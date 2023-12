Williams-Schwestern treffen sich in Indian Wells

Höhepunkte der Geschichte

Williams-Schwestern treffen sich nach Boykott in Indian Wells

Serena Williams spielt ihr erstes offizielles Turnier seit sie Mutter geworden ist

Serena führt in ihren Begegnungen mit Venus mit 17:11

Serena Williams' erstes offizielles Turnier, seit sie im September Mutter wurde, wurde von ihrer älteren Schwester Venus in Indian Wells unterbrochen.

In der Vergangenheit hatte Indian Wells - das größte Tennisturnier außerhalb der Majors - eine besondere Bedeutung für die Schwestern, nachdem es 2001 zu einem Zwischenfall gekommen war, als Venus und ihr Vater Richard von den Zuschauern ausgebuht wurden, als sie zu ihren Plätzen für das Finale von Indian Wells gingen.

Serena stand Kim Clijsters gegenüber, und obwohl sie gewann, bejubelten die Fans ihren Doppelfehler zu Beginn des Matches und schienen hinter der Belgierin zu stehen.

Richard Williams sagte gegenüber USA Today, er sei rassistisch beschimpft worden, und Venus sagte später: "Sie hat gehört, was er gehört hat." Serena gab zu, dass sie nach ihrem Sieg gegen Clijsters "stundenlang" in der Umkleidekabine weinte.

Die Reaktion der Fans in Kalifornien kam, nachdem Venus ihr Halbfinale gegen Serena kurz vor dem Duell mit Clijsters mit dem Hinweis auf eine Knieverletzung abgesagt hatte.

"Ich denke, Indian Wells hat Amerika Schande gemacht", sagte Richard Williams.

Charlie Pasarell, der damalige Turnierdirektor, sagte in demselben USA Today-Artikel, er gehe nicht davon aus, dass Richard Williams rassistisch beleidigt worden sei.

Serena blieb daraufhin Indian Wells bis 2015 fern, während Venus erst ein Jahr später zurückkehrte.

Im Rückblick auf ihr Match mit Venus, das vor all den Jahren in Indian Wells nie gespielt wurde, sagte die frischgebackene Mutter Serena am Samstag: "Ich habe buchstäblich nicht einmal darüber nachgedacht. Das ist mir völlig entfallen. Zunächst einmal scheinen 17 Jahre eine Ewigkeit her zu sein. Igitt."

Wenn es keine späten Überraschungen gibt, werden die beiden am Montag tatsächlich zum 29. Mal gegeneinander antreten, und Serena, inzwischen 36, erinnerte sich an ihr erstes Duell in Compton, dem Vorort von Los Angeles, etwa 130 Meilen westlich von Indian Wells, wo die Geschwister aufwuchsen.

"Das war in der Juniorenzeit", sagte Serena. "Ich glaube, ich war etwa acht. Sie war 10. Sie hat mich geschlagen, und zwar richtig. Aber sie war wirklich nett.

"Sie hat mir den Pokal gegeben, weil ich so sauer war. Ich war schon immer ein schlechter Verlierer, aber sie war wirklich toll. Ich kann wirklich von ihr lernen.

"Wir haben so viele schöne Erinnerungen. Mein Lieblingsmatch gegen sie? Ich glaube nicht, dass ich ein Lieblingsmatch habe. Ich habe definitiv kein Lieblingsspiel. Ich verabscheue wirklich jedes Mal, wenn wir spielen, aber ich genieße den Kampf, wenn ich da draußen bin. Nur hinterher mag ich es nicht mehr so sehr."

Knapper Rekord

Nur wenige sind mit Serena - der 23-fachen Grand-Slam-Rekordsiegerin - so gut zurechtgekommen wie Venus, wie ihre Bilanz gegeneinander beweist.

Die Schwestern haben oft gesagt, dass die andere Tennis spielende Schwester ihre härteste Gegnerin ist. Serena führt mit 17:11 - und hat fünf der letzten sechs Begegnungen für sich entschieden. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Schwestern bei einem hochrangigen Turnier seit ihrer ersten Begegnung, als Venus Serena bei den Australian Open 1998 in der zweiten Runde besiegte.

Für Serena ist Indian Wells jedoch das erste Turnier seit ihrem Sieg gegen Venus im Finale der Australian Open 2017, nachdem sie im vergangenen September ihre Tochter Alexis Olympia zur Welt gebracht und CNN verraten hatte, dass sie danach aufgrund einer Lungenembolie, die Komplikationen auslöste, fast gestorben wäre.

Sie gab zu, dass sie sich in den ersten beiden Runden gegen Zarina Diyas und Kiki Bertens eingerostet fühlte, aber eine wachsame Venus konterte: "Sie spielt wirklich gut und feilt gerade an ihrem Spiel. Wenn ihr etwas fehlt, ist es nicht viel."

Wenn Serena einige dieser Schläge nicht trifft, sagt sie, dass sie mit Blick auf ihre Tochter nicht mehr so streng mit sich ist wie in der Vergangenheit.

"Olympia hat tonnenweise Filmmaterial, auf dem ich nicht nett zu mir bin. Also sage ich mir: 'Okay, ich muss nicht so negativ sein, auch wenn es schwer ist'", sagte sie.

"Ja, ich bin so weit gekommen. Es gab Momente, in denen ich buchstäblich im Krankenhausbett lag und nur daran dachte. Und ich denke: 'Serena, du machst das gut, du machst das gut, egal was passiert. Ich glaube, das hilft mir auch.'"

