Wie die Biden-Kampagne hofft, dass es 2024 weniger um Biden und mehr um den Kontrast zu Trump geht

Oder, wie einige der jüngeren Mitarbeiter von Bidens Wiederwahlkampagne grimmig witzeln, es geht darum, wann man "voll auf Hitler" geht - wenn die Reden und Handlungen des führenden republikanischen Kandidaten so weit gehen, dass das Biden-Team den direkten Vergleich mit dem Nazi-Führer zieht, anstatt seine Angriffe mit der Behauptung zu kaschieren, Trump habe ihn "nachgeplappert".

Diese Berater sind der Meinung, dass Biden im bisherigen Wahlkampf im Wesentlichen gegen sich selbst angetreten ist und verloren hat - mit Zustimmungswerten von unter 40 %, der Sorge um sein Alter und der Uneinigkeit der Demokraten über seinen Umgang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas. Aber sie sehen die nächsten Wochen der republikanischen Vorwahlen als eine Gelegenheit, Einflussnehmer und Medien davon zu überzeugen, das Rennen nach ihren Bedingungen zu betrachten.

"Sie haben diesen Moment im ersten Quartal, in dem er weiterhin voll auf MAGA-Extremisten macht, um die Unterstützung seiner eigenen Basis zu stärken", sagte ein hochrangiger Wahlkampfberater gegenüber CNN über Trump und bat um Anonymität, um die interne Strategie zu diskutieren. "Auch wenn er damit Erfolg haben könnte, werden wir, wenn wir unsere Arbeit machen, darauf hinweisen, dass alles, was er sagt, extrem und unpopulär ist.

Bidens Wahlkampfhelfer werden dies tun, während die Mitarbeiter des Weißen Hauses die für Anfang Februar erwartete Rede des Präsidenten zur Lage der Nation fertigstellen. Sie wollen die größte nationale Zuhörerschaft des Jahres nutzen, um eine Agenda zu entwerfen, die er schnell auf der Wahlkampftour umsetzen kann - einschließlich des Schutzes von Obamacare, der Ausweitung der Bemühungen, die Schulden von Studenten und die Wohnkosten zu senken, sowie steuerliche Maßnahmen wie eine Mindeststeuer von 25 % für Milliardäre und die Vervierfachung der Steuer auf Aktienrückkäufe.

Auch wenn Biden noch Monate von offiziellen Wahlkampfauftritten entfernt ist, die über Fundraising-Veranstaltungen hinausgehen, sind Veranstaltungen geplant, die den Präsidenten in die umkämpften Bundesstaaten führen, um dort offizielle Reden über seine Leistungen zu halten.

Aber die demokratischen Verbündeten sind begierig darauf, dass Biden jetzt mehr Argumente für sich selbst - und für eine zweite Amtszeit - vorbringt. Fragt man viele demokratische Kongressabgeordnete, was Bidens Agenda für die zweite Amtszeit ist, so geben sie zu, dass sie ratlos sind. Sie neigen dazu, darauf zu beharren, dass die Demokraten einfach besser über das reden müssen, was sie getan haben. Einige halten sich an den Slogan "finish the job", den Biden zu Beginn seiner Kampagne ausgegeben hat, den er aber inzwischen aufgegeben hat.

Für den Abgeordneten Steven Horsford, der den Vorsitz des Congressional Black Caucus innehat und ein früher Unterstützer Bidens im Rennen um das Jahr 2020 war, muss ein Teil des Pitches darin bestehen, das Anti-Trump-Argument unmittelbar und nicht akademisch wirken zu lassen - aber er glaubt nicht, dass das auch nur annähernd ausreichen wird. Der Demokrat aus Nevada hat sich mit führenden Vertretern des Weißen Hauses und der Wiederwahlkampagne getroffen - darunter die Top-Beraterin von Biden, Anita Dunn -, um sie zu drängen, den Begriff "Bidenomics" nicht mehr zu verwenden, da er sich zu sehr auf den Präsidenten konzentriere, anstatt die Wähler anzusprechen.

