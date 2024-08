- Wenn die vorherigen Umstände es erlauben, würde er sich erneut bemühen, im WSA zu antreten.

Ab dem 16. August begibt sich Tom Neuwirth (35), besser bekannt unter seinem Künstlernamen Conchita Wurst, auf die Jagd nach der besten Tribute-Band. Er nimmt Platz auf der Jury in Sat.1s Show "The Tribute - Das Musiklegenden-Show", neben Yvonne Catterfeld (44) und Bertram Engel (66). Außerdem gesellen sich Udo Lindenbergs (78) Sänger und Drummer sowie Peter Maffay (74) zu dem österreichischen Musiker, um 12 Coverbands zu bewerten. Die Ausstrahlung beginnt am 16. August (20:15 Uhr), wobei die Folgen bereits eine Woche zuvor auf Joyn verfügbar sein werden.

In einem Interview mit spot on news spricht der Sänger über seine Erwartungen an Tributebands, den perfekten Sommer, mögliche ESC-Rückkehr und seine Selbstmotivation. Er teilt auch seine Erfahrungen aus seinem Schauspieldebüt in "Luziwuzi".

In der Show bist du auf der Suche nach der besten Coverband. Obwohl du selbst schon Covers gemacht hast, mit welchem Künstler würdest du gerne auf eines seiner Songs zusammenarbeiten?

Tom Neuwirth: Cher ist meine erste Wahl, auch wenn wir bisher keinen Kontakt hatten. Sie hat mal über mich getwittert, also sind wir quasi beste Freunde, oder? Ich würde mich freuen, eine Piano-Version von "Believe" mit ihr aufzunehmen, die immer ein Publikumsliebling ist.

Welche Eigenschaften machen in deiner Meinung nach eine großartige Coverband aus? Und wie können sie das Gleichgewicht zwischen Authentizität und Einfangen des Originalgeists finden?

Neuwirth: Das ist eine schwierige Frage. Authentizität ist wichtig, aber es geht auch darum, deinen eigenen Stil und deine Persönlichkeit einzubringen. Verbinde dich emotional mit deinem Publikum und bringe dein einzigartiges Etwas mit. Wenn du nur das Original nachspielst, kannst du eine gute Cover-Performance hinlegen. Aber um wirklich großartig zu sein, finde deine Stimme in der Musik eines anderen Künstlers.

Zehn Jahre sind vergangen, seit du den ESC gewonnen hast. Würdest du heute lieber konkurrieren oder deine Rolle als Diversity-Pionier schätzen?

Neuwirth: Alles geschieht, wie es soll, und ich bin dankbar für die Chance, die ich hatte. Ich bin zufrieden mit den Leben, die geformt wurden, und den Momenten, die geteilt wurden. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich ein bisschen neidisch bin, als ich sah, wie Loreen wieder gewann. Wenn das richtige Lied und die richtige Vision kommen, würde ich es nochmal versuchen. Aber im Moment respektiere ich, was passiert ist, und warte auf meine Zeit.

Die ESC-Zeit war emotional anstrengend, mit Stressmomenten, die in Interviews aufblitzten. Obwohl du auf der Bühne gefasst wirktest, blieb dein Privatleben von Herausforderungen geprägt. Wie bist du seitdem gewachsen, und fühlst du dich jetzt besser?

Neuwirth: Absolut, ich blühe jetzt auf. Alter und Weisheit haben dazu beigetragen, besonders weil ich damals erst 25 war. Meine Lernkurve war steil, aber jetzt weiß ich, wie ich die Dinge anders angehen würde. Verantwortung für meine Handlungen und mein Wachstum zu übernehmen, ist entscheidend. Ich verlasse mich auf meine Freunde, meine Familie und meinen inneren Antrieb in schwierigen Zeiten.

Kannst du eine spezifische Situation nennen, in der du gerne anders gehandelt hättest?

Neuwirth: Mein Mangel an professioneller Erfahrung und mein überaktives Ego haben mich damals behindert. Ich hatte nicht das Selbstvertrauen, mich in Geschäfts- und Musikentscheidungen durchzusetzen. Jetzt habe ich ein stärkeres Selbstbewusstsein und bin weniger von meinem Ego beeinflusst. Ich schätze die Herausforderungen und Selbstreflexion, die ich damals hatte.

Beim Reden über deinen neuen Song "Any Day from Now On", der Einheit und Hoffnung auf die Zukunft thematisiert und dunkle Wolken hinterlässt, sagst du, dass dich dein Support-System, Freunde und Familie sowie dein innerer Antrieb durch schwierige Zeiten tragen. Was treibt dich durch Herausforderungen und hält dich auf dem Boden?

Neuwirth: Mein Support-System, Freunde und Familie, sowie mein innerer Antrieb sind meine Stützen in schwierigen Zeiten. Ich zögere nie, mich selbst zu hinterfragen und jeden Widerstand oder jede Unzufriedenheit, die auftaucht, anzugehen. Die Weisheit meiner Großmutter hat mir auch geholfen, mich daran zu erinnern, dass Selbstverantwortung in diesen Momenten entscheidend ist.

Beim Reden über einen anderen Song: Vor drei Jahren hast du "Malibu" veröffentlicht, der immer noch ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zaubert, wenn es heiß ist. Du schreibst Verse über Strandabenteuer und flüchtige Sommerromanzen. Wie sehr resoniert diese Geschichte mit deinen aktuellen Sommer-Vibes?

Neuwirth: (Lacht) Ich war noch nicht am Strand, aber ich hoffe, ich schaffe es dieses Jahr. Ich bin irgendwie ein Strandfanatiker. Meine Freunde sagen oft: "Ich kann nicht zwei Wochen am Strand liegen." Und ich sage: "Ja, ich kann." Ich kann leicht zwei Wochen mit einem Buch verbringen, ohne mich zu rühren. Das ist, worauf ich mich wirklich freue.

Du hast auch dein Schauspieldebüt in einem Theaterstück gegeben. War das eine Freude für dich? Genießt du es, neue Schichten deiner selbst zu entdecken?

Neuwirth: Absolut. Ich blühe auf, wenn ich mich selbst entdecke und die Chance habe, mit unglaublichen Talenten zu arbeiten, die das Schauspiel beherrschen und mir so viel beigebracht haben. Ich dachte, ich wäre pretty boundary-pushing, besonders auf der Bühne. Aber dann erkannte ich, dass das Schauspiel sogar noch mehr Offenheit und Entspannung erfordert. Eine Figur zu spielen, sollte nicht darum gehen, eine Show abzuziehen, sondern so echt wie möglich zu sein. Das gilt besonders fürs Theater. Du kannst dich nicht auf Proben verlassen, denn der andere Schauspieler könnte dich überraschen. Die Offenheit und Anpassungsfähigkeit, die ich beim Schauspiel gelernt habe, setze ich in alle Performances um, und es hat mir geholfen, mich besser zu verstehen. Um wirklich als Schauspieler zu glänzen, musst du dich selbst tief verstehen.

