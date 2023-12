Wie neue Gebräue das türkische Teeland aufmischen

Dutzende von einheimischen Teepflückern, die sich fast vollständig in der tiefgrünen Vegetation des Hügels verstecken, pflücken schnell und effizient die glitzernden Blätter und legen sie in großen Stoffsäcken ab, die sie sich über die Schultern hängen, bevor der nächste Regenguss einsetzt.

"Dieser Ort ist etwas Besonderes", sagt Kenan Çiftçi, der Besitzer einer Teeplantage und eines Cafés in dem schwindelerregend gelegenen Dorf. "Normalerweise kann Tee nur in äquatorialen Gebieten angebaut werden. Aber das Mikroklima in dieser Gegend, viel Sonne und Regen, lässt den Tee gedeihen.

Hier und in ganz Rize - einer fruchtbaren Provinz am Schwarzen Meer, die für ihr feuchtes Klima, monsunartige Regenfälle und atemberaubende Ausblicke bekannt ist - wird der größte Teil des Tees in der weltweit größten Nation von Teetrinkern angebaut.

Die Briten und die Chinesen, die auf eine lange Geschichte des Tees zurückblicken können, mögen zwar mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber die Türkei (oder Türkiye, wie sie sich jetzt nennt) hat nach einigen Schätzungen den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch der Welt - der durchschnittliche Türke konsumiert nach Angaben des Internationalen Teekomitees vier Kilogramm des Blattes pro Jahr , das entspricht vier Gläsern pro Tag für 85 Millionen Menschen.

Kulinarischer Genuss

Der starke Schwarztee, der in einem samowarähnlichen Gerät namens çaydanlık aufgebrüht wird, wird in regelmäßigen Abständen aus kleinen, tulpenförmigen Gläsern getrunken. Gleichzeitig kann die traditionelle Zubereitungsmethode des türkischen Tees - ein spezielles "Doppelsiedeverfahren" mit zwei übereinander gestapelten Kesseln - viel Zeit in Anspruch nehmen und geht daher Hand in Hand mit dem oft langsameren Tempo des türkischen Lebens.

"Der Teekonsum ist ebenso eine soziale Aktivität wie ein kulinarischer Genuss", sagt Hüseyin Karaman, Rektor der Recep Tayyip Erdoğan Universität in Rize, die Anfang des Jahres eine Teebibliothek mit 938 Büchern über das Getränk eröffnet hat. "Es ist der Klebstoff, der alle Menschen in unserer Gesellschaft zusammenhält.

Von den bukolischen Gegenden am Schwarzen Meer über die entspannten kurdischen Teegärten der Osttürkei bis hin zu den ultramodernen Cafés in Istanbul wird Tee für alles Mögliche verwendet, von der Begrüßung von Fremden bis hin zum Treffen mit Freunden, vom Start in den Tag bis zur Entspannung am Ende einer Mahlzeit oder zum trägen Schlürfen bei einer Partie Backgammon.

Karaman zufolge ist das Trinken von çay tief mit der türkischen Kultur verwoben und reicht bis in die Zeit der Seidenstraße zurück - die jahrhundertealten Gasthäuser am Straßenrand, die als Karawansereien bekannt sind, verfügten oft über Teehäuser, um müde Händler willkommen zu heißen - und Hinweise auf Teeblätter wurden bis ins 16.

Jahrhundert zurückverfolgt werden. Während der Herrschaft von Abdülhamid II., der von 1876 bis 1909 Sultan des Osmanischen Reiches war, wurde überall im Reich Tee angebaut, erklärt Karaman, aber die Erträge waren im Allgemeinen gering, da das Klima vielerorts nicht geeignet war. Bald entdeckte man jedoch, dass die Schwarzmeerregion für den Teeanbau besser geeignet war, und 1947 wurde in Rize die erste Teefabrik des Landes gegründet.

"Die Teeproduktion in großem Maßstab ist hier ein relativ junges Phänomen", fügt Karaman hinzu. "Aber sie wuchs und verbreitete sich schnell und wurde tief in die Kultur eingebettet. Jetzt fühlt es sich so an, als gäbe es den Tee schon seit Tausenden von Jahren."

Aufrühren

Schätzungen zufolge produziert die Türkei zwar bis zu 10 % des weltweiten Tees(275.000 Tonnen wurden im letzten Jahr verarbeitet), doch der größte Teil davon wird im Inland konsumiert, und das meiste davon ist immer noch die uralte Sorte Schwarztee, die auf den 767 Millionen Quadratmeilen großen Teeplantagen von Rize angebaut und dann in einem sechsmonatigen Zeitraum von Mai bis Oktober geerntet wird, bevor sie verwelkt, gerollt, fermentiert und dann getrocknet wird.

