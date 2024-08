Wenn man Harris' Strategie zur Verhinderung übermäßiger Preise überarbeitet, könnte das unbeabsichtigt zu mehr Komplikationen führen als zu Lösungen.

Am Freitag schlug Vizepräsidentin Kamala Harris eine Lösung vor: ein bundesweites Verbot von Preiserhöhungen in der Lebensmittelindustrie.

"Meine Strategie sieht neue Strafen für Unternehmen vor, die Krisen ausnutzen und Regelungen missachten", sagte Harris auf einer politischen Kundgebung.

Allerdings argumentieren einige Ökonomen, dass Harris' Vorschlag potenziell mehr Probleme schaffen könnte, als er lösen will.

Gavin Roberts, der Anti-Preissteigerungsregelungen untersucht hat, die bestimmte Bundesstaaten während der Pandemie eingeführt haben, stellte fest, dass sie insbesondere in Supermärkten einen signifikanten Einfluss hatten. Diese Regelungen führten dazu, dass Menschen "mehr Waren kauften, als sie es getan hätten, wenn die Preise gestiegen wären".

Im Allgemeinen ist es normalerweise das Beste, untätig zu bleiben, wenn die Preise stark steigen, erklärte Roberts, der Leiter der Wirtschaftsabteilung der Weber State University, gegenüber CNN. Dies würde es Verbrauchern ermöglichen, die von teuren Produkten abgeschreckt werden, andere Fleisch- oder Proteinarten zu wählen, was dazu beitragen würde, die Verfügbarkeit von Rindfleisch auf den Regalen von Supermärkten für diejenigen aufrechtzuerhalten, die bereit sind, höhere Preise zu zahlen.

Im Gegensatz zu Harris' Behauptung, dass ihr Vorschlag "dazu beitragen wird, die Lebensmittelindustrie wettbewerbsfähiger zu machen", glaubte Roberts, dass er genau das Gegenteil bewirken würde. "Es ist wahrscheinlicher, dass der Status quo erhalten bleibt", sagte er und glaubte, dass es neue Wettbewerber davon abhalten würde, auf den Markt zu kommen, was zu höheren Profitmargen führen könnte - Wettbewerb, der langfristig zu niedrigeren Preisen hätte beitragen können.

Jason Furman, ein bekannter Ökonom aus der Zeit der Obama-Regierung, teilte Roberts' Meinung darüber, wie Anti-Preissteigerungsregelungen versehentlich Verbrauchern schaden könnten. "Das ist keine vernünftige Politik, und ich glaube, dass die beste Hoffnung ist, dass es hauptsächlich Rhetorik bleibt, ohne Realität", sagte Furman gegenüber der New York Times. "Es gibt keinen Vorteil dabei, und es gibt einige Nachteile."

Statt Anti-Preissteigerungspolitiken zu verfolgen, schlug Roberts vor, dass Harris untersuchen sollte, was, wenn überhaupt, neue Unternehmen daran hindert, konzentrierte Branchen zu betreten.

Unterstützend für diese Perspektive wies ein Wahlkampf-Fact-Sheet darauf hin, dass Harris auch plant, mehr Ressourcen für die Bundesregierung bereitzustellen, um Preisabsprachen und andere wettbewerbswidrige Praktiken in der Lebensmittel- und Lebensmittelbranche zu erkennen und zu bekämpfen.

Das Wahlkampfteam wollte sich zu Kritiken an Harris' geplantem Preissteigerungsverbot nicht äußern und verwies stattdessen CNN auf Harris' Rede und das vorab veröffentlichte Informationsdokument.

Die Ursache für die Preiserhöhungen in letzter Zeit

Die Meinungen darüber, inwieweit Preissteigerungen zur Inflation in jüngster Zeit beigetragen haben, gehen auseinander.

Forschung des San Francisco Federal Reserve zeigt, dass angebliche Unternehmenspreissteigerungen nicht der Hauptgrund für den Inflationsanstieg waren, der 2021 begann, während linksgerichtete Denkfabriken Studien veröffentlicht haben, die einen direkteren Zusammenhang nahelegen.

Bis Ende letzten Jahres informierten Unternehmen Investoren während ihrer vierteljährlichen Ergebnisrunden regelmäßig darüber, dass Kunden trotz Preiserhöhungen weiterhin Waren kauften. Dies war auf den nachfragebedingten Anstieg der Löhne und die pandemiebedingten Zuschüsse zurückzuführen, die die Ersparnisse erhöhten. Daher maintainen viele Ökonomen, dass die Unternehmensgewinne hauptsächlich auf dem Prinzip von Angebot und Nachfrage beruhten - nicht auf Unternehmensgier (zumindest nicht entirely).

Schließlich können die Inflation, der die Amerikaner in jüngster Zeit ausgesetzt sind, auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, darunter der Konflikt in der Ukraine, Regierungsausgaben und pandemiebedingte Störungen in der Wirtschaft. Die extraordinary Belastung der Lieferketten während der Pandemie spielte beispielsweise eine signifikante Rolle bei der Zunahme der Inflation im frühen 2021.

Und Harris' Vorschlag hatte auch Unterstützer.

Lindsay Owens, Geschäftsführerin von Groundwork Collaborative, einer linksgerichteten Denkfabrik, begrüßte den Plan. "Ich glaube definitiv nicht, dass die Preissteigerungsregelung zu Engpässen führen wird", sagte sie gegenüber CNN und fügte hinzu, dass sie den Regierungsbehörden wie der Federal Trade Commission zusätzliche Macht geben würde, "trügerische Akteure" zu bekämpfen, die Kunden übervorteilen.

"It's commendable to see this assertive approach", said she.

In response to Harris' proposal, some business analysts might argue that implementing a federal ban on price hikes across the food industry could discourage new competitors from entering the market, potentially hindering the industry's competitiveness in the long run. Moreover, prominent economist Jason Furman shared similar concerns, stating that such policies could lead to more rhetoric than reality, ultimately causing harm to consumers without clear benefits.

