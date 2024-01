White Sox-Manager sagt, Josh Donaldson von den Yankees habe Tim Anderson eine rassistische Bemerkung gemacht

"Er hat eine rassistische Bemerkung gemacht, und das ist alles, was ich sagen werde", sagte La Russa nach dem Spiel zu Reportern und fügte hinzu, der Vorwurf sei "so stark, wie er nur sein kann".

La Russa ging nicht näher darauf ein, was gesagt wurde, aber der 28-jährige Anderson, der alle seine sieben Spielzeiten in der Major League Baseball (MLB) in Chicago gespielt hat, sagte, Anderson habe ihn in einer respektlosen Weise "Jackie" [Robinson] genannt.

"Er hat versucht, mich Jackie Robinson zu nennen, so wie 'Was ist los, Jackie?'" sagte Anderson nach dem Spiel. "So spiele ich nicht. Ich habe heute niemanden wirklich belästigt, aber er hat diese Bemerkung gemacht und das war respektlos. Ich denke, es war nicht nötig. Es war unnötig."

Jackie Robinson war der erste schwarze Spieler in den Major Leagues.

Im fünften Inning wurden die Bänke beider Teams nach einer verbalen Konfrontation zwischen Donaldson und dem White Sox-Catcher Yasmani Grandal an der Home Plate geräumt.

Donaldson zeigte offenbar auf Anderson, der auf dem Feld spielte, woraufhin beide Bänke geräumt wurden. Anderson musste von Mannschaftskameraden zurückgehalten werden. Beide Teams wurden verwarnt, aber niemand wurde aus dem Spiel geworfen.

Anderson sagte, es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Donaldson während des Spiels eine Bemerkung zu ihm gemacht habe. "Es passierte im ersten Spiel - als er das erste Mal auf dem Platz stand - und ich habe ihn damals verschont. Dann passierte es wieder, und es war einfach unangebracht. Wir müssen nicht so spielen", sagte Anderson.

Auf die Frage, ob er La Russas Behauptung, der Kommentar sei rassistisch gewesen, zustimme, antwortete Anderson: "In diese Richtung, ja."

Donaldson gab nach dem Spiel zu, Anderson "Jackie" genannt zu haben, bestritt aber jegliche rassistischen Absichten mit diesem Kommentar.

"Wir versuchen nicht, eine Schlägerei oder etwas Ähnliches anzufangen", sagte Donaldson nach dem Spiel zu Reportern. "Offensichtlich hat er es als respektlos empfunden, und wenn es so war, dann entschuldige ich mich dafür, denn das wollte ich auf keinen Fall tun."

Donaldson fügte hinzu, er werde die Situation mit Anderson ansprechen, sei sich aber nicht sicher, wie "bereit" Anderson dazu sei.

Donaldson behauptete, es sei ein Scherz zwischen den beiden gewesen, und sagte, sie hätten zuvor nach Andersons Interview mit Sports Illustrated 2019, in dem er sich als "Jackie Robinson von heute" bezeichnete, darüber gescherzt.

"Ich fühle mich irgendwie wie der Jackie Robinson von heute", sagte Anderson 2019, während er sagte, er wolle "Spaß" zurück in den Baseball bringen. "That's huge to say. Aber es ist cool, Mann, weil er das Spiel verändert hat, und ich fühle mich, als käme ich an einen Punkt, an dem ich das Spiel verändern muss."

Die MLB untersucht die Angelegenheit und spricht mit allen beteiligten Parteien, sagte eine Quelle mit Kenntnis der Situation gegenüber CNN.

Zwischen Anderson und Donaldson gibt es eine Vorgeschichte. In einem Spiel zwischen den Yankees und den White Sox am vergangenen Wochenende kollidierten die beiden Spieler bei einem versuchten Pickoff-Tag an der dritten Base, und Anderson hatte etwas gegen Donaldsons Tag.

CNN hat die White Sox und die Yankees um eine weitere Stellungnahme gebeten.

Quelle: edition.cnn.com