Horsford sagte, dass Biden zwar keine nennenswerte Opposition in den Vorwahlen habe, dass aber die Tatsache, dass die Wahlen bald beginnen, bedeute, dass es überfällig sei, eine klarere Agenda für die zweite Amtszeit aufzustellen: "Es ist an der Zeit, darüber zu sprechen."

Obwohl mehrere Beteiligte gegenüber CNN erklärten, dass es im Weißen Haus und in Wilmington nach wie vor zu Engpässen bei vielen Wahlkampftätigkeiten kommt, beharren die Helfer darauf, dass die ineinander greifenden Pläne seit Monaten Gestalt annehmen. Sie widersprechen den Topspendern, die sich Mitte Dezember in einem teuren Hotel in Washington darüber beschwerten, dass die Kampagne keine Strategie zu haben scheint, die über das Abwarten einer Antwort auf Trump hinausgeht - und dass sie überhaupt keine Strategie hat, falls ein anderer Kandidat die Nominierung erhält. Und sie weisen die vielen Befürworter und Mitglieder des Kongresses zurück, die sagen, sie könnten keine konkreten Angaben zu Bidens Agenda für eine zweite Amtszeit machen.

Zum Jahresauftakt wird Biden den Jahrestag des Anschlags auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 in Philadelphia begehen. Und Vizepräsidentin Kamala Harris wird am 22. Januar, dem Jahrestag des Urteils in der Rechtssache Roe v. Wade, in Wisconsin eine landesweite Tournee zum Thema Abtreibungsrechte starten, was nach Ansicht der Demokraten ein bestimmendes Thema der Kampagne sein wird.

Die Führer der Kampagne, die Biden für die Vorwahlen in New Hampshire am 23. Januar vormerken will - wo er wegen eines technischen Streits nicht auf dem Stimm zettel steht -, sagen CNN, dass sie erwarten, dass eine ganze Reihe von Demokraten mit künftigen Präsidentschaftsambitionen dort für ihn auftreten werden.

Kontraste zu Trump und seiner Partei ziehen

Sollte Trump der republikanische Kandidat werden, wollen Bidens Berater die einzigartige Situation eines ehemaligen Präsidenten ausnutzen, der versucht, ins Weiße Haus zurückzukehren, indem sie Teile seines Werdegangs, die die Wähler ihrer Meinung nach abstoßend finden, sowie Versprechen, die er im Amt nicht eingehalten hat, in den Mittelpunkt stellen. Das Wort "Quittungen" fällt häufig. Und wenn ein anderer Republikaner auftaucht, werden Biden und seine Berater argumentieren, dass dieser Kandidat sich in seiner Zugehörigkeit zu dem, was der Präsident gerne MAGA-Republikaner-Extremismus nennt, nicht von Trump unterscheiden lässt.

"Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Leuten in Bezug auf die verrückte und gefährliche Weltanschauung, für die sie eintreten", sagte der leitende Wahlkampfberater. "Unsere Fähigkeit, einen Kontrast zu entwickeln, ändert sich nicht dadurch, wer zu diesem Zeitpunkt die Nominierung hat."

Die verunglückte Antwort der ehemaligen Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, über die Sklaverei als Ursache des Bürgerkriegs sei der jüngste Beweis dafür, dass selbst die vermeintlich führende Alternative zu Trump als ein weiterer MAGA-Republikaner in einen Topf geworfen werden kann.

Da die Umfragen in den Vorwahlen die Biden-Berater davon überzeugt haben, dass Trump mit ziemlicher Sicherheit der Kandidat sein wird, ist es für sie von höchster Priorität, die Amerikaner - und insbesondere die Mainstream-Medien - dazu zu bringen, das Jahr 2024, das bereits mit Trumps juristischen Terminen aufgrund von 91 Strafanzeigen vollgepackt ist, nicht als "Jahrhundertprozess" und Trump-Zirkus zu sehen. Stattdessen wollen sie, dass die Menschen das sehen, was Biden eine "Wendepunkt"-Wahl nennt, bei der ganz unterschiedliche Visionen für die Präsidentschaft und die Zukunft auf das Land zukommen.

