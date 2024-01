Was wir über das Urteil des Obersten Gerichtshofs Israels zu Netanjahus Justizreform wissen

Das Gericht entschied mit acht zu sieben Stimmen, dass eine von der Regierung eingebrachte Änderung des so genannten Angemessenheitsgesetzes keinen Bestand haben sollte. Der Gesetzentwurf hatte dem Obersten Gerichtshof die Befugnis entzogen, Regierungsentscheidungen für unangemessen zu erklären, und war der erste wichtige Teil eines mehrgleisigen Vorhabens zur Schwächung der Justiz, das im vergangenen Jahr von der Knesset, dem israelischen Parlament, verabschiedet wurde.

Netanjahus Justizreform hatte monatelang wütende Proteste in Israel ausgelöst, da die Bürger seiner Regierung vorwarfen, sie wolle die israelische Demokratie schwächen.

Die beispiellose Entscheidung des Obersten Gerichtshofs könnte zu einer Spaltung des israelischen Kriegskabinetts führen, das sich aus Netanjahu und zwei prominenten Kritikern seiner Bemühungen um eine Überarbeitung des Gerichts zusammensetzt, während der Konflikt im Gazastreifen weiter tobt.

Hier ist, was wir über das Urteil und seine Auswirkungen wissen.

Was ist das Angemessenheitsgesetz?

Die Knesset, das israelische Parlament, verabschiedete im Juli das Angemessenheitsgesetz, mit dem dem Obersten Gerichtshof die Befugnis entzogen wurde, Regierungsentscheidungen für unangemessen zu erklären.

Die Doktrin der Angemessenheit gilt nicht nur für die israelische Justiz. Der Grundsatz wird in einer Reihe von Ländern angewandt, darunter im Vereinigten Königreich, Kanada und Australien.

Der Standard wird von den Gerichten dort häufig verwendet, um die Verfassungsmäßigkeit oder Rechtmäßigkeit einer bestimmten Gesetzgebung zu bestimmen, und ermöglicht es den Richtern, sicherzustellen, dass die Entscheidungen von Beamten "vernünftig" sind.

Der Standard wurde in diesem Jahr angewandt, als Netanjahu seinen wichtigsten Verbündeten Aryeh Deri von allen Ministerposten entließ, nachdem der Oberste Gerichtshof Israels entschieden hatte, dass es unangemessen sei, ihn aufgrund seiner strafrechtlichen Verurteilungen und der Tatsache, dass er im vergangenen Jahr vor Gericht erklärt hatte, er werde sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, in Regierungsämter zu berufen.

Netanjahu sagte Deri, er habe dem Urteil "schweren Herzens und mit großem Bedauern" entsprochen.

Das Angemessenheitsgesetz war Teil eines umfassenderen Reformpakets für das israelische Justizsystem. Andere Teile zielten darauf ab, der rechtsgerichteten Koalitionsregierung mehr Kontrolle über die Ernennung von Richtern zu geben und unabhängige Rechtsberater aus den Regierungsministerien zu entfernen.

Wie hat der Oberste Gerichtshof entschieden?

Das Gericht entschied, dass eine von der Regierung vorgenommene Änderung des Angemessenheitsgesetzes keinen Bestand haben sollte. Das Gericht erklärte, es lehne die Änderung ab, weil sie einen "schweren und beispiellosen Schlag gegen die zentralen Merkmale des Staates Israel als demokratischer Staat" bedeuten würde.

Die Regierungsvorlage änderte eines der israelischen Grundgesetze, die in Ermangelung einer formellen Verfassung als informelle Verfassung fungieren. Bis zum Urteil vom Montag hatte der Oberste Gerichtshof noch nie ein Grundgesetz oder eine Änderung eines Grundgesetzes für ungültig erklärt.

In ihrem Urteil stimmten 12 der 15 Richter zu, dass das Gericht befugt ist, ein Grundgesetz in "extremen Fällen" außer Kraft zu setzen. Nur acht der 12 Richter waren der Meinung, dass es sich um einen Extremfall handelt.

Wie fiel die Reaktion aus?

Netanjahus Verbündete kritisierten die Entscheidung des Gerichts am Montag. Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, nannte die Entscheidung "illegal" und sagte, sie schade den israelischen Streitkräften, die im Gazastreifen kämpfen.

"Dies ist ein gefährlicher, antidemokratischer Vorgang - und zu diesem Zeitpunkt vor allem eine Entscheidung, die Israels Kriegsanstrengungen gegen seine Feinde schadet", sagte Ben-Gvir.

Justizminister Yariv Levin, der Architekt der Pläne zur Überarbeitung der Justiz, nannte es "das Gegenteil des Geistes der Einheit, der in diesen Tagen für den Erfolg unserer Kämpfer an der Front erforderlich ist." Die Likud-Partei des israelischen Premierministers bezeichnete die Entscheidung als "unglücklich", da sie "gegen den Willen des Volkes zur Einheit verstößt, insbesondere in Kriegszeiten".

Der Sprecher der Knesset, Amir Ohana, fügte hinzu, dass "eine Zeit des Krieges sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt ist, um einen ersten Präzedenzfall dieser Art in der Geschichte des Landes zu schaffen."

Der Oberste Gerichtshof musste seine Entscheidung jedoch bis zum 12. Januar veröffentlichen, da zwei Richter, die mit dem Fall befasst waren, in den Ruhestand getreten sind und laut Gesetz ihre endgültigen Urteile innerhalb von drei Monaten nach ihrem Ausscheiden vorlegen müssen.

Oppositionsführer Yair Lapid erklärte in einem Beitrag auf X, dass der Oberste Gerichtshof seine volle Unterstützung habe, da er "seine Aufgabe, die Bürger Israels zu schützen, treu erfüllt" habe.

"Wenn die israelische Regierung erneut den Streit um den Obersten Gerichtshof beginnt, dann haben sie nichts gelernt", sagte er. "Sie haben nichts am 7. Oktober gelernt, sie haben nichts aus 87 Tagen Krieg um unsere Heimat gelernt."

Quelle: edition.cnn.com