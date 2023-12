Wie Otter und Biber auf einen der besten Golfplätze der Welt zurückkehrten

Dies ist jedoch keine Geschichte über technologische Upgrades und eine futuristische Vision, sondern Royal St. George's in Kent hat sich auf die Reise gemacht, um wieder so auszusehen, wie er vor einem Jahrhundert aussah: ein Dünenparadies für Flora und Fauna.

Nachdem der stellvertretende Greenkeeper Paul Larsen 2012 zum Leiter befördert worden war, begann 2013 eine intensive Zusammenarbeit mit Natural England, um die "ungünstige" Einstufung des Platzes als "Site of Special Scientific Interest" (SSSI) zu verbessern.

Leichter gesagt als getan, wenn man bedenkt, dass Larsen und seine Truppe ein 500 Hektar großes, national geschütztes Gelände betreuen, von dem der Golfplatz selbst etwa 10 % ausmacht.

Aber nach Rücksprache mit Phil Williams und Dr. Graham Earl von Natural England wurden eindringende Grasarten, die eher auf Golfplätzen im Landesinneren zu finden sind, abgebrannt, und dünnere, wuschelige Schwingelgräser sind zusammen mit wilden Orchideen in Hülle und Fülle zurückgekehrt.

"Ich glaube, die Leute werden positiv überrascht sein, wenn sie dieses Mal etwas anderes sehen als 2011", sagte Larsen gegenüber CNN.

"Das wuchernde, dichte Gras war schlecht für den Golfsport, weil man seinen Ball verlor und 10 Stunden brauchte, um sich zurechtzufinden, aber auch für die Tierwelt. Vögel wie die Feldlerche nisten im Gras, und wenn man anfängt, die Vegetation zu verdichten, können sie das nicht mehr tun. Die Leute vergessen, dass wir ein Dünengebiet sind.

Dass das Royal St. George's den Status "vorteilhaft" erreichen konnte, ist vor allem Larsens Einsatz zu verdanken.

"Die Mentalität 'das ist mehr Arbeit' war nicht so, wie er es sah, und der Platz ist aufgeblüht", sagte Williams gegenüber CNN.

"Paul sagt oft, dass er ihn früher als einen Golfclub mit einer Sanddüne darauf gesehen hat, und jetzt sieht er ihn als ein Sanddünensystem mit einem Golfplatz darauf. Wir müssen die Wahrnehmung ändern."

Das Sandwich Bay SSSI - zu dem auch die ehemaligen Open-Gastgeberplätze Prince's und Royal Cinque Ports gehören - beherbergt 90 % der britischen Eidechsenkrautpopulation, eine der seltensten Pflanzen Großbritanniens, während Otter und einst ausgestorbene Biber laut Williams "heimlich zurückgekehrt sind".

Land zurückgeben

Larsen selbst ist von der Kehrtwende begeistert - von den Verbesserungen in seinem eigenen Gewerbe über die Zusammenarbeit mit Natural England bis hin zur Explosion von Flora und Fauna.

"Einige Bäume hatten angefangen zu fallen, und wir fanden eine kleine Biberfamilie, die das Land für sich beansprucht hatte. Wir brachten eine Nachtsichtkamera in einem alten Baum an und sahen drei Biber, die sich dort tummelten, wie sie es eben tun", sagte er.

"Ich bin Greenkeeper und habe so viel über Blumen und die Natur gelernt - ich habe mich verändert. Wir haben jetzt Wildpflanzen wie Labkraut und Ginster, die wir nie hatten. Und das liegt daran, dass wir den Platz wieder so hergerichtet haben, wie er früher war."

Die Open Championship 2021 wird im Royal St. George's ausgetragen, nachdem das Turnier im letzten Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden musste. Ein Unterschied zu den letzten beiden Kent Opens (2003 und 2011) besteht darin, dass die Spieler von den Abschlägen auf die Fairways gelangen.