"(Trump) verbraucht im Moment eine Menge Sauerstoff. Aber der meiste Sauerstoff ist im Moment dafür da, was für ihn auf dem Spiel steht - was mit Donald Trump passieren kann oder nicht, und sehr wenig darüber, wie sich das auf das amerikanische Volk auswirken wird", sagte der ranghohe Wahlkampfberater. "Wir müssen sicherstellen, dass es um den Schaden geht, den er dem amerikanischen Volk zufügen wird".

Obwohl Bidens Berater erwarten, dass sie einige Zeit damit verbringen werden, die Charaktere der Kandidaten zu kontrastieren - zum Beispiel verweisen sie auf Bidens Weihnachtsbotschaft, in der er die Heilige Schrift zitiert, und auf Trumps Aufzählung von Menschen, die "in der Hölle verrotten " sollten - sagen sie, dass ihr Hauptaugenmerk nicht auf Trumps Verhalten liegen wird, sondern auf seiner Bilanz als Präsident und auf dem, was er sagt, dass er tun wird, wenn er wieder Präsident wird.

Sie glauben, dass sie sogar noch mehr Gelegenheit für Punkt-zu-Punkt-Vergleiche mit Bidens Bilanz haben, die Dinge zu erreichen, von denen Trump sagte, dass er sie tun würde, einschließlich der Verabschiedung eines überparteilichen Infrastrukturgesetzes, das Hunderte von neuen Projekten in Gang gesetzt hat, der Senkung von Arzneimittelpreisen und der Schaffung von Arbeitsplätzen.

Oder die Trumps Steuersenkungen, deren sechsten Jahrestag die Biden-Kampagne kurz vor Weihnachten feierte. "Den Amerikanern wurde eine Version dessen, was dieses Gesetz erreichen könnte, präsentiert und verkauft, und die Wirtschaft und die Familien der Mittelklasse haben etwas ganz anderes erhalten", sagte Brian Deese, Bidens erster Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, in einem Telefongespräch mit Reportern und fügte später hinzu, dass das Versprechen, die Steuersenkungen würden sich von selbst amortisieren, "zum Zeitpunkt seiner Äußerung unrealistisch war, und das ist nicht eingetreten".

Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Bruce Reed, wies auf die jüngsten Veranstaltungen hin, bei denen Biden die Zuhörer aufforderte, die Hand zu heben, wenn sie das Steuergesetz für gerecht hielten. Mit Blick auf das Jahr 2024 sagte Reed, Biden wolle "wirklich eine nationale Debatte über Steuergerechtigkeit führen".

Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die führende progressive Politikerin aus New York, sagte, dass es wichtig sei, wirtschaftliche Themen anzusprechen, forderte Biden jedoch auf, sich nicht darauf zu beschränken.

"Es geht nicht nur darum, die Kosten zu senken und die Inflation für den amerikanischen Alltag zu bekämpfen, sondern auch darum, eine größere Vision für das Klima und die Gesundheitsversorgung zu haben", sagte sie.

Ocasio-Cortez argumentierte, dass ein Teil des Drucks von Biden abfalle, da er auf Maßnahmen verweisen könne, die er gewollt habe, die der Kongress aber nicht unterstützt habe, um zu argumentieren, dass die Demokraten mehr Sitze im Repräsentantenhaus und im Senat kontrollieren sollten.

"Gerade jetzt ist eine großartige Gelegenheit, vieles davon zu klären, zu vertiefen und auch wiederzubeleben", sagte Ocasio-Cortez gegenüber CNN, denn "wir müssen diese Wahlen gewinnen, um das zu erreichen."

