Wir sind so gut": Schwedens aufstrebender Golfstar hofft, dass der historische Sieg ein Wendepunkt für den Frauengolfsport sein wird

Sie stürzten sich auf alles, was sich in der Golftasche des Schweden befand, und wedelten aufgeregt mit Stiften, in der Hoffnung, ein Autogramm zu bekommen. Grant kam dem Wunsch nach und signierte alles, von Hüten bis zu Golfbällen.

Die Begeisterung war einer bahnbrechenden Leistung würdig: Mit ihrem Sieg beim skandinavischen Mixed-Turnier am 12. Juni war Grant die erste weibliche Siegerin auf der DP World Tour überhaupt geworden.

Und als ob es nicht schon genug wäre, Geschichte zu schreiben, tat sie dies auch noch in dominanter Weise, indem sie das 156 Spieler umfassende Teilnehmerfeld dominierte. Mit einem Wochenendbestwert von acht unter 64 Schlägen am Finaltag sicherte sich Grant den Sieg. Mit 24 unter Par lag sie am Ende neun Schläge vor dem Zweitplatzierten Marc Warren und dem Schweden Henrik Stenson und 14 Schläge vor der nächsten Spielerin, Gabriella Cowley.

Der Sieg wurde durch die Tatsache versüßt, dass es ein Heimsieg war - im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Freund Pontus Samuelsson war als Caddie dabei, und Freunde und Familie unterstützten die begeisterte schwedische Menge.

"Die Atmosphäre dort, das konnte ich spüren", sagte Grant gegenüber CNN Sport. "Ich hatte das Gefühl, dass es nur daran lag, dass ich von dort stamme, aber als ich auf dem Heimweg im Auto saß, sah ich die Anrufe in den sozialen Medien, die Journalisten, die mir die Hand reichten - alles wurde immer größer ... es ist ein bisschen verrückt."

Minjee Lees Sieg bei den US Women's Open eine Woche zuvor hatte der Australierin 1,8 Millionen Dollar eingebracht, die höchste Auszahlung in der Geschichte des Frauengolfs. Doch Lees beispielloser Verdienst wurde durch den Major-Rekord von 3,15 Millionen Dollar in den Schatten gestellt, den der Engländer Matt Fitzpatrick nur eine Woche später für seinen Sieg bei den Herren erhielt.

Da ihr historischer Sieg weltweit für Schlagzeilen sorgte, ist Grant optimistisch, dass ihr Erfolg dem Frauenspiel zu einem weiteren Schritt nach vorn verhelfen wird.

"Ich glaube, dass sich viele Leute mit dem Frauengolf identifizieren können", vielleicht sogar mehr als mit dem Männergolf, sagte sie, weil "sie [die Männer] so weit schlagen und die Plätze nicht lang genug sind".

"Ich hoffe, dass es einen gewissen Effekt hat, dass die Leute darauf schauen und sehen, dass wir eine Gruppe von Spielerinnen sind, die so gut sind, den Ball weit genug schlagen, ihn nah genug schlagen, die Putts halten und gut punkten.

"Ich hoffe nur, dass mehr Leute das erkennen. Und dann sehen wir besser aus und sind auch netter!" fügte Grant mit einem Lachen hinzu.

Professionelle Leidenschaft

Der Sieg in Halmstad, der nur eine Woche nach dem Sieg 23 Jahre alt wurde, markierte den letzten Höhepunkt eines kometenhaften Aufstiegs, den Grant seit ihrem Wechsel ins Profilager im Jahr 2021 erlebt hat.

Drei Siege in vier Monaten auf der Ladies European Tour (LET) haben Grant auf den zweiten Platz in der Rangliste des Race to Costa del Sol katapultiert, einer LET-Saison mit 28 Turnieren, die im November bei den Andalucía Costa del Sol Open de España ihren Höhepunkt findet. Unglaublich, dass sie die Verfolgergruppe anführt, obwohl sie die wenigsten Turniere der neun bestplatzierten Spielerinnen der Tour gespielt hat.

Während einige Spielerinnen mit dem Sprung vom Amateur zum Profi zu kämpfen haben, hat Grant sich gut geschlagen.

"In meinem letzten Jahr als Amateurin war es fast so, als ob es mich nicht mehr motivierte, wenn ich nicht mehr in der Lage war, zu gewinnen", sagte Grant.

"Das Gefühl, dass ich jetzt um Geld spiele - dass es mein Lebensunterhalt ist - plötzlich habe ich das Gefühl, dass es keine Rolle mehr spielt [aus der Zone herauszufallen]. Wenn ich am letzten Loch ein Birdie schaffe, kann ich immer noch mehr verdienen, als wenn ich es nicht getan hätte."

Die einzige Spielerin, die Grant im Race to Costa del Sol übertrifft, ist Jugendfreundin Maja Stark. Die beiden sind seit ihrer Jugend Teamkolleginnen in der schwedischen Nationalmannschaft und gehen auf dieselbe High School.

"Ich feuere sie immer an, und ich hoffe, dass sie das Gleiche für mich tut, und ich weiß, dass sie das tut", sagte Grant.

"Es ist schön, jemanden zu haben, der die Situation kennt, in der man sich befindet, und mit dem man über Dinge reden kann, die andere Leute entweder nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können.

Schwedische Träume

Ihre Freundschaft hat Grant nicht davon abgehalten, den Wunsch zu äußern, Stark nach Spanien zu jagen und zu schlagen, als eines ihrer wichtigsten Saisonziele.

Mit Johanna Gustavsson, die hinter Grant liegt, spiegelt ein rein schwedisches Trio an der Spitze des Race to Costa del Sol die Dominanz des nordischen Landes auf der LET und den Aufschwung des schwedischen Golfsports wider, der bereits eine Legende des Sports hervorgebracht hat.

Mit Annika Sorenstam hat Grant ein überragendes Vorbild. Sorenstam, die Mitbegründerin des skandinavischen Mixed-Turniers, hat mit zehn Major-Triumphen und 72 LPGA-Turniersiegen eine der größten Karrieren in der Geschichte des Frauengolfsports hingelegt, bevor sie 2008 in den Ruhestand ging.

Grant nennt zwei Gründe für den jüngsten Aufschwung des Frauengolfs in Schweden: die Investitionen und Bemühungen des schwedischen Golfverbands, das Spiel zu fördern, und - paradoxerweise - das raue nordische Klima.

Da die Schneeverhältnisse die Golfsaison im Land verkürzen, müssen die schwedischen Spielerinnen besonders hart arbeiten, um ihr Training zu maximieren, wobei Grant die "verlorene" Trainingszeit in andere Aktivitäten steckt, die ihrem Spiel zugute kommen, wie z. B. ins Fitnessstudio.

"Wir können nicht 12 Monate im Jahr spielen, da braucht man schon ein dickes Fell", erklärte sie. "Bei null Grad muss man einfach rausgehen und Wedges schlagen oder was auch immer man üben muss."

Mit ihrem historischen Sieg beim skandinavischen Mixed-Turnier scheint sich diese Einstellung auszuzahlen - und Grant bei ihrer Mission zu helfen, den Sport weiterzuentwickeln und ein Vorbild zu sein, nicht nur für Frauen, sondern für alle, die das Spiel spielen.

"Wenn dieser Sieg irgendjemandem helfen oder auch nur ein bisschen zusätzliche Motivation geben kann, bin ich glücklich", sagte sie.

Quelle: edition.cnn.com