Gedimmtes Licht, abgeschaltete Musik - Wie „ruhige Momente“ im Supermarkt autistischen und sensiblen Menschen helfen können

Angesichts mehrerer bevorstehender Ankündigungen bereiten sich Supermarktkäufer auf das vor, was auf sie zukommt: Ruhe. Gedimmtes Licht, ruhige Kassenschlangen und eine ruhigere Atmosphäre sollen Autisten und sensiblen Menschen das Einkaufen erleichtern – auch in der geschäftigen Adventszeit. Das Konzept der „Quiet Moments“ hat seinen Ursprung in Neuseeland und wird mittlerweile in immer mehr Supermärkten in Deutschland praktiziert.

Natürlich war es an diesem Dezembertag nicht ruhig im Bauer Edka Center in Konstanz. „Es kann nicht alles komplett geschlossen werden“, sagte Edeka-Baur-Geschäftsführerin Sabine Seibl. Normale Supermärkte sind für so etwas nicht ausgelegt. Doch seit März ist die Marktstimmung jeden Dienstag spürbar ruhiger.

Ruhige Zeit in Konstanz: Vorschlag eines Kunden

Thybulle sagte, der Vorschlag für einen „ruhigen Moment“ sei von einem Kunden gekommen, der ein Kind im Autismus-Spektrum hat. „Erst durch sie habe ich die Wünsche und Bedürfnisse des Daseins erkannt.“ Es war ein Einblick in eine ganz neue Welt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand lieber nichts essen würde, als dem Druck des Einkaufens nachzugeben“, sagte der Geschäftsführer. „Engage“ war das Zauberwort, mit dem Katrin Zorn sie überzeugte.

Zorn selbst war dankbar, aber nicht davon überzeugt, dass sie für ihre Idee einen Markt gewinnen konnte. Die Mutter sagte, ihre Kinder seien aufgeregt. „Unsere Tochter hat viele Jahre lang nur Reis gegessen – morgens, mittags und abends. Es wäre hilfreich, mit ihr in den Supermarkt zu gehen, um zu sehen, was es gibt.“ Ein normaler Supermarktbesuch mit ihr war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich zur Reizüberflutung.

„Menschen im Autismus-Spektrum empfinden das grelle Licht in Supermärkten oft als schmerzende Augen“, sagt Zorn, der auch Präsident des Autismus-Netzwerks Bodensee ist. „Manchmal werden Geräusche deutlicher wahrgenommen.“ Der reduzierte Maßstab von „Silent Hours“ macht vieles einfacher. Einkaufen ist für Menschen mit Autismus eine wichtige tägliche Fähigkeit, denn es bedeutet, unabhängig zu leben.

Menschen im Autismus-Spektrum haben eine erhöhte Wahrnehmung von Geräuschen

Deutschland Immer mehr Märkte bedienen autistische und sensible Kunden im Rahmen von „Quiet Time“. Diese Initiativen sind über das ganze Land verstreut, die Angebote sind jedoch noch nicht umfassend.

Rewe sagte beispielsweise, dass man Kunden verstehe, die sich ein ruhigeres Erlebnis wünschen. Ein Sprecher sagte: „Die Lautstärke der Musik in jedem Geschäft kann daher individuell angepasst werden und ist nicht an bestimmte Einkaufszeiten gebunden.“ Die Lautstärke des Kassensignals kann nicht angepasst werden. Auch andere Ketten sind etwas vorsichtig.

„Die Nachfrage und Beliebtheit der Kunden wird darüber entscheiden, ob dieses Angebot bundesweit eingeführt wird“, erklärt Stefan Genth, Geschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland. „Die Resonanz war bisher gut, weshalb das Produkt weiter wächst.“

Gedämpftes Licht, ruhigere Atmosphäre – hilfreich für sensible Menschen

„Mit Zwang wird es nicht funktionieren“, sagte Fabian Diekmann von der Deutschen Autismus-Gesellschaft. „Die Initiative muss von den Supermärkten selbst ausgehen.“ „Es machen immer mehr Märkte mit.“ Wie viele es bundesweit genau sind, weiß der Verband nicht.

Angebote wie „Quiet Moments“ gibt es teils regelmäßig, teils zu besonderen Anlässen. Vor Weihnachten kann das Einkaufen besonders stressig sein. Alles war geschäftiger und lauter als gewöhnlich. Es kostet Supermärkte nichts, das Licht zu dimmen und die Musik auszuschalten. Aber es hilft den Menschen. „So einfach ist es selten, Punkte auf das Karma-Konto zu bekommen.“

Für Menschen mit Autismus ist es besonders wichtig, einkaufen zu können, ohne Angst vor Reizüberflutung haben zu müssen. „Sonst läuft man Gefahr, isoliert und allein zu werden.“

Die Kundenresonanz war fast durchweg positiv

Autismus sei eine komplexe und vielfältige neurologische Entwicklungsstörung, so der Verband. Für Deutschland liegen keine Häufigkeitsstatistiken vor. Dickman erklärte jedoch, dass voraussichtlich zwischen 600.000 und 800.000 Menschen betroffen sein werden. „Nicht bei jedem wird eine Diagnose gestellt.“

Die Reaktionen der Bodensee-Kunden seien nahezu durchweg positiv, sagte Thybulle. Nur eine Handvoll Leute beschwerten sich über die schwache Beleuchtung. „Man sieht den Preis nicht mehr so ​​deutlich.“ Aber auch die Hintergrundmusik darf nicht fehlen.

Die Probleme beim ersten Versuch

Centermanager Marko Peic fügte hinzu, dass die Bemühungen während der beiden „ruhigen Stunden“ ab 15 Uhr begrenzt seien. Weil der Markt so groß ist, gehen die Leute von Ecke zu Ecke, um die Lichtschalter auszuschalten. „Wenn man sich schnell bewegt, dauert es etwa 20 Minuten.“ Die Beleuchtung ist nicht fokussiert. Es sind insgesamt 16 Sicherungen zum Ein- und Ausschalten vorhanden. "

Sable sagte, es habe mehrere Versuche gegeben, bevor Constance die Initiative startete. Die Tests wurden im laufenden Betrieb durchgeführt. „Irgendwann schrie ein Kunde ‚Hilfe! Angriff!‘, weil es dunkel wurde“, berichtete Thybulle.

Kein Dimmer. Der Effekt funktioniert, wenn einige Lichter ausgeschaltet werden. „Die Wein- und Spirituosenabteilung hatte anfangs fast eine Bar-Atmosphäre, was einige Leute dazu ermutigte, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht wollten. Schlechte Beleuchtung führte dazu, dass die Leute an der Kasse vorbeigingen.“ „Die Platzierung in den Regalen und an der Kasse hilft.“

