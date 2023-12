Wie man die Gesundheitsrisiken von Waldbrandrauch minimiert

Der Rauch kann gesundheitliche Probleme wie Atembeschwerden, brennende Augen, Schwindel, Kopfschmerzen oder Übelkeit verursachen. Ärzte raten Menschen, deren Symptome sich verschlimmern, einen Arzt aufzusuchen.

Im Folgenden erfahren Sie, was Sie wissen sollten, um gesund zu bleiben und Probleme zu vermeiden, wenn die Luft dicht mit Rauch gefüllt ist.

Warum macht der Rauch von Waldbränden das Atmen so schwer?

"Es handelt sich um kleine, winzige Partikel, die tief in die Atemwege eindringen. Es handelt sich nicht um ein Allergen, sondern um einen Reizstoff. Ein Reizstoff kann also die Lunge eines jeden Menschen angreifen und Husten und Halsjucken verursachen", sagt Dr. Shilpa Patel, medizinische Leiterin der Children's National IMPACT DC Asthma Clinic in Washington.

Was ist der Luftqualitätsindex, und was sagt er uns?

Der Luftqualitätsindex ist der Index der US-Umweltschutzbehörde zur Angabe der Luftqualität.

"Er ist ein Konglomerat von Messungen. Es handelt sich also nicht nur um Feinstaub, sondern um eine Vielzahl von Daten, die von der EPA veröffentlicht werden, um zu ermitteln, wie hoch die Luftverschmutzung im Moment ist. AirNow.gov ist dasselbe, was Meteorologen verwenden, wenn sie von grüner, gelber, oranger, roter und violetter Farbkodierung sprechen", so Patel.

Dr. Peter DeCarlo, außerordentlicher Professor in der Abteilung für Umweltgesundheit und -technik an der Johns Hopkins University, ist der Meinung, dass jeder die Website regelmäßig besuchen sollte.

"Ich würde AirNow.gov in Ihr Telefon oder Ihren Computer einstecken und es überprüfen, so wie die Leute Wettervorhersagen auf ihren Telefonen oder über ihre intelligenten Lautsprecher erhalten", sagte er. "Dies ist eine von Bundesbehörden betriebene Website mit den aktuellsten Informationen, sowohl aus Messungen als auch aus Prognosen über die Luftqualität und was zu erwarten ist. Wenn man das also als Werkzeug einsetzt, können die Menschen herausfinden, wo es zu Beeinträchtigungen kommt und was sie morgen und übermorgen erwarten können, funktioniert das sehr gut."

Wer ist bei schlechter Luftqualität besonders anfällig für Gesundheitsprobleme?

Schlechte Luftqualität, wie sie derzeit in Teilen des Landes herrscht, "verursacht bei Menschen mit Asthma oder Allergien fast sofort Probleme, wenn sie sich längere Zeit im Freien aufhalten", so Dr. Aida Capo, Lungenärztin am Hackensack Meridian Palisades Medical Center in New Jersey.

"Diese Luft ist besonders gefährlich für sehr junge, ältere und schwangere Frauen. Es wird daher empfohlen, dass sie sich nicht im Freien aufhalten. Auf keinen Fall sollten sie draußen spielen oder Sport treiben. Wenn Sie an einem Tag wie heute draußen Sport treiben wollen, sollten Sie sich fernab vom Verkehr aufhalten, wo die Luft nicht zusätzlich belastet wird. Denn im Moment ist es wirklich schlimm", sagte sie Anfang Juni, als sich der Rauch der Waldbrände im Nordosten ausbreitete.

Dies könnte auch für Menschen mit langen Covid, die Atemprobleme haben, ein Problem darstellen.

"Es liegt auf der Hand, dass jede weitere Beeinträchtigung ihrer Lunge ihrer Gesundheit schadet. Wie bei jeder Art von chronischem Leiden müssen sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen", sagte Dr. David Rosenberg, Spezialist für Lungenkrankheiten am UH Ahuja Medical Center in Cleveland, wo die Bewohner ebenfalls eine schlechte Luftqualität aufgrund des Rauchs der Waldbrände erleben. "Bei all diesen Partikeln in diesen Konzentrationen kann die Lunge gereizt werden, auch wenn man gesund ist, und das kann bei jedem Menschen zu Problemen führen, keine Frage."

Warum ist schlechte Luftqualität für Kinder und ältere Menschen so belastend?

