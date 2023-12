Brauchtum - Wie feiern berühmte Politiker aus Hessen Weihnachten?

Auch in diesem Jahr hält der hessische Kanzler Boris Rhein (CDU) die beliebte Weihnachtstradition am Leben. „Wir wollen den Altkönig wie jedes Jahr besteigen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Auch bei Schnee ist eine Wanderung auf den Taunus geplant. "Ich freue mich darauf."

Der Regierungschef hat eine eher ungewöhnliche Vorliebe für einen Weihnachtsbaum: Es muss eine Kiefer sein. Laut Rheinland verkaufte er in jungen Jahren Weihnachtsbäume vor der Frankfurter Frauenfriedenskirche. Irgendwann kamen die Nordmanntannen und alle wollten diese Bäume. „Aber ich finde, dass die Kiefer ein sehr schöner natürlicher Baum ist“, sagte Rein.

Ein Sprecher von Justizminister Roman Poseck (CDU) sagte, die Inspektionen beider Gefängnisse würden am 24. Dezember stattfinden. „Er wäre den Mitarbeitern dort dankbar, wenn sie auch an Feiertagen im Einsatz wären.“ „Die Abende gehören einfach der Familie.“ „Der Minister freut sich auf einen ruhigen Heiligabend mit Kartoffelsalat und festlicher Musik“, fügte die Sprecherin hinzu. „Der Weihnachtstag wird von Familienbesuchen geprägt sein, hauptsächlich mit meiner 84-jährigen Mutter und meiner 88-jährigen Mutter.“ vor dem Gesetz. "

Zu den Traditionen der Familie Posek gehören Kartoffelsalat am Heiligabend und Gänseessen am Weihnachtstag. Geplant ist auch ein Besuch des Limburger Doms für einen Gottesdienst. Jahrelang legte der Minister seine Agenda vor, bevor er Anfang Januar für eine Woche in den Urlaub nach Österreich reiste.

Kulturminister Alexander Lörz (CDU) werde die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage erstmals an der Nordsee verbringen, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums mit. Normalerweise besucht er die Insel hauptsächlich in den Sommerferien.

Nach seinen eigenen Worten feierte Matthias Wagner, Vorsitzender der Grünen im Landtag, den Heiligen Abend „im ganz kleinen Rahmen“ und überließ Weihnachten dann seinen Eltern. „Traditionell gibt es zwei Varianten von Kartoffelsalat und Wurst“, sagt Wagner. Die diesjährigen Kartoffeln stammen aus der Kartoffelernte des Grünen-Kollegen Hans-Jürgen Müller selbst. „Auf dem Kalender steht nur Ruhe und Entspannung“, ergänzt Wagner. „Ich genieße diese paar Tage, an denen alles langsamer und ruhiger ist. Das ist an sich schon eine schöne Atmosphäre.“

Günter Rudolph, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, feiert Weihnachten mit seiner Familie. „Das gemeinsame Aussuchen und Schmücken des Weihnachtsbaumes ist die schönste Tradition und unser besonderes Ritual“, sagte er. „Ich verbringe jedes Jahr Zeit mit meiner Familie, lese ein gutes Buch und mache lange Spaziergänge.“

„Ich verbringe Weihnachten mit meiner Familie und genieße sowohl den Trubel als auch die Ruhe zu Hause“, erklärte Ines Claus, Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion. „An Heiligabend gingen wir gemeinsam in die Kirche, inklusive Krippenspiel, an dem auch unsere beiden Kinder teilnahmen – sie spielten Maria und den zweiten Hirten.“ Anschließend wurde zu Hause Musik gespielt und das Christkind auf traditionelle Weise angeschaut. Magie .

Krause fügte hinzu: „Am meisten genieße ich die Zeit mit meiner Familie und die besinnliche, ruhige Zeit, in der ich beim Spazierengehen, Spielen und Lesen neue Kraft tanke und es sehr spannend ist, die vergangenen Monate in den Herzen der Menschen zu reflektieren und das Kommende zu planen.“ Themen.“

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de