Für türkischen Tee bahnt sich jedoch ein Wandel an, denn Produzenten wie Lazika, ein 2016 gegründetes Start-up-Unternehmen mit Sitz in Rize, beginnen mit der Tradition zu brechen.

Das Unternehmen, das ausschließlich mit Kleinbauern zusammenarbeitet, stellt grünen und weißen Bio-Tee her und verwendet dabei häufig lokale Zutaten wie Yayla-Blüten aus dem nahe gelegenen Kaçkar-Gebirge, die den Geschmack mildern und, wie einige Einheimische behaupten, auch medizinische Vorteile bieten.

"Türkischer Tee basiert auf den alten Gewohnheiten der Menschen", sagt Gründer Emre Ercin. "Es gibt keine Variationen. Es ist immer derselbe Geschmack. Das wollen wir ändern."

Der Appetit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, ist offensichtlich groß: Im Jahr 2021 verarbeitete Lazika etwa sieben Tonnen handgepflückten Tee, aber die Produktion wurde erheblich gesteigert, und in diesem Jahr sollen 25 Tonnen verarbeitet werden.

Das Unternehmen hat außerdem ein Café in Istanbul eröffnet, um seine Produkte zu verkaufen, und plant, bald weitere zu eröffnen. "Unsere Verbraucher haben einen neuen Geschmack. Man muss sich nur ein bisschen anstrengen", sagt Ercin. "Ihnen werden die Augen geöffnet".

Andere gehen bei der Produktion einen anderen Weg. Aytul Turan, die das von Frauen geführte Unternehmen Tea Chef mit Sitz in Rize leitet, begann nach einem Besuch in China im Jahr 2017 mit der Herstellung von handgemachtem Tee.

"Ich versuche, den besten Tee herzustellen, indem ich die frischen Teeblätter, die von Hand geerntet werden, ohne die Teepflanze zu beschädigen, mit großer Sorgfalt und Präzision verarbeite und dabei die Struktur des Produkts bewahre", sagt sie.

Tiefe Liebe

Zusammen mit ihrer Freundin Yasemin Yazıcı ernten die beiden nun hochwertige weiße Teeblätter von Hand und verarbeiten sie selbst, stellen aber auch handgemachten grünen und schwarzen Tee und sogar Matcha nach japanischem Vorbild her.

"Ich habe eine tiefe Liebe zur Teeproduktion", fügt Turan hinzu. "Wir sind mit dem Bewusstsein angetreten, dass wir jungen Leute die Verantwortung haben, die Geschichte des türkischen Tees zu kennen, weiterzuentwickeln und zu erneuern."

Aber auch bei Çaykur, dem staatlichen türkischen Teeunternehmen, das in 45 Fabriken mehr als 10.000 Mitarbeiter beschäftigt, steht Innovation auf der Tagesordnung.

In den Labors von Çaykur testen Wissenschaftler in weißen Kitteln ständig neue Technologien und Techniken, um den Geschmack und die Konsistenz des Produkts zu verbessern, und überwachen alles, vom pH-Wert bis zum Farbton. Für bestimmte Mischungen wird ein "2,5-Blatt"-Verfahren angewandt, bei dem nur die Knospe und die beiden jüngsten Blätter des Teestrauchs verwendet werden - einige meinen, dass dies den besten Geschmack ergibt.

"Wir versuchen immer, neue Qualitätsstufen zu schaffen", sagt Muhammet Çomoğlu, der für das staatliche Rize Tea Research and Application Center (ÇAYMER) arbeitet. "Für die Türken ist Tee einer der wichtigsten Bestandteile der täglichen Ernährung."

Doch auch wenn der türkische Tee weiter wächst und sich in neue Richtungen entwickelt, bleibt seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, bestehen. Um auf das türkische Nationalgetränk anzustoßen, wurde in diesem Jahr in der Stadt Rize ein 30 Meter hohes Gebäude in Form eines riesigen türkischen Teeglases eröffnet, das einen Basar, eine Aussichtsterrasse und in Zukunft auch ein Museum umfasst.

"Ein Leben ohne Tee ist kein Leben", sagt Hasan Önder, der Leiter des Basars. "Wir müssen diesen wichtigen Teil des türkischen Lebens feiern, sowohl untereinander als auch, indem wir die köstliche Geschichte mit den Besuchern teilen."

Quelle: edition.cnn.com