"Jetzt ist alles wild und man muss den Ball mindestens 180 Meter weit schlagen. Natural England freut sich darüber, weil ich ihnen das Land zurückgegeben habe. Die Vögel können sich dort aufhalten und ich verschwende keine Zeit mit dem Schneiden von kurzem Gras", so Larsen.

"Wir waren nicht immer im Einklang mit Natural England. Wenn wir ein neues T-Stück bauen wollten, haben sie uns das nicht erlaubt. Aber wir haben zusammen gearbeitet, um dorthin zu gelangen, wo wir heute sind.

Es war jedoch nicht immer einfach - Larsen sagte, er habe den Zorn des alten Sekretärs riskiert, als Williams und Earl ihm rieten, die eindringenden Gräser zurückzubrennen.

"Er sagte: 'Was zum Teufel haben Sie jetzt getan?!' Ich habe viel Kritik einstecken müssen, um dorthin zu gelangen, wo ich jetzt bin."

Im Nairn Dunbar Golf Club in Schottland - Mitausrichter der Amateurmeisterschaft im Juni dieses Jahres - sagte Golfplatzmanager Richard Johnstone gegenüber CNN, dass ihm gleich nach seiner Beförderung im Jahr 2016 ein Licht aufgegangen sei, was eine nachhaltige Zukunft angeht.

"Teil meines Vorstellungsgesprächs war ein Vorschlag für die Wiederherstellung der Links-Umgebung - der Platz war übermäßig bewässert und überdüngt worden und wurde immer mehr zu einem Parkland.

"Das Rough war so dicht, dass wir viele negative Rückmeldungen über verlorene Bälle und langsames Spiel bekamen."

Chemikalien und Verschnitt

Auch Johnstone hatte mit einigen Widerständen zu kämpfen, aber nachdem Nairn Dunbar zum Umwelt-Golfplatz des Jahres 2021 gekürt worden war, war das eine schöne Belohnung.

"In der Branche denken viele Leute, es ginge nur um Wildtiere und die Herstellung von Vogelfutterstellen. Aber bei diesen Auszeichnungen geht es nicht darum. Es geht um den gesamten Managementprozess, den Verzicht auf Chemikalien und so weiter."

Johnstone sagte, dass Nairn Dunbar im Jahr 2016 zu einem weitgehend chemiefreien Programm übergegangen ist, im Einklang mit dem Verbot von Produkten zur Unterdrückung von Würmern und Engerlingen und zur Verhinderung von Rasenkrankheiten.

Kurse in Europa sind teilweise sogar noch weiter gegangen als im Vereinigten Königreich - etwas, das Larsen aus erster Hand erfahren hat, als er von 2007 bis 2011 in den Niederlanden arbeitete -, aber Johnstone sagte, der Einsatz von Chemikalien sei ein Problem, das angegangen werden müsse.

"Wenn man sich die Chemikalienschränke einiger amerikanischer Golfplätze ansieht, sind sie so groß wie meine gesamte Anlage. Wahrscheinlich 20 x 20 Meter. Mein Schrank ist 1 x 1 Meter groß, mit zwei Flaschen."

Larsen sagt, dass sein Verbrauch von 30-50 kg Stickstoff pro Jahr nichts im Vergleich zu einem Fußballplatz ist, der diese Menge vielleicht auf seinen Elfmeterpunkt bringt.

"Links-Plätze können den Weg weisen und sagen: 'So ist es nachhaltig, weniger Dünger und Fungizide'.

"Wir können hier unseren Teil dazu beitragen und zeigen, dass Golfplätze nicht perfekt sein müssen. Will man denn Perfektion auf Kosten der Natur?"

Auch wenn der Verzicht auf Chemikalien länger dauern könnte, so Williams, könnten die Greenkeeper weltweit sofort eine sehr einfache Änderung vornehmen.

