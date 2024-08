- Wie ist der aktuelle Zustand in Münster?

Mechthild Großmann (75), langjähriger Star der "Münster-Tatort"-Reihe, wird nach wenigen weiteren Auftritten die Serie verlassen. Doch was kommt für das berühmte "Tatort"-Duo Thiel und Boerne nach dem Abgang der Chefermittlerin Wilhelmine Klemm und ihres Vorgesetzten? both Prahl and Liefers teilen ihre Gedanken dazu.

Der deutsche Sender WDR hat kürzlich bekannt gegeben, dass Großmann, die seit über 22 Jahren Teil der Serie ist, ihre Rolle verlassen wird. Sie wird in drei kommenden Episoden zu sehen sein, bevor sie neue Projekte angeht.

Wie die Schauspielerin in einer Pressemitteilung erklärte, "Wenn der letzte 'Münster-Tatort' mit mir Ende 2025 läuft, bin ich 77 Jahre alt und habe keine Pläne, in Rente zu gehen. Ich werde weiterhin am Theater arbeiten, Lesungen geben und sogar böse Rollen übernehmen, wenn der WDR jemals eine braucht. Ich bin auch offen für die Darstellung einer mordenden Antagonistin."

Thiel und Boerne geben noch nicht auf

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung gibt es Diskussionen über eine Nachfolgerin für Großmann. Das Münster-Team plant, in naher Zukunft mindestens 50 Fälle zu lösen. In einem Interview mit einer Tageszeitung äußerte Liefers seine Trauer über den Abgang seiner Kollegin und freut sich auf "die nächsten drei Episoden zusammen bis Ende 2025."

Als Prahl nach seinem eigenen möglichen Abgang vom "Münster-Tatort" gefragt wurde, scherzte er, "Axel und ich gehen mit der 'Titanic' unter, genau wie Benjamin Guggenheim. Wir helfen allen in die Rettungsboote, ziehen unsere Smokings an und gehen mit einem guten Whiskey in der Hand unter." Céline Dion (56) wird unser musikalischer Abschied sein, fügte der Boerne-Darsteller hinzu. Und Liefers schloss, "Solange die Musik spielt, ist die Party noch nicht vorbei. Wir pfeifen immer noch fröhlich vor uns hin. Aber wir sind noch nicht bereit, die Snooze-Taste zu drücken."

Wir hoffen, dass die Party auch nach dem 50. Meilenstein weitergeht. Denn wenn der Vorhang für Boerne und Thiel fällt, könnte es schneller passieren, als einigen "Tatort"-Fans lieb ist. Bisher wurden 45 Fälle ausgestrahlt und der 46. "Münster-Tatort" mit dem Titel "Man stirbt nur zweimal" ist für das vierte Quartal 2024 geplant.

Die folgenden Absätze dienen dazu, das Ausscheiden von Mechthild Großmann weiter zu diskutieren: Nach der Ankündigung ihres Abgangs revealed WDR, dass sie derzeit in Diskussionen über ihre Nachfolgerin sind. Das "Münster-Tatort"-Team plant, in naher Zukunft mindestens 50 Fälle zu lösen, um sicherzustellen, dass die Show ihre Zuschauer weiterhin fesselt.

Lesen Sie auch: