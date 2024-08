- Wesentliche finanzielle Schäden aufgrund eines erheblichen Brandes in einem Lager in Schwerin

Ein erhebliches Feuer verschlang eine Lagerhalle in Schwerin und führte zu beträchtlichen finanziellen Verlusten. Etwa 5.000 Ballen Heu gerieten innerhalb des im südlichen Stadtgebiet gelegenen Lagers in Brand, und der Ursprung des Vorfalls blieb bis Samstagabend unklar. Etwa 100 Feuerwehrleute rückten aus, um dem Notfall zu begegnen.

Als Folge der dichten Rauchwolke wurden die Bewohner dazu geraten, ihre Fenster und Türen zu schließen. Inoltre wurde der Verkehr in der Gegend unterbrochen. Zum Glück wurden keine Verletzten gemeldet. Die Strafverfolgungsbehörden schätzten den Sachschaden auf etwa zwei Millionen Euro.

