Wie man 40.000 Dollar in Milliarden verwandelt: Das außergewöhnliche Leben von Peggy Guggenheim

Die Bomben fielen auf die Boulevards, aber für einige gab es noch wichtige Angelegenheiten zu erledigen. So wie Peggy Guggenheim im Atelier von Constantin Brancusi.

"Während des Krieges wollte ich einen Brancusi kaufen", erinnert sie sich. "Der 'Vogel im Weltraum' war eine seiner Lieblingsskulpturen. Ich ging jeden Tag zu ihm... das Schreckliche ist, dass ich dachte, wenn ich eine Affäre mit ihm hätte, wäre der 'Vogel' billiger.

"Als ich zurückkam, um den "Vogel im Weltraum" mitzunehmen, nahm Brancusi ihn in die Arme, und Tränen liefen ihm über die Wangen. Ich wusste nie, ob er sich von mir oder von seinem Lieblingsvogel trennte."

Keine andere Anekdote bringt Peggy Guggenheim so perfekt auf den Punkt. Sie war eine Frau, die die moderne Kunstwelt in ihrer Hand hielt: eine besessene Sammlerin, die niemandem verpflichtet war, süchtig nach Kunst und angezogen von denen, die sie schufen.

Sie schlief mit einigen der größten Köpfe des zwanzigsten Jahrhunderts und sammelte die Kunstwerke der anderen. Als starke und sinnliche Frau wusste Guggenheim, was sie wollte - und, was noch wichtiger war, wie sie es bekam.

Ihr stürmisches Leben voller Exzesse und Tragödien wird nun von der Regisseurin Lisa Immordino Vreeland in ihrem neuen Dokumentarfilm "Peggy Guggenheim: Art Addict".

Mit Hilfe von Guggenheims Zeitgenossen und denjenigen, die sie beeinflusst hat, holt Vreeland auch Peggy Guggenheim, die in neu entdeckten Aufnahmen ihrer Biografin Jacqueline B. Weld körperlos ist, in ein Interview, das ihr letztes sein sollte.

Von den einen gelobt, von den anderen als Dilettantin verachtet, gibt es kaum ein würdigeres Thema.

Das Enfant terrible

"Ich habe immer als das Enfant terrible der Familie gegolten", sagte Peggy Guggenheim einmal. "Ich schätze, sie dachten, ich sei ein schwarzes Schaf und würde nie etwas tun, was jemals gut war. Ich glaube, ich habe sie überrascht."

Sie wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren, die leider sehr weit entfernt war. Ihr Vater Benjamin, ein Bergbaumagnat, starb 1912 an Bord der Titanic - seine Geliebte überlebte jedoch. Ihre Mutter, Florette Seligman, war eine Exzentrikerin, die alles zu dritt machte. "Sie hat mich so gelangweilt", sagt Guggenheim, "das war furchtbar."

Es war ein Leben "sehr bürgerlich, sehr langweilig", aber das sollte sich bald ändern.

Vreelands Film erzählt von Guggenheims prägenden Jahren, von ihrer Begegnung mit und ihrer Integration in die moderne Kunstszene - obwohl sie selbst keine künstlerischen Ambitionen hatte.

In Paris entdeckte sie den Surrealismus, als dieser gerade Fuß fasste: roh, ungeschliffen und durchdrungen von einem radikalen Subtext. In London gründete sie eine Galerie, Guggenheim Jeune, in der sie ihre neuen künstlerischen Emigranten unterbrachte, die sich dem Modernismus und dem Kubismus zuwandten.

Die Namen überschlagen sich: in Paris Man Ray (für den sie zur Muse wurde), ihr großer Berater Marcel Duchamp, Brancusi, Yves Tanguy und Salvador Dali. Dann in London Cocteau, Kandinsky und ein jugendlicher Lucien Freud (sie war die erste, die jemals eines seiner Werke ausstellte).

Sie lernte die Liebe kennen und verlor sie wieder, Kinder wurden geboren, aber ihre Beziehung zur Kunst war von Dauer.

"Sie war meine Freiheit, meine Befreiung", behauptete Guggenheim, "ein Weg, sich selbst emotional zu finden", meint Donald Kuspit, Kritiker und emeritierter Professor an der State University of New York.

Es war auch eine Form der Selbstermächtigung.

Ein glücklicher Zufall

Als sie die Werke ihrer Freunde ausstellte, begann sie, deren Kunst zu kaufen - manchmal aus Mitleid.

Ermutigt durch den Dramatiker Samuel Beckett - ihren einstigen Geliebten, mit dem sie einmal vier Tage lang in einem Hotelzimmer eingeschlossen war - begann Guggenheim, ihre Sammlung zu vergrößern.

