Wie geht es nach dem 21. Grand-Slam-Titel in Wimbledon für Novak Djokovic weiter?

Der Serbe gewann am Sonntag seinen 21. Grand-Slam-Titel, indem er Nick Kyrgios im Finale besiegte und damit eine weitere Wimbledon-Trophäe gewann - zum siebten Mal in Folge und zum vierten Mal bei SW19.

Trotz seines Sieges in Wimbledon wird Djokovic von der Nummer 3 auf die Nummer 7 der Weltrangliste zurückfallen, da ihm nach der Entscheidung der Turnierorganisatoren, Russen und Weißrussen die Teilnahme an der diesjährigen Veranstaltung zu untersagen, Ranglistenpunkte abgezogen wurden.

Die unmittelbare Zukunft von Djokovic ist jedoch nach wie vor unklar. Aufgrund seiner Haltung gegen die Covid-19-Impfung ist seine Teilnahme an den kommenden Grand-Slam-Turnieren in den USA und in Australien in Frage gestellt.

Wie sieht also die Zukunft des amtierenden Wimbledonsiegers aus?

Ich brauchte einfach Zeit, um den Sturm zu überstehen".

Djokovic hat abseits des Tennisplatzes ein paar schwierige Monate hinter sich, was sich auch auf sein Spiel auswirkte.

Im Januar wurde Djokovic nach einer langwierigen Geschichte, die auch eine Haftstrafe beinhaltete, aus Australien abgeschoben, was seine Teilnahme an den Australian Open verhinderte, da er sich weigerte, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Nach australischem Recht könnte Djokovic aufgrund der Umstände seiner Abschiebung ein dreijähriges Einreiseverbot auferlegt werden, doch Innenministerin Karen Andrews schloss eine Ausnahme nicht aus. "Jeder Antrag wird auf seine Begründetheit hin geprüft", sagte sie im Januar.

Obwohl er langsam, aber sicher wieder in Aktion getreten ist, sagte der ehemalige Weltranglistenerste, dass er während dieser Zeit "einen Sturm überstehen" musste.

"Die ersten Monate dieses Jahres haben mir zugesetzt", sagte er nach seinem Sieg in Wimbledon. "Mental und emotional war ich nicht in der Lage, mich wohl zu fühlen. Ich spürte so viel Druck.

"Das verursachte Turbulenzen in mir. Ich brauchte einfach Zeit, um den Sturm zu überstehen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich Zeit brauche, um mich neu zu gruppieren und ein optimales Gleichgewicht auf dem Platz und außerhalb des Platzes zu finden."

Goran Ivanisevic, Djokovics Trainer und Wimbledon-Sieger von 2001, lobte die Fähigkeit des 21-fachen Grand-Slam-Siegers, nach einem "harten Jahr" zurückzukehren.

"Das war eine große Sache, was ihm passiert ist. Wir haben alle von ihm erwartet, dass er nach ein paar Wochen sagt: 'Okay, vergiss Australien, lass uns zurückgehen und trainieren. So geht das nicht", sagte Ivanisevic.

"Es hat lange gedauert, Monte-Carlo, Belgrad, dann hat er angefangen, besser zu spielen, Madrid, Rom. Sogar in Paris hat er gut gespielt, aber Rafa (Nadal) war an diesem Abend der bessere Spieler.

"Manche Leute erholen sich nicht. Sie werden nie wieder Tennis spielen. Das war ein großer Schock. Es war ein Schock für mich, und ich war da. Ich war frei. Stellen Sie sich das für ihn vor.

"Unglaublich, wie er sich erholt hat und wie er das durchgestanden hat. Für mich ist es wirklich heldenhaft, denn es war nicht einfach, das alles zu verdauen und wieder Tennis zu spielen. Dann denkst du: 'Warum musst du Tennis spielen?'"

Obwohl er bei ausgewählten Turnieren wieder dabei ist, hat seine Haltung zur Covid-19-Impfung seine Teilnahme an anderen Turnieren eingeschränkt.

So hat er in diesem Jahr Turniere in den USA wie Indian Wells oder die Miami Open verpasst, weil jeder Nicht-US-Bürger vollständig gegen Covid-19 geimpft sein muss, um ein Visum zu erhalten und in das Land einzureisen.

Da er nicht geimpft ist, dürfte er nicht an den US Open teilnehmen, die am 29. August beginnen.

Djokovic zeigte sich angesichts der aktuellen Lage nicht besonders optimistisch, in Flushing Meadows antreten zu können - auch wenn er sagte, er würde "wirklich gerne" dort spielen.

"Ich bin nicht geimpft und habe auch nicht vor, mich impfen zu lassen, also ist die einzige gute Nachricht, die ich haben kann, dass sie die vorgeschriebene grüne Impfkarte oder wie auch immer man es nennt, um in die Vereinigten Staaten einzureisen, oder die Ausnahmegenehmigung, aufheben", sagte er.

"Ich glaube nicht, dass eine Befreiung realistisch möglich ist. Wenn das möglich ist, weiß ich nicht, was eine Befreiung bedeuten würde. I don't know. Darauf habe ich keine Antworten. Ich denke, es geht nur darum, ob sie es rechtzeitig entfernen, damit ich in die USA kommen kann."

Aufgrund der aktuellen australischen Einwanderungsgesetze wäre es dem 35-Jährigen auch nicht erlaubt, bei den Australian Open 2023 zu spielen.

Das könnte bedeuten, dass Djokovic - einer der größten Tennisspieler aller Zeiten - im Mai 2023 bei den French Open das nächste Mal bei einem Grand-Slam-Turnier auf dem Platz steht.

Djokovic liegt noch einen Grand-Slam-Titel hinter dem Rekord von Nadal (21) zurück, und mit Blick auf seine Zukunft sagte er, dass er sich in erster Linie auf die größten Turniere konzentrieren wird.

"Um ehrlich zu sein, bezweifle ich, dass ich auf Punktejagd gehen werde", erklärte er. "Wie ich heute von meinem Agenten erfahren habe, qualifiziert man sich mit einem Sieg bei einem Grand Slam für die World Tour Finals, es sei denn, man ist nicht unter den Top 20, was ich nicht weiß. Mit den bisher gesammelten Punkten werde ich es wohl unter die Top 20 schaffen.

"Ich schätze, dass ich eine gute Chance habe, bereits im Finale zu stehen. Ich werde mich nicht damit belasten, dass ich wirklich Turniere spielen und Punkte sammeln muss.

"Ich fühle keinen Druck oder die Notwendigkeit, einen bestimmten Zeitplan zu spielen. Und die Dinge haben sich in den letzten anderthalb Jahren für mich geändert. Ich habe diese historische Nr. 1 erreicht, Wochen für die Nr. 1, für die ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe. Jetzt, wo das erledigt ist, setze ich meine Prioritäten auf Slams und große Turniere und darauf, wo ich spielen möchte und wo ich mich wohlfühle.

Er fügte hinzu: "Das könnte der Laver Cup sein, der Davis Cup kommt auch noch. Ich liebe es, für mein Land zu spielen. Ich werde versuchen, ein Teil davon zu sein. Als Nächstes ist die Saison vorbei, oder? Das sind die großen, sagen wir mal, Turniere, die ich im Moment im Kopf habe."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com