"Das hat etwas mit der Fähigkeit zu tun, auszuhusten", sagte Patel. "Es ist also schwierig, das, was in der Lunge ist, wieder herauszubekommen. Wenn man sehr jung oder alt ist, sind die Muskeln schwächer, so dass ältere und jüngere Menschen einfach weniger Kraft haben. Bei einer Viruserkrankung ist es dasselbe: Man kann den Schleim nicht mehr so leicht abhusten. Und ältere Menschen haben viel mehr chronische Krankheiten, die diese Probleme noch verschlimmern können.

"Bei Kindern sind auch die Atemwege kleiner, so dass schon eine kleine Entzündung oder Schleim in den Atemwegen den kleinen Raum, der ihnen zur Verfügung steht, verkleinert, und das kann sich auf ihre Atmung auswirken."

Rosenberg sagte, dass die kleinen Partikel "sogar für jüngere Erwachsene ein Problem darstellen können, wahrscheinlich weil ihre Lungen noch nicht voll entwickelt sind. Die Lunge wächst und entwickelt sich weiter, bis man in den 20ern ist. Wenn also die Atmung zusätzlich beeinträchtigt wird, können diese Partikel besonders schädlich für junge Kinder und junge Erwachsene sein".

Gibt es eine Möglichkeit, sich im Freien zu schützen?

"Wir haben einen natürlichen Schutz. Unsere Nasenhaare können uns vor vielen dieser Partikel schützen. Aber das sind wirklich kleine Partikel, die von den Waldbränden stammen, also reicht das nicht aus", so Capo.

"Die Empfehlung lautet, sich nicht im Freien aufzuhalten, aber wenn Sie eine Maske tragen wollen, sollten Sie unbedingt eine tragen und darauf achten, dass es eine N95-Maske ist und keine OP-Maske. Eine chirurgische Maske schützt Sie nicht davor, dass diese Partikel in Ihre Atemwege gelangen, weil sie einfach nicht ausreicht. Wenn Sie sich längere Zeit im Freien aufhalten müssen, kann eine N95-Maske einige dieser kleinen Partikel in Ihren Atemwegen reduzieren, aber sie muss angemessen getragen werden, und es ist schwierig, eine N95-Maske über einen längeren Zeitraum zu tragen", sagte sie.

Patel rät, "anstrengende körperliche Aktivitäten, die tiefes Atmen erfordern, zu reduzieren. Wenn Sie gehen müssen, gehen Sie, aber ich würde nicht laufen oder joggen gehen.

"Seien Sie einfach vorsichtig mit Ihrer Entscheidung, sich draußen aufzuhalten", fügte sie hinzu. "Und denken Sie daran: Selbst wenn Sie nach draußen gehen und es Sie nicht stört, kann es Sie später beeinträchtigen. Da es sich um kleine Partikel handelt, dringen sie tief in die Atemwege ein, und die Reaktion könnte etwas verzögert sein."

Rosenberg zufolge sind diese Partikel besonders reizend für die oberen Atemwege, die Nase, den Rachen und die Augen, wenn man also etwas davon spürt, ist das ein Warnzeichen. Wir haben empfindliche neurologische Sensoren, die wie ein Alarm wirken können, der bedeutet, dass Sie möglicherweise etwas Schädliches einatmen, also sollten Sie diese Warnung beherzigen und ins Haus gehen".

Menschen mit Haustieren müssen nach draußen gehen, aber Experten raten, die Zeit und die Wege so kurz wie möglich zu halten.

"Haustiere müssen nach draußen und ihre Auslaufmöglichkeiten nutzen, aber gehen Sie nicht mit ihnen spazieren und beschränken Sie auch ihre Zeit draußen auf ein Minimum", so DeCarlo. "Wenn Sie können, gehen Sie einfach ein bisschen langsamer, damit Sie nicht so tief atmen. Das kann helfen."

Was sollten Menschen mit Asthma, Allergien oder Herzproblemen tun, wenn sie nach draußen gehen müssen?

"Eine der Empfehlungen für Asthmatiker lautet, 15 Minuten vor dem Aufenthalt im Freien bei dieser Art von Luftqualität ihr Notfallinhalationsgerät zu benutzen", so Capo. "Wenn Sie irgendeine Art von Krankheit haben - sei es Asthma, Allergie oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen -, wenn Sie in Behandlung sind und einen Arzt haben und wenn Sie Ihre Medikamente benutzen, können Sie das Risiko einer Verschlimmerung der Krankheit bei dieser Art von Luftqualität verringern.

