- Wettbewerb um gemeinsame Abonnements auf Streaming-Plattformen

Einst war es himmlisch, weniger Streaming-Dienste zu haben, mit weniger Werbung und der Freiheit, Passwörter unter Familienmitgliedern und Freunden frei zu teilen. Leider sind diese Zeiten lange vorbei, und Netflix, das das Problem des geteilten Kontos letztes Jahr einführte, folgt nun Disney+ nach.

Der Anfang

Schon im Februar kursierten Gerüchte, dass Disney+ die Strategie von Netflix kopieren wollte, indem es das Teilen von Passwörtern einschränkte. Das Branchenmagazin Variety berichtete, dass US-amerikanische Kunden eine Mitteilung über Änderungen der Nutzungsbedingungen von Disney+ erhalten hatten. Darin wurde klargestellt, dass das Teilen des Passworts mit Personen außerhalb des Haushalts nicht erlaubt ist.

Hugh Johnston, der CFO von The Walt Disney Company, teilte angeblich während eines Anrufs mit Investoren mit, dass dies nur der erste Schritt sei. Ab dem Sommer würden Verdachtsfälle von unberechtigtem Teilen von Disney+-Konten mit Optionen konfrontiert. Kontoinhaber könnten sich entscheiden, mehr Personen außerhalb des Haushalts für eine zusätzliche Gebühr hinzuzufügen. Dies sollte das "Kunden-erlebnis" verbessern, aber ob dies als Verbesserung wahrgenommen würde, blieb abzuwarten.

Deutsche, die die Nutzungsbedingungen durchsuchen, werden ähnliche Informationen finden. Ab dem 17. August 2024 besagt Absatz 1.1(c), dass das Teilen des Kontos über das Haushalt hinaus verboten ist, es sei denn, es ist durch die Abonnement-Optionen erlaubt. Der Verdacht auf unautorisiertes Teilen löst "technische Maßnahmen" aus, um die Nutzung des Kontos über das Haushalt hinaus zu verhindern, wobei die Details unklar bleiben. Es wird auch von "zusätzlichen Mitgliedern" gesprochen, die ihr Konto nicht weiter mit anderen teilen dürfen.

Das Ende der geteilten Konten erreicht die nächste Stufe

Scheinbar steht das Ende der geteilten Konten bevor. Im April verriet Disney-CEO Bob Iger in einem Interview mit "CNBC", dass das Unternehmen das erste sein werde, das das Teilen von Passwörtern "ernsthaft in Angriff" nimmt, und zwar voraussichtlich im Juni. In begrenzten Ländern und Märkten soll dies im Sommer gestartet werden, mit einer "vollständigen Umsetzung" im September.

Iger betonte laut dem Technologie-Portal "The Verge", dass der Kampf gegen das Teilen von Passwörtern "really start" im September beginnen werde. Obwohl nicht für Deutschland bestätigt, deuten die "zusätzlichen Mitglieder" in den Nutzungsbedingungen darauf hin, dass eine solche Einführung nicht mehr fern sein könnte.

Ein Disney+-Abonnement in Deutschland kostet derzeit zwischen 5,99 Euro (mit Werbung) und 11,99 Euro (werbefrei) oder 119,90 Euro jährlich, je nach gewähltem Paket. Der Preis für "zusätzliche Mitglieder" ist noch nicht bekannt. Im Vergleich dazu bietet Netflix Pläne ab 4,99 Euro (mit Werbung) bis 19,99 Euro (werbefrei) an, wobei ein "zusätzlicher Mitgliederschlitz" 4,99 Euro kostet (aber nicht im günstigsten Abonnement-Tarif verfügbar ist). Ein neuer Nutzer, der ein Konto teilt, muss mindestens 13,99 Euro monatlich zahlen, plus eine Gebühr für den zusätzlichen Schlitz.

Disney+ könnte in naher Zukunft teurer werden

Neben der Ansprache von zahlenden Premium-Abonnenten könnte der Preis für Disney+ in Deutschland bald steigen. kürzlich wurden erhöhte Preise für Disney+, Hulu und ESPN+ für den US-Markt bekannt gegeben. Obwohl es noch keine Deutschland-spezifischen Ankündigungen gibt, hat Disney dem Portal "Golem.de" mitgeteilt, dass "Preise weltweit zu verschiedenen Zeiten im Laufe des Jahres in ausgewählten Märkten erhöht werden". Daher sollten Kunden sich auf solche Erhöhungen gefasst machen.

Nach dem Bericht von Variety über Änderungen der Nutzungsbedingungen von Disney+, die das Teilen von Passwörtern auf Haushaltsmitglieder beschränken, schlug Hugh Johnston vor, dass dies erst der Anfang sei. Ab dem Sommer würden Verdachtsfälle von unberechtigtem Teilen von Disney+-Konten mit Optionen konfrontiert, darunter die Zahlung einer zusätzlichen Gebühr, um mehr Personen außerhalb des Haushalts hinzuzufügen. Das Missbrauch von Passwörtern könnte dazu führen, dass technische Maßnahmen ergriffen werden, um die Nutzung des Kontos über das Haushalt hinaus zu verhindern.

Mit Disneys Plänen, das Teilen von Passwörtern "ernsthaft in Angriff" zu nehmen, erreicht der Kampf gegen geteilte Konten die nächste Stufe. Während der genaue Preis für "zusätzliche Mitglieder" noch nicht bekannt ist, sollten Kunden sich auf mögliche Preiserhöhungen in ausgewählten Märkten gefasst machen, nachdem die Preise für Disney+, Hulu und ESPN+ im US-Markt erhöht wurden.

Lesen Sie auch: