Weltwunder, Antibiotika-Resistenz-Dilemma, vergessenes Edelstein: Bleiben Sie bei den Schlagzeilen

☆ Redaktioneller Hinweis: Der tägliche CNN-Digest ist Ihre tägliche Informationsquelle für die neuesten Nachrichten und interessanten Geschichten, um Ihren Tag zu beginnen und zu beenden. Melden Sie sich hier an.

🎉 Willkommen zum Daily Digest PM! In einer mutigen Entscheidung wird Instagram bald neue Einstellungen einführen, die Millionen von Teenager-Konten privat machen und deren sichtbaren Inhalt einschränken, um die Benutzerschutz zu fördern.

Erfahren Sie, was Sie möglicherweise verpasst haben:

5 Dinge

1️⃣ Ein kosmisches Schauspiel: Der am Dienstag stattfindende Erntemond wird auch eine teilweise Mondfinsternis auslösen, die den Eindruck eines fehlenden Abschnitts auf dem Mond erweckt. Dieses faszinierende Phänomen ist etwa eine Stunde lang in ganz Europa, weiten Teilen Asiens, Afrika, Nord- und Südamerika sichtbar.

2️⃣ Antibiotika-Apokalypse: Laut einer neuen Studie könnten bis 2050 fast 40 Millionen Menschen an antibiotikaresistenten Infektionen sterben, eine große Bedrohung für die globale Gesundheit, wie die Weltgesundheitsorganisation warnt.

3️⃣ Boxing Day-Boni: Sam's Club plant, die Löhne auf 16 US-Dollar pro Stunde zu erhöhen, um Mitarbeiter zu halten. Costco-Mitarbeiter könnten aufgrund dieser Entscheidung des Walmart-Tochterunternehmens über einen Jobwechsel nachdenken.

4️⃣ Kranker Urlaub: Lassen Sie eine leichte Magenverstimmung Ihren Urlaub nicht verderben. Informieren Sie sich über tödliche Krankheiten, die Sie vermeiden sollten, da einige tödlich sein können.

5️⃣ Seltene Auferstehung: Rubin, Saphir und Diamant sind seit langem Lieblingssteine ​​in der Schmuckindustrie, aber während der Viktorianischen Ära gewann ein weniger bekannter Edelstein die Herzen der Menschen – und erlebt nun ein Comeback.

Must-watch-Video

🔥 Lebensrettende Tat: Ein Minnesota-Staatspolizist und nahegelegene Autofahrer arbeiteten zusammen, um eine Person aus einem brennenden Auto zu retten, das von der Autobahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt war. Die Verletzungen des Fahrers waren nicht schwer.

Schlagzeilen

• Massenexplosionen in Libanon verletzen Tausende, während Hezbollah Israel die Schuld gibt.• Entertainment-News: Sean 'Diddy' Combs bleibt in Haft, nachdem er nach einer Bundesanklage abgelehnt wurde.• Schul-Sicherheitsmaßnahmen in Springfield, Ohio, werden wegen Gerüchten über haitianische Immigranten erhöht.

Trendthemen

💊 Pillen-Power: Orale Formen von GLP-1-Drogen für Gewichtsverlust gewinnen an Beliebtheit und könnten die Behandlung revolutionieren für Menschen, die Gewicht verlieren möchten.

Wert zu überprüfen

🎾 Recycling-Gewinner: Wenn Tennisbälle ihren Schwung verlieren, landen sie normalerweise in Deponien und benötigen Jahrhunderte, um sich zu zersetzen. Die innovativen Lösungen eines belgischen Designers haben jedoch weitreichende Bewunderung gefunden.

Beeindruckende Zahl

💵 $10 trillion: Das ist der Betrag in Zimbabwe-Dollar (entspricht etwa $22 USD), der den Gewinnern dieser Jahre IG-Nobelpreise zugesprochen wurde. Die Preise ehren ungewöhnliche Forschung.

Gesundheitstipps

☕ Täglicher Kaffee- oder Teegenuss: Eine moderate Koffeinzufuhr (ungefähr drei Tassen pro Tag) kann möglicherweise das Risiko von herzbedingten Erkrankungen reduzieren, wie neue Forschung zeigt.

Quiz

👨 Ein neuer Bericht ergab, dass Männer ihre Präsenz in Führungspositionen erhöht haben. Welchen Prozentsatz der C-Suite-Positionen besetzen sie derzeit? A. 55%B. 40%C. 20%D. 10%⬇️ Entdecken Sie die Antwort unten.

Positive Vibes

😎 Wir möchten den Tag auf einer positiven Note beenden: Fast drei Jahrzehnte nach der Premiere von Tim Burtons "Beetlejuice" bietet der lange erwartete Nachfolger einen zeitgemäßen Modeeinfluss – perfekt für Ihren bevorstehenden Halloween-Umzug!

Prost zum Ende des Tages

👋 Wir sehen uns morgen wieder! 🌠 Quiz-Antwort: C. Laut dem Bericht besetzen Männer 20% der C-Suite-Positionen. 📧 Entdecken Sie alle CNN-Nachrichtenletter.

Daily Digest PM wird von CNN-Redakteuren Tricia Escobedo, Meghan Pryce und Kimberly Richardson kuratiert.

Lesen Sie auch: