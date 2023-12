Wenn kleine Kinder positiv auf Covid-19 und ein anderes Atemwegsvirus getestet werden, kann ihre Krankheit viel schwerer verlaufen, so eine neue Studie.

Bei hospitalisierten Kindern unter 5 Jahren ist ein positiver Test auf Covid-19 und ein anderes Atemwegsvirus gleichzeitig mit einer etwa doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit einer schweren Atemwegserkrankung verbunden wie bei denjenigen, die negativ auf andere Viren getestet wurden, so die am Mittwoch in der Zeitschrift Pediatrics veröffentlichte Studie.

Die Studie wurde inmitten einer harten Saison mit Atemwegsviren wie RSV, Grippe, Covid-19 und anderen Viren veröffentlicht, die die Kinderkrankenhäuser überschwemmten. Die Ergebnisse zeigen, welche Auswirkungen Atemwegsviren auf Kinderkrankenhäuser haben und wie eine kontinuierliche Überwachung" von zirkulierendem Covid-19 und anderen Krankheiten dazu beitragen kann, künftige Anstiege von Krankenhauseinweisungen vorherzusagen, schreiben die Forscher von den US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention und verschiedenen Universitäten und Gesundheitsämtern in den Vereinigten Staaten.

Die Betreuung von Kleinkindern mit sich überschneidenden Atemwegserkrankungen war etwas, das Jenevieve Silva während der Covid-19-Pandemie aus erster Hand erfahren hat.

"Der Höhepunkt der Erkrankungen war von September bis Mitte November, als unser Haushalt einfach nicht zur Ruhe kommen konnte", sagte sie.

Die Mutter von acht Kindern aus San Jose, Kalifornien, sagte, dass ihre Zwillingsjungen im Kleinkindalter seit ihrer Einschulung im Mai 2021 von Viren heimgesucht wurden.

Im Oktober letzten Jahres wurden Silvas Zwillinge positiv auf Covid-19 getestet, und ihr Kinderarzt vermutete, dass es sich um eine andere Virusinfektion der Atemwege handelte, möglicherweise um das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), und zwar ungefähr zur gleichen Zeit.

"Basierend auf dem, was die Kinderärztin uns erzählte, sagte sie: 'Ich glaube sehr, dass sie diese sich überschneidenden Viren hatten'", sagte Silva und fügte hinzu, dass zu den Symptomen der Jungen Kurzatmigkeit, Husten, Müdigkeit und Fieber gehörten, wobei einer der Zwillinge vier Tage lang durchgehend 105 Grad Fieber hatte.

Warme Bäder und das Einmassieren von Vicks VapoRub auf Rücken und Brust linderten die Schmerzen, aber es war "brutal", den Jungen beim Kampf gegen die Atemwegserkrankungen zuzusehen, so Silva.

"Sie sahen so zerbrechlich aus - sie sahen krank aus, als ob es sich um etwas Schlimmeres handelte als nur um eine Reihe von Viren", sagte sie. "Es war die Hölle. Ich meine, es war wirklich schlimm."

Ich kann nicht die einzige Mutter sein, die mit einem Virus nach dem anderen zu kämpfen hat".

Die Jungen haben sich erholt, es geht ihnen gut" und sie haben gesund zugenommen, sagt Silva, aber sie macht sich Sorgen, dass sie nach ihren Krankheiten Asthma entwickelt haben.

Seit Oktober, als sie die sich überschneidenden Viren hatten, "hat der Arzt nun gesagt, dass es so aussieht, als ob das Asthma bei ihnen ausgelöst haben könnte. Seitdem haben sie bei jeder Erkältung Asthmasymptome - heftige Hustenanfälle und manchmal auch Erbrechen", so Silva.

"Ich kann nicht die einzige Mutter sein, die mit einem Virus nach dem anderen zu kämpfen hat", sagte sie und fügte hinzu, dass sie anderen Eltern eine hoffnungsvolle Botschaft mit auf den Weg geben möchte: "Habt Geduld. Hören Sie auf Ihren Arzt."

