihr Debüt auf der großen Pokalbühne gab. Die Schanzler waren insbesondere in der ersten Halbzeit defensiv, während die Gäste Druck ausübten und Tore schossen.

Intensive Schlussphase

Das Spiel nahm eine andere Wendung mit der Gelb-Roten Karte für Kaiserslautern-Spieler Jan Gyamerah (49.). Die Gäste-Abwehr hielt lange stand, doch Ryans Malone-Tor (88.) kam zu spät. Mause musste nach der intensiven Schlussphase vielen bekannten Gesichtern gegenübertreten.

Er sagte, er fühle sich nicht schuldig wegen seiner beiden Tore, "aber es ist ein seltsames Gefühl", gegen seine ehemalige Mannschaft zu treffen. Seine alten Kollegen hatten ihm bereits einen schweren Stand gemacht, als die erste Runde im Juni ausgelost wurde. "Früher musste ich die Witze ertragen, jetzt kann ich sie zurückgeben", sagte der 26-Jährige lachend.

Was nimmt Ingolstadt aus diesem Spiel mit?

Kaiserslautern-Trainer Markus Anfang war zufrieden mit Mauses erster Vorstellung seit dem Transfer. "Er hat gut gespielt. Er hat ein Talent, Tore zu erzielen", sagte Anfang.

Für die Ingolstadt-Mannschaft geht es am nächsten Samstag zurück in die 3. Liga mit einem Pokal-Feeling. Wittmanns Team trifft auf den letzten Saison-Halbfinalisten, 1. FC Saarbrücken. Was können sie aus diesem Spiel lernen? "Wir haben gegen einen starken Gegner einen Schritt nach vorne gemacht, insbesondere mit dem Ball, aber auch ohne ihn", sagte Wittmann. Sie möchten auf diesen Verbesserungen aufbauen, um ihren zweiten Saisonsieg einzufahren.

