Wegen des Krieges in Gaza fällt Weihnachten in Bethlehem praktisch aus

Die örtlichen Verantwortlichen hatten im vergangenen Monat beschlossen, die Feierlichkeiten aus Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung zurückzufahren, während im verwüsteten Gazastreifen schwere Kämpfe zwischen Israel und der Hamas tobten.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden während der israelischen Luft- und Bodenoffensive mehr als 20 000 Palästinenser getötet, und fast 85 % der Gesamtbevölkerung des Streifens wurden vertrieben.

Ausgelöst wurde der Krieg durch den Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober auf den Süden Israels, bei dem mindestens 1 200 Menschen getötet und mehr als 240 weitere als Geiseln genommen wurden.

Viele Menschen hier sind durch Angehörige und Freunde mit dem Gazastreifen verbunden, und in der Stadt, die von den Christen als Geburtsort Jesu Christi verehrt wird, ist ein Gefühl des Elends entstanden.

Die Dekorationen, die einst die Stadtviertel schmückten, wurden entfernt. Die Paraden und religiösen Feiern wurden abgesagt. Im Stadtzentrum ist der traditionelle riesige Weihnachtsbaum auf dem Krippenplatz nicht mehr zu sehen.

Die Reise nach Bethlehem, etwa acht Kilometer südlich von Jerusalem, ist normalerweise nicht einfach. Die von Israel errichtete Sperranlage im Westjordanland schränkt die Bewegungsfreiheit ebenso ein wie die verschiedenen Kontrollpunkte, die in die Stadt hinein und aus ihr heraus führen. Seit dem dreisten Angriff der Hamas ist es noch schlimmer geworden.

Seit dem 7. Oktober schränkt Israel die Bewegungsfreiheit in Bethlehem und anderen palästinensischen Städten im Westjordanland durch militärische Kontrollpunkte ein, die die Ein- und Ausreise ermöglichen.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind bei israelischen Angriffen mindestens 300 Palästinenser getötet worden.

"Mein Sohn hat mich gefragt, warum es dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum gibt, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll", sagt Ali Thabet gegenüber CNN.

Er und seine Familie leben in Al Shawawra, einem palästinensischen Dorf in der Nähe von Bethlehem, und kommen jedes Jahr zu Weihnachten zu Besuch, "weil unsere Beziehung zu unseren christlichen Brüdern sehr eng ist.

Ali Thabet und seine Familie leben in Bethlehem und besuchen uns jedes Jahr zu Weihnachten, "weil unsere Beziehung zu unseren christlichen Brüdern eine starke Beziehung ist".

Er erklärt: "Wir feiern mit ihnen, und sie feiern mit uns. Aber die diesjährige Weihnachtszeit ist sehr schlimm."

Wenn man durch die kopfsteingepflasterten Straßen geht, sind die Auswirkungen des Konflikts offensichtlich.

Die Unternehmen rechneten nach den Entbehrungen und Reisebeschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie mit einem regen Festtagsgeschäft. Doch ohne die üblichen Touristenströme und Gläubigen haben viele Hotels, Geschäfte und Restaurants geschlossen.

Bethlehems Wirtschaft hängt von den Pilgern und dem Tourismus ab, erklärt der Ladenbesitzer Rony Tabash, der in dritter Generation vor seinem Geschäft steht und auf Kunden wartet, die nie kommen werden.

Souvenirs und kunstvoll geschnitzte Krippenfiguren aus Olivenholz liegen in den Regalen und verstauben. Tabashs Laden ist einer der wenigen, die noch geöffnet sind, weil er die Kunsthandwerker unterstützen will, die seine Waren in mühevoller Kleinarbeit herstellen.

Tabash nimmt seinen Vater jeden Tag mit in den Laden, um ihn aus dem Haus zu bekommen. Sein Großvater eröffnete den Laden 1927, und dieser Ort ist zusammen mit dem Platz und seiner berühmten Kirche "ein Teil unseres Herzens" geworden.

"Wir haben noch nie so ein Weihnachten erlebt", fährt er fort. "Seit drei Monaten haben wir, ehrlich gesagt, keinen einzigen Verkauf mehr. Ich will meinen Vater nicht zu Hause behalten. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben."

Sogar die Geburtskirche - die 2012 als erste Stätte in den palästinensischen Gebieten zum Weltkulturerbe erklärt wurde - ist weitgehend leer. In einem normalen Jahr würden sich Hunderte von Pilgern auf dem Parkplatz vor der Kirche anstellen und geduldig darauf warten, die Grotte zu betreten, die seit dem zweiten Jahrhundert als der genaue Ort der Geburt Christi gilt. Ein 14-zackiger silberner Stern, der in den Marmorboden eingelassen ist, markiert genau die Stelle, an der Jesus geboren worden sein soll.

Im 4. Jahrhundert gründete Kaiser Konstantin an dieser Stelle eine Kirche, die im Jahr 529 zerstört und durch größere Bauten ersetzt wurde, die heute die Grundlage der Kirche bilden.

Im Inneren der Kirche gibt es normalerweise nur Stehplätze. Doch in diesem Jahr haben die Kämpfe in Gaza alles verändert. Jetzt kann man praktisch eine Stecknadel fallen hören.

"So etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Pater Spiridon Sammour, ein griechisch-orthodoxer Priester in der Geburtskirche.

"Weihnachten bedeutet Freude, Liebe und Frieden. Wir haben keinen Frieden. Wir haben keine Freude", sagt er mit ernster Miene. "Es liegt nicht in unserer Hand, und wir beten für die Führer, die die Entscheidungen [in der ganzen Welt] treffen werden, dass Gott ihnen hilft und ihnen sein Licht schenkt, damit sie hier und in der ganzen Welt Frieden schaffen.

Kareem El Damanhoury, Eyad Kourdi und Sugam Pokharel von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com