"Wenn sie die Grüns von den Abschlägen und Fairways mähen, sieht man oft das Problem, dass sich das Schnittgut hinter dem Grün auftürmt, was zu einer massiven Nährstoffanreicherung führt. Es könnte auf einen sehr wichtigen Teil der Vegetation gekippt werden.

"Man könnte es wegbringen, kompostieren und als Dünger auf den Grüns, Abschlägen und Fairways verwenden. Das wäre viel besser."

Null Plastik als Versprechen

Umfassende Änderungen werden manche Leute verärgern, aber Unternehmen mit einem Nachhaltigkeitsethos wie Ocean Tees haben sich vorgenommen, den Plastikmüll auf Golfplätzen auf sehr einfache Weise zu bekämpfen.

Nachdem Englands ältester Club Royal North Devon am 1. Januar letzten Jahres die Verwendung von Plastiktees verboten hatte, veröffentlichte Ocean Tees auf Twitter ein Versprechen, die Verwendung von Plastiktees auf Golfplätzen zu unterbinden, das an dem Tag, an dem es verschickt wurde, fast 40.000 Mal aufgerufen wurde.

"Außerhalb des Vereinigten Königreichs haben sich vor allem englischsprachige Länder wie Kanada und Australien dazu verpflichtet", sagte Gründer Ed Sandison gegenüber CNN.

"Und auch Greenkeeper auf der ganzen Welt, die eine starke Abneigung gegen Plastiktees haben. Sie landen auf dem Golfplatz, in den örtlichen Gewässern oder in der Mülltonne - im besten Fall auf der Mülldeponie."

Nachhaltigkeit breitet sich aus, daran gibt es keinen Zweifel. In Mexiko hob der Architekt Agustín Pizá die umweltfreundlichen Entwürfe der Schotten David McLay Kidd, Tom Doak, Bill Coore und Ben Crenshaw hervor, die alle mit dem Golfkomplex Bandon Dunes in Oregon verbunden sind.

Pizá erlernte das Golfplatzdesign in den 1990er Jahren nach dem Motto: Größer ist besser, Bunker hier, Bunker da, kein Problem.

Doch als er 2003 einen Master in Edinburgh machte, begann Pizá bei seinem ersten Auftrag, Dinge zu skizzieren und zu verschieben, damit ein natürliches Links-nach-Rechts-Loch in ein Rechts-nach-Links-Loch umgewandelt werden konnte.

"Sie zerrissen mein Projekt auf der Tafel in Stücke", sagte Pizá gegenüber CNN.

"Sie sagten: 'Wir sind in Edinburgh, wo wir so etwas nicht machen. Was denken Sie?' Ich habe schnell gelernt, dass schön nicht gleichbedeutend ist mit Veränderungen, sondern auch mit sensiblen, kleinen Details.

"Um einen guten, nachhaltigen Golfplatz zu schaffen, müssen der Entwickler, der Architekt und der Spieler zuhören.

Larsen, der auch ein Fan von natürlich wirkenden US-Golfplätzen wie Bandon Dunes und Chambers Bay, dem Austragungsort der US Open 2015, ist, hat nicht nur eine Leidenschaft für die Pflege des Platzes.

Zusammen mit vier anderen Mitgliedern angesehener britischer Links-Plätze, darunter Carnoustie, Gastgeber der Women's British Open 2021 und 2025, und Royal Porthcawl, hat er den Links Club gegründet, um Greenkeepern zu helfen, gemeinsam am Umweltbewusstsein zu arbeiten.

"Die Gründung des Clubs war eine Möglichkeit, uns weiterzubilden. Wir helfen uns alle gegenseitig, und ich glaube, das ist das Beste, was ich je getan habe.

"Wir versuchen, viele Kurse aus Europa zu organisieren, und ich stehe in Kontakt mit Amerikanern, um sie hierher zu holen. Es gibt niemanden, der es wirklich so macht wie die Linkskurse."

