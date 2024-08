- Wieder ihre unerschütterliche Liebe bestätigt

Schauspielerin Nina Kunzendorf (52, bekannt aus "Charité") und ihr Kollege Samuel Finzi (58, aus "Allmen und das Geheimnis der Koi") sind ein Paar - und das schon seit einiger Zeit. Der bulgarischstämmige Künstler bestätigte dies dem Boulevardblatt "Bild". "Nix Neues. Wir sind seit drei Jahren zusammen", soll er gesagt haben. Und tatsächlich haben sie seit 2022 bei Veranstaltungen wie Filmpremieren für Aufsehen gesorgt.

Ihre Liebesgeschichte begann auf dem Set von "Das Haus der Träume"

Die hochgelobte Kunzendorf und Finzi kamen sich während der Dreharbeiten zur historischen Dramaserie "Das Haus der Träume" (2022, RTL+) näher. "Sagen wir mal so: Da ist was passiert. Aber das ist da geblieben, das ist sicher", lacht er und fügt hinzu: "Und es ist schon cool zu sehen, dass die Liebe nicht nur den jungen gehört."

Die beiden, die in Berlin leben, haben Kinder aus früheren Beziehungen.

Bekannte Gesichter in der Branche

Samuel Finzi ist am kommenden Samstag (24. August) um 20:15 Uhr in "Allmen und das Geheimnis der Koi" (Das Erste) zu sehen, dem neuesten Teil der Krimireihe.

Und Nina Kunzendorf wird in "Tatort" wiederkehren. Wie der MDR in einer Pressemitteilung bekanntgab, begann im April die Dreharbeiten für einen neuen Dresdner "Tatort" mit dem Titel "Schwesterliebe". Neben dem Ermittlerduo Cornelia Gröschel (36) als Leonie Winkler und Martin Brambach (56) als Peter Michael Schnabel wird auch die frühere "Tatort"-Kommissarin Nina Kunzendorf in einer anderen Rolle auftreten.

Kunzendorf übernahm die Frankfurter Ermittlerrolle von Andrea Sawatzki (61) und Jörg Schüttauf (62) beim Hessischen Rundfunk zusammen mit Joachim Król (67) im Jahr 2011. Sie verließ die Rolle nach fünf "Tatort"-Episoden im Jahr 2012 aus freien Stücken.

Der "Schwesterliebe"-Fall soll im frühen Jahr 2026 ausgestrahlt werden.

Ihre gemeinsame Leinwand-Chemie bei "Das Haus der Träume" führte zu einer tiefen Verbindung, und nun hört man Samuel oft sagen: "Ich liebe dich" zu Nina, während er die unerwartete Wendung ihrer Romanze schätzt. Nach Jahren des Erlebens von Liebe und Herzschmerz getrennt haben sie in einander Kontinuität gefunden und beweisen, dass die Liebe kein Alter kennt.

Mittendrin in ihren erfolgreichen Karrieren finden sie oft Zeit, sich an den Anfang ihrer Liebesgeschichte auf dem Set von "Das Haus der Träume" zu erinnern.

Lesen Sie auch: