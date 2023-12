Wie man einen Kobra-Biss überlebt - oder besser noch, ihn ganz vermeidet

Er war von den Reptilien fasziniert. Einmal hat er eine ungiftige Sonnenstrahlnatter gefangen und sie Tage später wieder freigelassen, als er sie nicht richtig füttern konnte. Er schaute sich Online-Videos an, um Techniken zum Fangen zu lernen, sagte er gegenüber CNN.

Seine erste Kobra sah er, als er etwa 15 oder 16 Jahre alt war.

"Sie war ziemlich groß", sagte Prangmart, heute 39 Jahre alt. "Später sah ich, wie die Schlange ihre Kapuze ausbreitete. Ich stand da und beobachtete ihr Verhalten. Sie bedrohte mich, aber ich empfand sie nicht als beängstigend. ... Ich fand sie wunderschön."

Seine Faszination und sein Vertrauen wuchsen, aber sein Glück mit Kobras hielt nicht an.

Im April 2021 begab sich der Marktbesitzer mit seiner Rettungsgruppe, die routinemäßige Notfalleinsätze durchführt, darunter auch das Einfangen von Schlangen, auf einen Einsatz in der Provinz Trang im Süden Thailands.

Die Anwohner der Gegend waren besorgt über einige Königskobras. Prangmart traf mit etwa 15 Teammitgliedern an dem Ort ein.

Am ersten Tag fanden sie keine Kobras, doch das änderte sich am nächsten Tag, nachdem das dichte Gestrüpp und die überwucherten Ranken entfernt worden waren.

"Ich sah ein Loch in einem großen Felsen, wo ich den Schwanz einer Schlange entdeckte, und es sah so aus, als würde sie in dieses Loch gehen", erinnert sich Prangmart. "Ich rannte schnell dorthin und versuchte dann, sie mit einem Haken herauszuholen.

Aber die Schlange entkam dem Gerät.

"Aufgrund meiner Unachtsamkeit, weil ich schon zu lange in diesem Gebiet arbeite, beschloss ich, mit der bloßen Hand den Schwanz der Kobra herauszureißen."

Dieser impulsive Griff erwies sich als große Fehlkalkulation.

Kobras und ihre Welt

Kobras haben ein großes Verbreitungsgebiet - von weiten Teilen Afrikas bis in den Nahen Osten, dann nach Indien und in den Rest Südasiens. Von dort aus gelangen sie weiter nach Südostasien und Indonesien. Das bringt sie in potenziellen Kontakt mit Milliarden von Menschen.

Sie gehören zur Familie der Eidechsenschlangen, zu der etwa 300 giftige Arten gehören. Auch Korallenschlangen, Seeschlangen, Mambas und Kraits gehören zu dieser Gruppe.

Laut dem Experten Rom Whitaker, der an der Gründung des Madras Crocodile Bank Trust in Indien beteiligt war, gibt es etwa 30 Kobraarten. (Deren Ableger, die Irula Snake-catchers Industrial Cooperative Society, liefert das zur Herstellung von lebensrettendem Gegengift verwendete Gift nach Indien).

Whitaker sagte, dass er die Anzahl der Arten nur annähernd angibt, da sich die Taxonomie der Kobras häufig ändert, wenn Experten mehr über die Schlangen erfahren. Etwa zwei Drittel der Arten sind in Afrika beheimatet.

Im Allgemeinen geben Kobras ein Nervengift ab, das die Nervenimpulse stört und zu Lähmungen von Herz und Lunge führen kann. Das ist anders als bei vielen Vipern, wie z. B. Klapperschlangen. Diese haben in der Regel ein Hämotoxin, das die Blutgefäße an greift und Blutungen und Gewebeschäden verursacht.

Nick Brandehoff, der in Colorado und Kalifornien als Notfallmediziner und medizinischer Toxikologe tätig ist, sagt jedoch, dass er und andere Experten gelernt haben, dass Schlangengift komplizierter ist als diese einfache Aufschlüsselung. Einige Elapiden haben hämotoxische Eigenschaften, und einige Vipern haben neurotoxische Eigenschaften. Dies kann von Schlange zu Schlange variieren.

In jedem Fall sind Giftschlangenbisse in vielen tropischen Regionen ein ernstes Problem. Nach Angaben der US Centers for Disease Control and Prevention sterben in den Vereinigten Staaten durchschnittlich nur fünf Menschen pro Jahr an Giftschlangenbissen.

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt jedoch, dass weltweit jedes Jahr etwa 81 000 bis 138 000 Menschen an Schlangenbissen sterben, während etwa dreimal so viele Menschen mit dauerhaften Behinderungen leben.

Aggressiv oder defensiv?

Trotz der hohen Zahl von Todesfällen und Envenomierungen (Bisse, bei denen Gift in den Körper gelangt) sollte man nicht davon ausgehen, dass Kobras aggressiv sind.

"Kobras sind scheue Schlangen, und wenn sie in die Enge getrieben und alarmiert werden, zeigen sie ein dramatisches Schauspiel, indem sie sich aufbäumen, eine Kapuze ausbreiten und laut zischen, aber das ist reine Angst und keine Aggression", sagt Whitaker. "Die Schlange will nur in Ruhe gelassen werden.

Brandehoff, der die Asclepius Snakebite Foundation mitbetreut, fügte hinzu, dass "sie typisch für die meisten anderen Schlangen ist, dass sie keinen menschlichen Kontakt wollen." Und er betonte, dass Kobras nicht hinter Menschen her sind.

Kim Gray, Kuratorin für Herpetologie und Ichthyologie bei der San Diego Zoo Wildlife Alliance, nannte einen weiteren Grund, warum Kobras nicht gerne Menschen beißen.

"Das Gift ist für die Schlange sehr wertvoll, denn es dient dazu, die Beute unbeweglich zu machen und den Verdauungsprozess einzuleiten, den die Schlange braucht, weil sie ganze Nahrung frisst und keine Gliedmaßen hat, die ihr bei diesem Prozess helfen", so Gray.

"Deshalb will sie ihr Gift nicht verschwenden, indem sie rücksichtslos alle Menschen beißt und vergiftet, denen sie begegnen kann.

Der Biss ist der letzte Ausweg, wenn die typischen Warnzeichen, die sie zum Zurückweichen auffordern, nicht funktionieren, sagte sie.

Sind Touristen gefährdet?

Die überwiegende Mehrheit der Kobrabisse ereilt Landarbeiter auf den Feldern und andere Einheimische, oft Menschen mit geringem Einkommen, die in einfachen Unterkünften leben und auf dem Boden schlafen, so Brandehoff.

"Die Leute haben zwar die Vorstellung, dass der Dschungel voller Schlangen ist, aber das stimmt nicht wirklich", fügte Whitaker hinzu. "Kobras sind am häufigsten in landwirtschaftlichen Gebieten anzutreffen, da sich dort ihre Lieblingsbeute, Ratten und Mäuse, stark vermehrt.

"Wachsame Schlangen wie Kobras haben Angst vor Menschen und fliehen oder erstarren, wenn sich ein Mensch nähert. Die Wahrscheinlichkeit, auf den üblichen Touristenrouten in Indien oder Thailand auf eine Kobra zu treffen, ist sehr gering.

Wer in einer Stadt in einem voll ausgestatteten Hotel übernachtet, hat weniger zu befürchten als in einer ländlichen, rustikalen Unterkunft, so Gray.

Sollten Sie dennoch an einem Ort übernachten, der eher Kobras anzieht, empfiehlt sie Folgendes:

- Halten Sie Abfälle von der Unterkunft fern - räumen Sie Lebensmittel und Körner weg, die Ratten anlocken könnten - versuchen Sie, Möbel höher zu stellen und in einem erhöhten Bett zu schlafen.

Whitaker sagte, es sei wichtig, bei nächtlichen Spaziergängen mit einer Taschenlampe zu leuchten und die Hände nicht in dichte, buschige Stellen zu stecken.

Was ist zu tun, wenn Sie eine Kobra sehen?

Die Experten sind sich einig: Lassen Sie die Schlange in Ruhe.

"Bewegen Sie sich bewusst und in aller Ruhe von der Schlange weg - und behalten Sie dabei möglichst ihren Standort im Auge", so Gray. "Wenn Sie sich im Freien aufhalten, sollten Sie sich in ein offenes Gebiet begeben, das möglichst frei von Gestrüpp und Felsen ist".

