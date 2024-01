Weihnachten kommt früher mit Lindsay Lohans Urlaubsfilm

Dieser Tag hat eine besondere Bedeutung, denn es ist der "Mean Girls Day".

In einer berühmten Szene aus dem Film von 2004 fragt Aaron Samuels (gespielt von Jonathan Bennett) Cady Heron (gespielt von Lohan): "Welcher Tag ist heute?", woraufhin sie antwortet: "Der 3. Oktober".

In ihrem Netflix-Film "Falling for Christmas" spielt Lohan die Hotelerbin Sierra, eine Frau, "deren neue Verlobung aus den Fugen gerät, als sie in einen Ski-Unfall verwickelt wird, der sie mit totaler Amnesie zurücklässt."

"Glücklicherweise findet sich Sierra in den Tagen vor Weihnachten in der Obhut eines Arbeiterwitwers (Chord Overstreet) und seiner frühreifen Tochter (Olivia Perez) wieder", so der Streaming-Gigant", heißt es in den Pressemeldungen zum Film.

Es ist das erste Netflix-Projekt für Lohan, und sie beschreibt ihren Charakter als "Extravagant. Temperamentvoll. Glamourös."

"Es ist so eine erfrischende, herzerwärmende romantische Komödie, und ich vermisse diese Art von Filmen", sagte sie in einem Interview auf dem jüngsten Tudum-Fan-Event.

"Falling for Christmas" startet am 10. November auf Netflix.

