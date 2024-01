Wie sich der neue Bezirk der Abgeordneten Lauren Boebert im Vergleich zu ihrem alten Bezirk darstellt, in 4 Grafiken

Anstatt sich um die Wiederwahl im 3. Bezirk zu bemühen, in dem sie derzeit wohnt, hat Boebert den 4. Bezirk ins Visier genommen, der auf der anderen Seite des Staates liegt. Damit vermeidet sie einen potenziell schwierigen Rückkampf mit dem Demokraten Adam Frisch, der sie im Herbst finanziell übertraf, und sie tritt in einem Bezirk an, dessen Demografie und Politik für ihre Wahl günstiger sind.

Hier erfahren Sie mehr über den Vergleich der beiden Bezirke.

Der Wechsel von ihrem jetzigen, eher gemäßigten Bezirk in den neuen ist ein attraktiver Schritt für jemanden wie Boebert, die sich mit dem Donald-Trump-Flügel der Partei verbündet hat und gegen die Wahl von Kevin McCarthy zum Sprecher kämpfte, als die Republikaner 2023 die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernahmen.

Der 4. Bezirk hat einen größeren Anteil an republikanischen Wählern und einen um 9,1 Prozentpunkte höheren Anteil an weißen Einwohnern im Vergleich zum 3.

Der 4. Bezirk, der in Douglas County verankert ist und die ländlichen Eastern Plains umfasst, ist auch wohlhabender als Boeberts früherer Bezirk - oder jeder andere Bezirk im Bundesstaat. Nach Angaben des Census Bureau haben vier Prozent der Familien im Bezirk 4 ein Einkommen unterhalb der Armutsgrenze, verglichen mit 8,8 Prozent der Familien im Bezirk 3.

Bei den Zwischenwahlen 2022 besiegte Boebert Frisch knapp mit 546 Stimmen im knappsten GOP-Wahlkampf des Jahres. Im Vergleich dazu schlug der republikanische Abgeordnete Ken Buck - auf dessen bald frei werdenden Sitz Boebert im vierten Wahlbezirk ein Auge geworfen hat - seinen demokratischen Gegner um mehr als 86.000 Stimmen oder 24,3 Prozentpunkte.

Obwohl sie im konservativsten Bezirk des Bundesstaates antritt, ist Boebert der Sieg noch nicht sicher. Die polarisierende Konservative war während ihrer Amtszeit in eine Reihe von Skandalen verwickelt, die sie mit der QAnon-Verschwörungsbewegung in Verbindung brachten, und machte anti-muslimische Bemerkungen gegen ihre Kollegin Ilhan Omar. Boebert steht im 4. Bezirk einem überfüllten republikanischen Vorwahlfeld gegenüber, darunter ein Talkmaster und ein Mitglied der staatlichen Legislative.

Quelle: edition.cnn.com