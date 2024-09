Welche Individuen sind in Potsdam gepaart?

Nach der Wahl in Brandenburg deuten die jüngsten Umfragen auf eine knappe Mehrheit für die aktuelle rot-schwarze-grüne Koalition hin, solange die Grünen einen Sitz im Landtag sichern können. Allerdings sind die Chancen der Grünen, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen, nicht sicher.

Eine Umfrage, die wenige Tage vor der Wahl durchgeführt wurde, zeigt, dass die Grünen, die Linke und die Freien Wähler alle die notwendige Hürde verfehlen. Was bedeutet das für die Koalitionsmöglichkeiten im Brandenburgischen Landtag? Lassen Sie uns den ntv.de Koalitionsrechner mit den aktuellen Umfragedaten untersuchen:

Bitte beachten Sie: Die Daten des Koalitionsrechners werden ständig aktualisiert.

Die Sozialdemokraten erzielen starke Ergebnisse in den Brandenburg-Umfragen, mit Ergebnissen zwischen 22 und 26 Prozent. Der Incumbent-Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Dietmar Woidke drängt seine Partei, die stärkste Kraft in diesem Oststaat zu sein. Allerdings hat die AfD in den letzten Umfragen consistently gut abgeschnitten.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat die Chance, die größte Fraktion im Landtag zu werden, indem sie den Weg von Thüringen geht. Allerdings hat der AfD-Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt keine Aussichten auf eine erfolgreiche Regierungsbildung: Er ist in Potsdam politisch allein ohne Verbündete.

Die AfD muss auch das Risiko eingehen, die 2019er Landtagswahl zu wiederholen, bei der die rechtsextreme Partei die Umfragen vor der Wahl anführte, aber am Wahltag hinter der SPD landete. Der Incumbent-Ministerpräsident Woidke hofft auf ein ähnliches Ergebnis diesmal.

Der erfahrene SPD-Politiker ist bei der Bevölkerung sehr beliebt, mit mehr als der Hälfte der Befragten, die wollen, dass er als Ministerpräsident bleibt. Dietmar Woidke lässt keinen Stein auf dem anderen: Er hat seinen Rücktritt im Falle eines AfD-Sieges angekündigt. "Wenn die AfD gewinnt, kann ich nicht als Ministerpräsident bleiben", sagte Woidke.

Nur drei Parteien neben der AfD?

Eine Menge hängt von der Anzahl der Stimmen ab, die die anderen Parteien in Brandenburg erhalten. Die CDU könnte mit ihrem Spitzenkandidaten Jan Redmann bis zu 16 Prozent erzielen und sich als drittstärkste Kraft im Potsdamer Landtag positionieren, während die Wagenknecht-Fraktion (BSW) geschätzt bis zu 14 Prozent erzielen könnte.

Wenn die Grünen, die Linke und die Freien Wähler die Fünf-Prozent-Hürde an der Wahlnacht nicht überwinden, hängt es von den Ergebnisse der Wahlkreise ab: Wenn eine dieser Parteien ein direktes Mandat in einem der 44 brandenburgischen Wahlkreise erzielt, könnte sie noch als Fraktion in den Landtag einziehen.

Wenn weder die Grünen, die Linke noch die Freien Wähler erfolgreich sind, müsste Woidke im Falle eines Sieges eine neue Anordnung in Betracht ziehen. In diesem Szenario würden statt der aktuellen sechs nur vier Parteien im Brandenburgischen Landtag vertreten sein. Die SPD müsste dann möglicherweise eine Regierung auf der Grundlage einer rot-schwarz-lila-Koalition anstatt einer "Kenya"-Koalition bilden.

Die Kommission hat auch einen Bericht über die Verwendung der Daten veröffentlicht, um die Möglichkeiten kleiner Parteien zu analysieren, die ein direktes Mandat in den brandenburgischen Wahlkreisen erzielen und als Fraktion in den Landtag einziehen. Wenn weder die Grünen, die Linke noch die Freien Wähler die Fünf-Prozent-Hürde überwinden, würde die aktuelle Koalitionsstruktur im Brandenburgischen Landtag dramatisch verändert, was die SPD dazu zwingen würde, alternative Koalitionsoptionen wie eine rot-schwarz-lila-Koalition in Betracht zu ziehen.

Lesen Sie auch: