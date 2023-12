Wimbledon-Viertelfinalist Nick Kyrgios muss sich vor Gericht verantworten, weil er seine Ex-Freundin angegriffen haben soll: Australische Medien berichten

Auf die Frage nach dem Gerichtstermin am Dienstag teilte die australische Polizei in einer Erklärung gegenüber CNN mit: "Die ACT-Polizei kann bestätigen, dass ein 27-jähriger Mann aus Watson am 2. August vor dem ACT-Magistrates-Gericht erscheinen wird, um sich nach einem Vorfall im Dezember 2021 wegen gemeiner Körperverletzung zu verantworten."

Anwalt Jason Moffett, der Kyrgios angeblich vertritt, sagte der Canberra Times, die zuerst über die Nachricht berichtete, dass er über die Angelegenheit informiert worden sei, die "im Zusammenhang mit einer häuslichen Beziehung" stehe. Moffett sagte, sein Mandant sei sich der Anklage bewusst.

"Die Art der Anschuldigung ist ernst, und Herr Kyrgios nimmt die Anschuldigung sehr ernst", sagte Moffett der Canberra Times.

"Angesichts der Tatsache, dass die Angelegenheit vor Gericht liegt, hat er zu diesem Zeitpunkt keinen Kommentar abzugeben, aber zu gegebener Zeit werden wir eine Medienmitteilung herausgeben", fügte Moffett hinzu.

Inmitten von Berichten, dass Kyrgios offiziell angeklagt wurde, stellte Kyrgios' rechtlicher Vertreter in einer an CNN gesendeten Erklärung klar: "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die Anschuldigungen vom Gericht nicht als Tatsache betrachtet, und Herr Kyrgios wird bis zum ersten Erscheinen nicht wegen einer Straftat angeklagt.

"Solange das Gericht nicht formell akzeptiert, dass die Staatsanwaltschaft eine Anklage erhebt und dass die Anklage, die dem Gericht vorliegt, auf die vorgeladene Person angewandt wird, könnte es für die Öffentlichkeit irreführend sein, die Vorladung anders zu beschreiben als eine formelle Anweisung, zu erscheinen, um sich den Anschuldigungen zu stellen, deren genaue Art zu diesem Zeitpunkt weder sicher ist noch von der Staatsanwaltschaft oder Herrn Kyrgios bestätigt wird."

Kyrgios, der am Mittwoch in Wimbledon gegen den Chilenen Cristian Garín spielen wird, hat sein erstes Grand-Slam-Viertelfinale seit sieben Jahren erreicht.

"Wir wurden auf ein Gerichtsverfahren aufmerksam gemacht, in das Nick Kyrgios in Australien verwickelt ist, und da es noch andauert, sind wir nicht in der Lage, einen Kommentar abzugeben", sagte ein Sprecher des All England Club in einer Erklärung, die CNN zugesandt wurde, und fügte hinzu, dass Kyrgios weiterhin für sein Viertelfinalspiel am Mittwoch vorgesehen ist.

Berichtigung: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um wiederzugeben, dass Kyrgios im Zusammenhang mit der Anklage vorgeladen wurde.

Quelle: edition.cnn.com