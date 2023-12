Schauspieler - Wie Mario Adolf Weihnachten und Neujahr verbringt

Schauspieler Mario Adorf (93) möchte mit seiner Frau Monique Weihnachten in Paris verbringen und zum Jahreswechsel nach Südfrankreich reisen. Das Paar hielt sich oft in Moniques Heimatstadt Saint-Tropez auf. Adolf sagte kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass es im Grunde eine uralte Tradition sei, Silvester zu feiern. „Wir haben dort viele Freunde und es ist immer eine tolle Zeit, wenn wir uns wiedersehen.“

Der Schauspieler sagte, er feiere keine Feiertage wie Weihnachten oder Ostern im christlichen Sinne. Für ihn ist es eine Chance, Freunde und Familie zu treffen. Er versucht, seine Tochter Stella und seinen Enkel, die in Berlin leben, so oft wie möglich zu besuchen.

Letzte Woche erschien in München eine neue Version des Films Winnetou I in 4K Ultra HD-Qualität. Es ist auf DVD erhältlich. In Karl Mays Verfilmung spielt Adolf den Bösewicht Sante, der Winnetous (Pierre Blaise) Schwester Enshoch (Marie Versini) erschießt.

Der 93-Jährige ist einer der profiliertesten Schauspieler in Film, Fernsehen und Bühne. Er hat in Filmen und Fernsehserien wie The Tin Drum, Rosemary Girl, Rossini, Royal Gere und Belheim Magnificent mitgewirkt.

Quelle: www.stern.de