Patel rät Menschen mit Asthma außerdem, darauf zu achten, dass sie ihr Notfallinhalationsgerät - in der Regel Albuterol - dabei haben und es korrekt mit einer AeroChamber verwenden", einem Plastikröhrchen mit Mundstück, das die Wirksamkeit des Medikaments erhöht und dabei hilft, die Abgabe des Medikaments an die kleinen Atemwege in der Lunge zu kontrollieren. "Beginnen Sie frühzeitig damit und warten Sie nicht, bis sich die Symptome verschlimmern - das bedeutet wahrscheinlich, dass Sie bei den ersten Anzeichen von Husten oder Reizungen damit beginnen und es einfach anwenden. Es kann nicht schaden, den Inhalator zu benutzen. Und wenn das nicht hilft, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder suchen Sie zusätzliche Hilfe, wenn Sie oder Ihr Kind Atembeschwerden haben.

Was hilft der Luftqualität in Innenräumen?

"Die Empfehlung lautet, die Fenster zu schließen, die Klimaanlagen einzuschalten und Luftfilter zu verwenden", so Capo.

DeCarlo stimmt dem zu. "In Innenräumen ist die Konzentration von Luftschadstoffen in Bezug auf Partikel, um die es hier geht, in der Regel nur halb so hoch oder niedriger als draußen. Und das alles verschwindet, sobald man die Fenster und Türen öffnet und freie Luft hereinströmen lässt", sagt er. "Diejenigen, die während des Covid-Programms in HEPA-Luftfilteranlagen investiert haben, sollten diese vielleicht wieder herausholen und die Innenräume, in denen wir uns aufhalten, so betreiben, dass wir der Luftverschmutzung im Freien so wenig wie möglich ausgesetzt sind.

"Vermeiden Sie das Staubsaugen aus zwei Gründen: Man wirbelt wahrscheinlich alles auf, und das ist eine etwas größere körperliche Anstrengung, wenn man einen Staubsauger durch die Gegend wirft, und man atmet dann schwerer. Das sollten Sie also lieber vermeiden", so DeCarlo.

Können Allergiemedikamente helfen?

"Es ist nicht unbedingt wie eine Allergie. Es ist ein Reizstoff, obwohl ich vermute, dass manche Menschen allergisch sind und eine allergische Komponente haben", sagte Patel. "Ein Antihistaminikum ... trocknet uns aus, also könnte es möglicherweise helfen, obwohl der Mechanismus ein anderer ist, d. h. der Grund für die übermäßige Schleimproduktion ist ein anderer. Es wird helfen, Sie auszutrocknen, also wird es helfen, Ihre Nebenhöhlen zu reinigen. Es wird nicht so sehr gegen Juckreiz helfen, denke ich. Aber wenn jemand allergisch auf den Rauch der Waldbrände reagiert, sollte er es einnehmen.

Erhalten Sie den wöchentlichen Newsletter von CNN Health

Melden Siesich hier an, um jedenDienstagThe Results Are In with Dr. Sanjay Guptaevom CNN Health-Team zu erhalten.

Können alte Ratschläge - wie viel Wasser trinken, Pfefferminzbonbons essen oder starken Kaffee trinken, um besser zu atmen - helfen?

"Wasser zu trinken ist immer sehr nützlich. Das kann ich nicht verneinen, aber es wird die Symptome nicht verhindern, wenn man dieser schlechten Luftqualität ausgesetzt ist", sagte Capo.

Ist der Rauch von Waldbränden und die Luftqualität ein langfristiges Gesundheitsproblem?

"Wir gehen davon aus, dass Waldbrände in einem sich erwärmenden Klima, wie wir es haben, häufiger auftreten werden", sagte DeCarlo. "Wir sehen diese Auswirkungen typischerweise bei Waldbränden im Westen der USA und in den westlichen Bergen. Die Ostküste ist in der Regel ein wenig besser vor solchen Ereignissen geschützt. Unsere Wälder sind in der Regel feuchter und brennen nicht so stark, aber mit Blick auf den Klimawandel ist dies zwar eine einzigartige Erfahrung, die wir gerade machen, aber sie könnte in Zukunft weniger einzigartig und etwas häufiger werden, was bedauerlich wäre."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com