"Versuchen Sie nicht, sie zu bändigen, zu fangen oder mit einem Besen oder einer Schaufel zu töten", betonte sie.

Brandehoff pflichtete ihr bei. "Lassen Sie ihm seinen Raum. Sie sind für sie ein großes Raubsäugetier. Sie wollen sich nicht mit Ihnen anlegen."

Whitaker sagte, dass Bisse "in der Regel nicht durch den Schlag einer Kobra in vermummter Haltung erfolgen, sondern ... wenn die Schlange gestresst ist, weil auf sie getreten oder sie versehentlich gepackt wurde."

Was sollte man tun, wenn man zufällig auf eine Kobra stößt, die bereits sehr nah ist und bereit zuzuschlagen scheint?

"Schnell weggehen", sagt Gray. "Die Reaktionszeit des Menschen ist im Vergleich zum Biss der Kobra so langsam, dass Sie vielleicht nicht viel tun können - aber in der Regel ist die Bissrichtung der Kobra vorwärts und abwärts gerichtet, und sie ist nicht in der Lage, mitten im Biss die Richtung zu ändern, so dass eine schnelle seitliche Bewegung weg von der Schlange von Vorteil sein kann.

Ein schwerwiegender Fehltritt beim Fangen einer Kobra

Das impulsive Manöver von Prangmart Charoenwai, eine flüchtende Kobra zu fangen, kostete ihn das Leben.

"Das Loch war nicht tief; die Schlange machte eine Kehrtwende und kam schneller heraus, als ich dachte.

Und dann passierte es. Prangmart wurde in den linken Daumen gebissen. Dann wurde er in die rechte Hand gebissen.

Trotz der Schläge war Prangmart fest entschlossen, die Kobra selbst zu fangen und zu erlegen, da er bereits gebissen worden war - auch wenn seine linke Hand bereits taub wurde.

"Man sagte mir, ich solle zur Seite gehen, was ich ablehnte. Stattdessen sagten sie mir, ich solle kühl bleiben, und drängten mich, schnell ins Krankenhaus zu gehen und meine Wunde zu behandeln."

Schließlich wurde die Kobra eingesackt, und Prangmart konnte zu einem Krankenwagen laufen. Aber sein Ärger hatte gerade erst begonnen - das Krankenhaus war zwei Stunden entfernt.

Was ist zu tun, wenn man gebissen wird?

Wie Prangmart auf die harte Tour lernen musste, sind Kobrabisse eine sehr ernste Angelegenheit. Aber sie sind keineswegs ein Todesurteil.

"Die meisten Schlangenbisse, auch Kobrabisse, sind nicht tödlich". sagte Whitaker. "Aber jeder Schlangenbiss muss als medizinischer Notfall behandelt werden.

"Das Wichtigste ist, dass Sie sich unverzüglich in ein Krankenhaus begeben. Greifen Sie nicht auf örtliche Mittel oder Hausmittel zurück, denn es gibt nur ein Heilmittel für einen Schlangenbiss, und das ist ein Gegengift".

Gray sagte, man solle versuchen, ruhig zu bleiben und "die Gliedmaße, die gebissen wurde, ruhigstellen, unverzüglich das nächstgelegene Krankenhaus aufsuchen (und) sich notieren, wo der Biss aufgetreten ist und wann der Biss erfolgte."

Lassen Sie sich auch eine Beschreibung oder ein Foto der Schlange geben, wenn dies gefahrlos möglich ist. Dies kann den Ärzten bei der Behandlung helfen, sagte sie.

Legen Sie keinen Druckverband an und versuchen Sie nicht, die alte "Schnitt- und Saug"-Methode anzuwenden, so Whitaker, und verwenden Sie auch kein so genanntes "Schlangenbiss-Set".

Brandehoff sagte, wenn der Biss von einer Kobra mit streng neurotoxischem Gift stamme, könne man einen Kreppwickel empfehlen, der die Ausbreitung des Giftes von einer Gliedmaße auf den Rest des Körpers durch Kompression verringern könne.

