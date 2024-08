- Wien erlebt starken Niederschlag, pro Quadratmeter über 110 Liter Regen

Im Herzen von Wien hat ein unerwarteter Sommerregen die Straßen und Bahnschienen überschwemmt und zu erheblichen Behinderungen geführt. Laut den Notdiensten kam eine Frau bei dem steigenden Wasserpegel ums Leben, als sie von einem einfahrenden Bus erfasst wurde.

Am Rand von Wien wurde ein erstaunliches Niederschlagsaufkommen von 110 Litern pro Quadratmeter gemessen, was den Rekord für den höchsten Sommerregen in der 152-jährigen Aufzeichnungsgeschichte der Stadt bricht, wie der renommierte Sender ORF berichtet. Selbst Hagelkörner prasselten auf die österreichische Hauptstadt nieder.

An einer Bushaltestelle auf einer geneigten Straße rutschte ein Passant aus und wurde von der strömenden Wasserflut mitgerissen. Die Wiener Feuerwehr teilte später mit, dass die Frau unter einem stehenden Bus eingeklemmt war und von Feuerwehrleuten gerettet werden musste, die das Fahrzeug anhoben. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Wiener Feuerwehr in Alarmbereitschaft

Auf die heftigen Regenfälle und Überschwemmungen reagierte die Feuerwehr mit einer überwältigenden Anzahl von Einsätzen. Der starke Regen unterbrach den Zugverkehr auf einer Stadtlinie, während die gesamte Stadt glücklicherweise nicht betroffen war.

Die Wiener Feuerwehr erhielt zahlreiche Hilferufe aufgrund des starken Regens und der Überschwemmungen, bei denen auch Frauen Hilfe benötigten. Trotz der schwierigen Bedingungen konnten die Feuerwehrleute eine Frau retten, die unter einem stehenden Bus an einer Bushaltestelle eingeklemmt war.