Die neue Studie umfasste Daten von 4.372 Kindern, die mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Von denjenigen, die auf andere Atemwegsviren getestet wurden, hatten 21 % einen Codierungsnachweis, d. h. ein anderes Atemwegsvirus wurde in ihren Testergebnissen ebenfalls nachgewiesen. Die Daten stammten aus dem Covid-19-Krankenhausüberwachungsnetz COVID-NET der US Centers for Disease Control and Prevention, das Daten aus 14 Bundesstaaten umfasst.

Die Forscher wiesen darauf hin, dass sie sich auf den Kodierungsnachweis und nicht auf die Koinfektion konzentrierten, da ein positives Testergebnis nicht unbedingt bedeutet, dass ein Kind aktiv mit beiden Viren infiziert ist.

Insgesamt ergab diese Studie, dass Kodierungen von Atemwegsviren im ersten Jahr der Pandemie selten waren, RSV- und Rhinovirus- oder Enterovirus-Kodierungen während der Delta-Periode zunahmen und Influenza-Kodierungen in den ersten zwei Jahren der Pandemie selten waren", schreiben die Forscher in ihrer Studie.

Die Daten zeigten auch, dass Kinder mit Kodierungen eher jünger als 5 Jahre waren, mehr Sauerstoff erhielten und eher auf die Intensivstation eingewiesen wurden. Bei Kindern ab 5 Jahren wurden keine signifikanten Zusammenhänge festgestellt.

Speziell bei Kindern unter 2 Jahren war ein positiver Test auf Respiratorische Synzytialviren oder RSV während der Behandlung mit Covid-19 signifikant mit einer schweren Erkrankung verbunden.

Die genauen Auswirkungen, die zwei Atemwegsviren gleichzeitig auf den Körper haben können, müssen noch weiter erforscht werden, sagte Dr. William Schaffner, Professor in der Abteilung für Infektionskrankheiten am Vanderbilt University Medical Center und medizinischer Direktor der Nationalen Stiftung für Infektionskrankheiten, der nicht an der neuen Studie beteiligt war.

"Aber wir glauben, dass der Befall mit zwei Viren, vor allem wenn man jünger als fünf Jahre ist, wie diese Studie eindeutig zeigt, dazu führt, dass man schwerer erkrankt, länger im Krankenhaus bleibt und eher auf die pädiatrische Intensivstation muss", sagte Schaffner. "Wenn also die Lunge, der Rachen und der Körper - im Allgemeinen das Immunsystem - von zwei Viren gleichzeitig angegriffen werden, kann dies verständlicherweise dazu führen, dass einige kleine Kinder schwerer erkranken."

Die Pandemie hat uns gezeigt, wie ansteckend diese Viren sind".

Dr. Asuncion Mejias, außerordentliche Professorin für pädiatrische Infektionskrankheiten am Nationwide Children's Hospital, sagte, dass Kinder, die sie wegen Covid-19 und Codierungen anderer Atemwegsviren behandelt hat, oft eine erhöhte Sauerstoffzufuhr und eine Behandlung auf der Intensivstation benötigen.

"Covid ist ein sehr entzündungsförderndes Virus, das die Immunabwehr stark schwächt", so Mejias. "Und wenn man sich noch nicht erholt hat und einen zweiten Schlag bekommt, in diesem Fall RSV oder Rhinovirus, entwickelt man eine schwerere Krankheit".

Insgesamt, so Schaffner, sind diese neuen Studienergebnisse ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, sicherzustellen, dass Kinder auf dem neuesten Stand ihrer Covid-19-Impfungen sind und auch gegen Grippe geimpft sind.

Mejias stimmte dem zu und betonte, wie wichtig sichere Praktiken sind, um die Verbreitung von Viren bei Kindern zu verhindern, die noch zu jung sind, um geimpft zu werden.

"Die Pandemie hat uns gezeigt, wie ansteckend diese Viren sind", sagte Mejias über die Erreger der Atemwege.

"Wenn jemand krank ist, sollte man versuchen, den Kontakt zu vermeiden", sagte sie. "Diese Viren werden nicht nur durch Speichel und Sekrete übertragen, sondern auch durch die Hände. Sie können in den Händen mehr als 30 Minuten überleben. Wenn Sie also Ihren Mund berühren und dann ein kleines Baby anfassen, kann sich das Baby selbst mit dem Virus anstecken und infiziert werden. Händewaschen und all diese Maßnahmen sind also sehr wichtig.

Quelle: edition.cnn.com