"Das Problem dabei ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, von welcher Schlange sie gebissen wurden", und dass man nicht erwarten kann, dass die Menschen die verschiedenen Kobra-Arten ohne Weiteres identifizieren können.

Und wenn das Gift hämotoxische Eigenschaften hat, kann ein Wickel mehr schaden als nützen, da er das Gewebe um die Bissstelle herum schädigt, sagte er.

Ringe und andere Schmuckstücke sollten entfernt werden.

"Je früher ein Gegengift verabreicht werden kann, desto größer sind die Chancen, dass Sie keine langfristigen Behinderungen erleiden oder möglicherweise sterben", sagte er.

Spuckende Kobras können eine "Gift-Ophthalmoplegie" verursachen, was im Grunde ein Brennen der Augen ist, so Brandehoff. Dauerhafte Schäden können auftreten, sind aber seltener.

Die wichtigste Behandlung besteht darin, die Augen "ausgiebig" zu waschen, sagte er.

Ich dachte, ich würde es nicht schaffen

Als Prangmart im thailändischen Krankenhaus ankam, war seine Notlage noch nicht vorbei. "Nachdem ich das Serum erhalten hatte, bekam ich eine allergische Reaktion", sagte er.

"Ich bekam Kurzatmigkeit und Hautausschlag. Der Arzt musste zurückeilen und mich erneut behandeln. Während dieser Zeit wurde ich regelmäßig beobachtet."

Hatte er Angst, dass er sterben würde?

"Die schweren Bedingungen, die ich im Krankenhaus ertragen musste, dauerten etwa zwei Stunden. In dieser Zeit dachte ich, ich würde es nicht schaffen. Auch mein Herzschlag raste."

Prangmart überstand die unmittelbare Krise, doch dann begann eine 15-tägige Tortur, bei der er zwischen westlichen Ärzten und Anhängern der traditionellen thailändischen Medizin hin und her pendelte, um zu versuchen, seine linke Hand zu retten, in der sich wiederholt Infektionen auszubreiten drohten.

Schließlich wurde er wieder gesund, aber er hat eine große Narbe zurückbehalten, die ihn und den Rest seines Teams immer wieder daran erinnert.

"Als ich damals die Schlange sah, war ich aufgeregt und wollte nicht, dass sie in das Loch entkommt. Wegen dieser Aufregung habe ich die Schlange schnell gepackt. Was mir passiert ist, war meine eigene Unachtsamkeit."

Und wenn jemand anderem eine Kobra begegnet?

"Ruhe bewahren und sie beobachten; nicht hetzen, umdrehen und weglaufen. ... Wenn Sie sehr ängstlich sind, ziehen Sie sich Schritt für Schritt zurück", sagte er. "Im Allgemeinen greifen diese Schlangen Menschen nicht zuerst an, es sei denn, es besteht eine klare Bedrohung für sie."

Warum Kobras nicht unsere Feinde sind

Kobras halten die Umwelt im Gleichgewicht.

"Ohne Kobras könnte das Nagetierproblem in landwirtschaftlichen Gebieten zu einer Hungersnot führen", so Whitaker. "Sie sind die effizientesten Nagetierjäger, die es gibt, sie können in Rattenhöhlen eindringen und die ganze Familie ausrotten.

Er sagte jedoch, dass die Bemühungen zur Bekämpfung der Rattengiftplage fortgesetzt werden müssen.

"Diejenigen von uns, die Schlangen schätzen und respektieren, müssen Programme unterstützen, die dazu beitragen, die enorme Belastung durch Schlangenbisse zu verringern, von der Millionen von Menschen in Afrika, Asien und Südamerika betroffen sind", so Whitaker.

Brandehoff pflichtete ihm bei: Wir können Schlangenbisse nicht ausrotten, wie wir Malaria ausrotten können. Das Beste, was wir tun können, ist zu versuchen, Schlangenbisse einzudämmen, indem wir versuchen, den Kontakt zu minimieren.

Wir müssen "lernen, mit ihnen zu leben. ... In vielen Kulturen gibt es eine große Angst vor Schlangen. Wenn du eine Schlange siehst, töte sie; das ist nicht hilfreich."

Bild oben: Eine Monokelkobra. (iStockphoto/Getty Images)

