William Ribeiro: Brasilianischer Fußballer wegen versuchten Mordes angeklagt, nachdem er dem Schiedsrichter gegen den Kopf getreten hatte

In einem Telefoninterview mit CNN sagte Vinicius de Lourenco de Assuncao, der Polizeichef von Venancio Aires, der die Sicherungsverwahrung von William Ribeiro veranlasst hatte, dass der Fußballer am Dienstag aus dem Gefängnis entlassen worden sei.

Ribeiro war verhaftet worden, nachdem er den Schiedsrichter Rodrigo Crivellaro während eines Spiels am Montag in Venancio Aires, im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul, am Kopf angegriffen hatte.

Das Spiel zwischen Sport Club Sao Paulo und Guarani-RS fand in der zweiten Liga des Bundesstaates Rio Grande do Sul statt.

Ribeiro, der für Sport Club Sao Paulo spielte, griff Crivellaro zu Beginn der zweiten Halbzeit an.

Schiedsrichter Crivellaro verließ das Stadion bewusstlos in einem Krankenwagen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach einigen Untersuchungen und Beobachtungen wurde er am Dienstag wieder entlassen.

"Ich kann mich nicht wirklich erinnern (was passiert ist). Meine Schiedsrichterkollegen haben mir gesagt, dass ich ihm eine gelbe Karte gegeben habe. Er schlug mir ins Gesicht, ich fiel zu Boden, wurde getreten und wurde ohnmächtig", sagte Crivellaro einem lokalen Radiosender.

"Dieser Spieler muss behandelt werden, weil er völlig außer Kontrolle geraten ist. Er verdient es, für lange Zeit inhaftiert zu werden.

Der Bundesstaat Rio Grande do Sul gab am Montag eine Erklärung ab, in der es hieß, er habe eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet, während der Sport Club Sao Paulo erklärte, er schäme sich "zutiefst" für die Aggression und habe Ribeiros Vertrag aufgelöst.

"Der Vertrag des angreifenden Sportlers wird fristlos gekündigt. Darüber hinaus werden alle möglichen und rechtlichen Maßnahmen in Bezug auf den Sachverhalt ergriffen", schrieb das Team in einer offiziellen Mitteilung.

Laut Assuncao erschien kein Anwalt, um Ribeiro zu verteidigen, und der Fall liegt nun beim staatlichen Pflichtverteidiger.

Ribeiro hat sich bisher weder in den sozialen Medien noch in den brasilianischen Medien geäußert.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com