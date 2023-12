Wenn Sie einen Sitzplan brauchen, um schreiende Babys zu vermeiden, sind Sie das Problem

Sie wollte weder ihren Schnuller noch ein Fläschchen annehmen. Sie reagierte nicht darauf, wenn man sie schaukelte, ihr etwas vorsang oder ihr vorlas. Sie heulte nur. Und heulte und heulte.

Ich war aufgeregt und wollte sie beruhigen. Ich wollte sie trösten, aber vor allem wollte ich, dass sie aufhört, weil ich annahm, dass sie alle Passagiere um uns herum stört.

Nach ein paar Minuten drehte sich die Frau, die vor uns saß, um und befahl streng: "Ich habe fünf Enkelkinder. Sie müssen das Baby ausführen. Gehen Sie mit ihr!" Meine Frau stand auf und ging mit ihr den Gang auf und ab, und nach ein paar Minuten beruhigte sich unsere Tochter und schlief schließlich in ihren Armen ein.

Großmutter half uns

Das Kommando des Beifahrers in der ersten Reihe kam uns damals sehr hart vor, aber wir haben es nie vergessen. Wir wussten den unschätzbaren Erziehungsratschlag wirklich zu schätzen, und ich glaube, auch den Geist, der ihn hervorgebracht hat.

Diese Oma wusste, wie schwierig es ist, mit einem schreienden Baby im Flugzeug der Passagier zu sein, den alle verurteilen. Die Großmutter war wahrscheinlich verärgert, aber sie war konstruktiv und hat uns - und allen anderen um uns herum - letztlich einen Gefallen getan.

Viele Reisende könnten sich von dieser Oma eine Lektion in Sachen Empathie und Gemeinschaftsbildung abschauen.

Und das könnten auch die Fluggesellschaften.

Das Sitzplatzauswahl-Tool von Japan Airlines

Am 26. September kündigte Japan Airlines ein neues Buchungstool an, das sich vermutlich an Reisende richtet, die schreiende Kleinkinder auf Flügen vermeiden wollen.

"Passagiere, die mit Kindern zwischen 8 Tagen und 2 Jahren reisen und ihren Sitzplatz auf der JAL-Website auswählen, bekommen auf dem Bildschirm für die Sitzplatzauswahl ein Kindersymbol angezeigt", heißt es auf der Website der Fluggesellschaft.

Viele Reisende begrüßten die Ankündigung höhnisch, ein Twitter-Nutzer schimpfte: "Oh warum auch immer, ich freue mich IMMER auf aufgeregt schreiende Kinder auf langen [sic] Flügen, die besten von ihnen können sogar gegen die Rückseite meines Sitzes treten, während die Eltern sie ignorieren und meine Geduld Wir müssen den Japanern etwas Unterstützung geben."

Ein anderer applaudierte: "Sehr nützliches System! Ich hasse es, mit kleinen Kindern an Bord zu fliegen, die schreien immer so laut, wie sie können. Ich bin buchstäblich [sic] bereit, mehr zu bezahlen, um ohne Kinder an Bord zu fliegen."

Eine Regel der Fluggesellschaft, die die Spaltung fördert

Diese Regelung ist jedoch aus mehreren Gründen problematisch.

Wir leben in einer Welt, in der diejenigen, die über wirtschaftliche Mittel verfügen, sich von jedem abgrenzen können, der ihnen Unbehagen bereitet.

Wie wäre es mit einem Instrument, mit dem ich Rassisten, Homophobe, laute Redner, übermäßige Alkoholkonsumenten, Schnarcher, Menschen mit kleinen Blasen oder Blähungen, Leute, die sich an Bord die Nägel schneiden, meiden kann? Männerversteher? Männerversteher? Was ist mit dem normalen erwachsenen Fahrgast, der sich nicht benehmen kann?

Wenn ich neben Ihnen sitzen muss (siehe obige Kategorien), müssen Sie vielleicht neben mir sitzen. Zum Leben in einer vielfältigen Welt gehört auch, dass man nicht immer seinen Willen bekommt - das ist eine Lektion, die Eltern ihren Kindern beizubringen versuchen, aber auch viele Erwachsene könnten einen Auffrischungskurs vertragen.

Eine Regelung, die es Reisenden erlaubt, nicht in der Nähe von Kleinkindern zu sitzen, bringt Eltern und kinderlose Menschen gegeneinander auf, treibt einen Keil zwischen Leute, die gerne mit einem Baby Kuckuck spielen, und solche, die vor Kindern zurückschrecken.

Ja, schreiende Babys sind lästig

Ich verstehe, dass weinende Babys nervig sind.

Sie sind auch für Eltern lästig, und die meisten Eltern, die ich kenne, fühlen sich peinlich berührt und zerknirscht, wenn sie ein weinendes oder sich aufspielendes Kind an Bord haben. Die meisten Eltern, die ich kenne, wollen die Ruhe von jemandem nicht stören, wenn sie es vermeiden können, und sie werden alles tun, damit das Weinen aufhört.

Aber manchmal kann man das nicht. Und zum Zusammenleben mit anderen gehört es, Dinge zu akzeptieren, die einen stören. Brauchen wir angesichts der derzeitigen Polarisierung in der Welt wirklich Fluggesellschaften, die Reisende dazu ermutigen, egoistischer, weniger gemeinschaftsorientiert und weniger empathisch gegenüber anderen zu sein?

Eltern können das Verhalten ihrer Kinder nicht immer kontrollieren. Ja, es gibt Eltern, die zu faul oder zu freizügig sind. Aber manchmal weinen Kinder, und man kann es nicht immer sofort unterbinden. Und das ist kein Grund, nicht mit Kindern zu verreisen.

Reisen ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gut und gesund. Es ist ein wesentlicher Bestandteil davon, uns alle zu besser ausgebildeten Weltbürgern zu machen. Auf diese Weise bringen wir unseren Kindern bei, tolerant gegenüber anderen Menschen zu sein und zu erkennen, dass die Sitten und Gebräuche überall auf der Welt anders sind.

Abgesehen von Reisen zu Freizeitzwecken ist es manchmal notwendig, ein Kleinkind mit ins Flugzeug zu nehmen. Familienmitglieder werden krank und man muss sie besuchen, oder jemand macht seinen Abschluss und man möchte ihn feiern. Und manchmal weinen Kinder aus gutem Grund: Luftdruckveränderungen, Turbulenzen, Zeitzonenanpassungen, Flugverspätungen und medizinische Gründe, um nur einige zu nennen.

Machen Sie uns kein schlechtes Gewissen

Eltern ein schlechtes Gewissen zu machen, weil sie mit Kindern reisen, die sich nicht immer perfekt und ruhig verhalten, ist nicht nur ineffektiv. Es ist unfreundlich.

Es ist auch oft sexistisch. Elternbeschimpfung wird häufig mit Mutterbeschimpfung gleichgesetzt. Natürlich liegt es in der Verantwortung der Väter, sich während des Fluges um ihre Kinder zu kümmern, und viele von ihnen tun das auch, aber die Mütter tragen immer noch eine größere Last bei der Kinderbetreuung, und das gilt wahrscheinlich auch für die Zeit im Flugzeug.

Man muss nicht allzu genau hinhören, um zu hören, dass jemand die Erziehungsleistung einer Mutter verurteilt. Wir arbeiten zu viel außer Haus. Wir arbeiten nicht außer Haus, also müssen wir faul sein. Wir schenken unseren Kindern nicht genug Aufmerksamkeit. Wir tyrannisieren das Leben unserer Kinder. Und so weiter.

Wenn ich also im Flugzeug ein Baby schreien höre, bin ich vielleicht verärgert, vor allem, wenn ich müde oder gestresst bin, aber ich versuche, nicht eine weitere Person zu sein, die über die Frau urteilt, die ihr Kind auf engem Raum nicht zur Ruhe bringen kann. Ich versuche mir vorzustellen, dass sie ihr Bestes tut.

Ich weiß auch, dass ihr Kind wahrscheinlich aus dem Problem herauswachsen wird, so wie meine Kinder (jetzt 10 und 12 Jahre alt). Es ist ein vorübergehender Zustand. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von den Erwachsenen sagen, die sich in Flugzeugen aufführen.

