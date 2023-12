Wichtige Trump-Termine im Januar

Hier finden Sie die wichtigsten Daten, die Sie beachten sollten, wenn sich im nächsten Monat einige der rechtlichen Probleme des ehemaligen Präsidenten und wichtige Wahltermine zuspitzen:

4. Januar

Trump muss bis zum 4. Januar Berufung gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado einlegen, ihn vom Wahlzettel für 2024 zu streichen und die Angelegenheit an den Obersten Gerichtshof der USA weiterzuleiten. Andernfalls endet die von den Richtern des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates verhängte Frist, und die Stimmzettel für die Vorwahlen werden ab dem nächsten Tag ohne seinen Namen gedruckt.

9. Januar

Trumps Rechtsbeistand wird am 9. Januar damit beginnen, beim Berufungsgericht in Washington, DC, zu beantragen, dass die Entscheidung einer unteren Instanz aufgehoben wird, die den Anspruch des ehemaligen Präsidenten auf Immunität im Fall der Wahluntergrabung durch den Sonderberater Jack Smith zurückgewiesen hatte.

10. Januar

Die CNN-Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash moderieren am 10. Januar um 21.00 Uhr ET eine Vorwahldebatte der Republikaner an der Drake University in Des Moines, Iowa.

11. Januar

Der Richter in Trumps New Yorker Zivilprozess wegen Betrugs wird am 11. Januar die Schlussplädoyers hören und hofft, bis Ende des Monats ein Urteil in dem Fall zu fällen. Trumps Team hat jedoch bereits Einspruch gegen das summarische Urteil des Richters eingelegt und wird wahrscheinlich auch im Prozess selbst Berufung einlegen.

15. Januar

Am 15. Januar geben die Republikaner in Iowa ihre Stimmen in den ersten Caucuses des Landes ab, einem entscheidenden Nominierungswettbewerb, der über den Erfolg oder Misserfolg einer Kampagne entscheiden kann.

16. Januar

Die Gerichtsverhandlung zur Feststellung des Schadensersatzes in E. Jean Carrolls zweiter Klage gegen Trump soll am 16. Januar beginnen, nachdem ein Richter festgestellt hat, dass er für diffamierende Äußerungen haftbar ist. Eine Ziviljury hat den ehemaligen Präsidenten in einem anderen Verfahren bereits dazu verurteilt, Carroll 5 Millionen Dollar wegen Körperverletzung und Verleumdung zu zahlen , nachdem sie festgestellt hatte, dass er sie sexuell missbraucht hatte.

21. Januar

CNN veranstaltet am 21. Januar im New England College in New Hampshire eine Debatte über die republikanischen Vorwahlen.

23. Januar

Am 23. Januar gehen die Wähler in New Hampshire an die Urnen, um ihre Stimme für die republikanischen Vorwahlen abzugeben.

Quelle: edition.cnn.com