Joel Benenson - ein Top-Berater der Hillary-Clinton-Kampagne 2016, der es nicht schaffte, die Wähler dazu zu bringen, Trump als giftig und nicht im Einklang mit den amerikanischen Werten zu sehen - verglich die Aufgabe, die vor der Biden-Kampagne liegt, mit dem Schreiben einer Symphonie, die nicht im Hintergrundrauschen untergeht.

"Man will sicher nicht alles auf einmal loswerden - man will eine Kakophonie schaffen, der er nicht entkommen kann", sagte Benenson gegenüber CNN.

Eine Rede zur Lage der Nation mit Blick auf die Kampagne verfassen

Politische Vorschläge für einen amtierenden Präsidenten, der sich um die Wiederwahl bewirbt, werden in der Regel aus dem Weißen Haus vertrieben. Für Biden, dessen Top-Berater sowohl den Westflügel als auch die Kampagne leiten, gilt das umso mehr.

Vielleicht werden sie sogar ein paar Gesetze verabschieden, sagen Bidens Berater und betonen, dass die unerwarteten Siege, die sie im Sommer 2022 erzielten, ein Modell dafür sein könnten, wie der Druck der bevorstehenden Wahlen den Kongress zum Handeln bringt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie den Kongress dafür beschimpfen werden, dass er nicht mehr tut, und zwar sowohl in Bezug auf seine eher parteiische Agenda als auch auf die "Einheitsagenda", die laut Biden auch in der diesjährigen State of the Union wieder Thema sein wird. Biden wird Republikaner und Demokraten auffordern, endlich in den Bereichen zu handeln, in denen sie sich einig sein sollten: Bekämpfung der Fentanyl-Krise, mehr Unterstützung für Veteranen, Verbesserung der psychischen Gesundheit, Ausbau des Datenschutzes und Suche nach einem Heilmittel für Krebs.

Biden hofft auch auf Momente wie in der Rede von 2023, als er die Republikaner zum Applaudieren brachte, als er forderte, Medicare und die Sozialversicherung nicht zu kürzen, oder als die GOP-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia in einer Jacke mit weißem Pelzbesatz aufstand und "Lügner!" rief. - Beide Ausrufe, so sagten Bidens Berater im Nachhinein, seien nicht einstudiert gewesen, sondern hätten sie sehr erfreut, weil sie dem Präsidenten zugute gekommen seien.

Reed, der im Weißen Haus für einen Großteil der innenpolitischen Agenda zuständig ist, erklärte gegenüber CNN, dass die Mentalität im Jahr 2024 darin bestehe, gleichzeitig eine Agenda für das vierte Jahr umzusetzen und eine Agenda für die zweite Amtszeit aufzustellen, und das trotz eines Januars, der geprägt war von konvergierenden Pattsituationen im Kongress in Bezug auf die Bereitstellung von mehr Hilfe für die Ukraine und Israel, die Bewältigung der zunehmenden Migrantenkrise an der Grenze und die Verhinderung eines weiteren Stillstands der Regierung.

"Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr viel erreichen und in den kommenden Jahren noch viel mehr tun können", sagte Reed.

Während er und andere Mitarbeiter der Regierung nicht direkt auf Trump reagieren oder versuchen werden, ihn zu beeinflussen, so Reed, werden bestimmte Ereignisse und Aussagen der republikanischen Kandidaten auch weiterhin die offiziellen Antworten und Vorschläge von Biden beeinflussen.

"Der Präsident wird weiterhin zeigen, dass er der Präsident für alle Amerikaner ist, und er wird weiterhin alles in seiner Macht stehende tun, um das Land zu vereinen und die Seele des Landes wiederherzustellen", sagte Reed. "Das bedeutet, dass er sich sowohl gegen spaltende, extreme Politik als auch gegen spaltende, hasserfüllte Rhetorik wehrt."

