Wir haben alle Fehler gemacht", sagt der große Golfspieler Greg Norman über den Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi

"Diese ganze Sache mit Saudi-Arabien und Khashoggi und den Menschenrechten, sprechen Sie darüber, aber sprechen Sie auch über das Gute, das das Land tut, indem es seine Kultur ändert", sagte Norman bei einem LIV Golf Event im Centurion Club in St. Albans, England. Norman ist Vorsitzender von LIV Golf.

"Wir alle haben Fehler gemacht, und man will aus diesen Fehlern lernen und herausfinden, wie man sie in Zukunft korrigieren kann", sagte Norman laut britischen Nachrichtenagenturen.

In einem Bericht des US-Geheimdienstes wird Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, für die Genehmigung der Operation verantwortlich gemacht, die 2018 zur Ermordung von Khashoggi führte - was bin Salman bestreitet.

Auch die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien steht in der Kritik: Politische Dissidenten, Menschen- und Frauenrechtsaktivisten, Journalisten und Online-Kritiker wurden in der Vergangenheit schikaniert, inhaftiert, strafrechtlich verfolgt und inhaftiert, weil sie die saudische Regierung anprangerten, so Amnesty International und andere internationale Menschenrechtsgruppen.

"Ich hatte kein persönliches Gespräch mit MBS, ich habe den Mann nie getroffen, aber gleichzeitig habe ich gelesen, dass die saudische Regierung ihre Erklärungen und Kommentare dazu abgegeben hat und dass sie vorankommen will", sagte Norman am Mittwoch.

Norman hat bereits früher gesagt, dass die lukrative, von Saudi-Arabien unterstützte Golfliga eine "neue Chance" für Spieler und den Sport darstellt.

Zu Beginn dieser Woche gab LIV Golf, das im Juni dieses Jahres sein Debüt gibt, am Dienstag eine neue Investition in Höhe von 2 Milliarden Dollar und einen erweiterten Veranstaltungsplan bekannt.

Die lukrative Golfserie, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, sagt, dass das jüngste finanzielle Engagement "zur Finanzierung der laufenden Expansion und der Preisgelder für das neue LIV Golf verwendet wird.

Der ehemalige Weltranglistenerste Norman hatte Anfang des Jahres die Gründung der neuen teambasierten Profi-Golfliga angekündigt.

Das Unternehmen, das vom saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) unterstützt wird, verspricht ein Preisgeld von insgesamt 250 Millionen Dollar und veranstaltet acht Turniere, die von Juni bis Oktober stattfinden.

LIV wird "Spieler unterstützen"

Die PGA Tour hat in einem Memo vom Dienstag Spielern, die an der ersten Veranstaltung von LIV Golf teilnehmen wollten, die Erlaubnis verweigert und dies mit Terminkonflikten begründet.

In dem Memo, das CNN von der PGA Tour erhalten hat, wird angeführt, dass das Eröffnungsevent der von Saudi-Arabien unterstützten Golfserie in London in derselben Woche stattfindet wie die RBC Canadian Open, ein Event der PGA Tour.

"Wir haben diejenigen, die sich beworben haben, darüber informiert, dass ihr Antrag in Übereinstimmung mit den PGA TOUR Tournament Regulations abgelehnt wurde", heißt es in dem Memo. "TOUR-Mitglieder sind daher nicht berechtigt, an der Veranstaltung der Saudi Golf League in London gemäß unseren Bestimmungen teilzunehmen."

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler sagte, er habe nicht viel über die Entscheidung der PGA Tour nachgedacht, Golfern die Freigabe zu verweigern.

"Wenn man hier auf der PGA TOUR spielt, wenn man in einer Serie spielt, die eine Konkurrenz zur PGA Tour sein könnte, wenn man Mitglied unserer Tour ist, dann ist das definitiv nichts, was wir wollen, dass unsere Mitglieder das tun, weil es dem Turnier schadet, das wir gegenüber haben, und das ist, ich bin sicher, das ist der Grund, warum sie, warum sie die Spieler nicht freigaben", sagte Scheffler.

"Denn wenn wir 15 Spieler dort drüben spielen lassen, schadet das dem RBC und den Canadian Open", fügte Scheffler vor der ersten Runde des AT&T Byron Nelson hinzu.

Norman sagte, dass LIV Spieler, die an LIV Golf teilnehmen wollen, "unterstützen" wird. Auf die Frage, ob sein Rechtsteam über einstweilige Verfügungen verfüge, um die Spieler im Falle eines Verbots zu schützen, antwortete Norman: "Ja."

"Wir werden den Spielern den Rücken stärken, wir werden für sie da sein, was auch immer es sein mag. Wir sind bereit zu gehen. Wir wollen nicht gehen, aber wir sind bereit, zu gehen", fügte Norman hinzu.

"Es wird die Entscheidung der Spieler sein. Ich werde es keinem Spieler verübeln, wenn er sich entscheidet, dort zu spielen, wo er möchte. Wir geben ihnen die Möglichkeit dazu, weil wir glauben, dass LIV für eine lange Zeit hier ist.

"Wenn Sie ausschließlich auf der PGA Tour spielen wollen, dann können Sie das gerne tun. Ich garantiere, dass eine Menge Leute kommen werden, um mit LIV Golf zu spielen", sagte er.

"Ich habe den Spielern gesagt: 'Wir halten euch den Rücken frei. So einfach ist das". Wir werden verteidigen, wir werden entschädigen und wir werden repräsentieren", fügte er hinzu.

Aparnaa Seshadri trug zur Berichterstattung bei.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com