Sie beabsichtigte, ein Museum in London zu gründen, war aber bei Kriegsausbruch gezwungen, ihren Standort zu wechseln. Sie zog nach Paris um, was sich ungewollt als vorteilhaft erwies. Moderne Kunst galt als subversiv und war daher billig, und Guggenheim nutzte den Käufermarkt aus.

"Ich versuchte, jeden Tag ein Gemälde zu kaufen", sagte sie, darunter Braque, Picasso und Dali.

Guggenheim hatte den Grundstock ihrer beneidenswerten Sammlung zusammengetragen, die heute Milliarden wert ist. Und das für schlappe 40.000 Dollar.

Als die Deutschen vorrückten, wandte sich Guggenheim an den Louvre, um ihre Gemälde zu schützen. Bemerkenswerterweise behauptete das Museum, sie seien es nicht wert, gerettet zu werden.

Sie floh nach Amerika, zusammen mit Max Ernst, einem "Unerwünschten", und Andre Breton, einem Anarchisten, die beide unter anderem dank ihrer Bemühungen vor dem Konzentrationslager gerettet wurden. Dort wartete ihre Sammlung auf sie.

Der europäische Surrealismus war in Amerika angekommen, mit seinem Bohemien im Schlepptau.

Guggenheims größte Errungenschaft

In der 57. Straße baute Guggenheim wieder auf.

Art of This Century, ihre neue Galerie, ist die entscheidende Periode in Guggenheims Karriere und gibt uns den klarsten Einblick in ihre unglaubliche Fantasie. Vreelands Film führt uns durch die Ausstellung, indem er altes Filmmaterial mit Ausschnitten aus Duchamps Film "Witch's Cradle" kombiniert, der in der Galerie gedreht wurde.

Noch heute wirkt die Inszenierung radikal: gebogene Wände, flackerndes Licht, bewegliche Gemälde, die an Drähten von der Decke hängen. Es war eine beunruhigende Umgebung, die mit den beunruhigenden Werken der Künstler harmonierte.

Die Galerie war ein Riesenerfolg und festigte ihre Position als Titanin der modernen Kunstszene. Sie war auch der Schmelztiegel, in dem das erstaunliche Talent von Jackson Pollock heranwuchs.

Guggenheim würde später behaupten, dass ihre Entdeckung von Pollock ihre größte Leistung war - über ihre Sammlung hinaus -, aber die Geschichte ist nicht ganz auf ihrer Seite. Tatsächlich war es ihr Freund Mondrian, der sie für den Fahnenträger des Neuen Expressionismus gewann, wie Max Ernsts Sohn Jimmy berichtet.

Nichtsdestotrotz ermöglichte ihr Mäzenatentum Pollock, seinen Job als Zimmermann (bei Peggys Onkel Solomon) aufzugeben und sich ganz der Kunst zu widmen. 300 Dollar im Monat und ein Haus auf Long Island boten dem Künstler Zeit, Raum und einen Ort abseits der Bars und Clubs in Manhattan, die er häufig besuchte. Schon bald kamen die Bilder herein, und Guggenheim war die erste, die eine Einzelausstellung seiner Werke veranstaltete.

Guggenheim bezeichnete sich selbst einmal als "die Hebamme", und ihre mütterliche Beziehung zu Pollock scheint in "Art Addict" durch.

Während Pollock an Bedeutung gewann, fühlte sich Peggy an den Rand gedrängt. "Ich hatte damals das Gefühl, dass sie [Pollock und seine Frau Lee Krasner] sehr undankbar waren", behauptete sie.

Momente wie diese in Vreelands Film offenbaren die wahre Guggenheim. Unter ihrer geselligen und oft unverschämten Fassade war sie eine sanfte Seele, zurückhaltend und schüchtern, wenn es um persönliche Angelegenheiten ging; tief betroffen von ihren vielen persönlichen Tragödien, einschließlich des frühen Todes ihrer Schwester, ihrer Neffen und von John Holms, dem Mann, den sie als ihre große Liebe bezeichnete.

Offensichtlich war ihre Zurückhaltung kein Hindernis für den Erfolg: Guggenheim ließ einfach ihre Kunst für sich sprechen. Ihr erstaunliches Vermächtnis ist noch heute in dem Palazzo in Venedig zu sehen, in dem sie ihren Lebensabend verbrachte, umgeben von ihrer Sammlung - dreihundertsechsundzwanzig Werke von über 100 der größten Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts.

Jahrhunderts. "Art Addict" ist ein Streifzug durch ein erfülltes und farbenfrohes Leben, aber Vreeland tut gerade genug, um zu zeigen, worauf es dabei ankam - für die Künstlergemeinde, aber vor allem für Peggy. Und in diesem Sinne wird sie der großen Frau gerecht.

