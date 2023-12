Was Sie mit Ihrem Weihnachtsbaum machen können, wenn die Feiertage vorbei sind

Aber nun ist der Urlaub vorbei, die Geschenke sind verschwunden, die Nadeln fallen auf den Boden und der Kofferraum ist zu einem verherrlichten Katzenkratzbaum geworden.

Was machen Sie jetzt damit?

Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie Sie Ihren schönen Baum recyceln, umfunktionieren oder entsorgen können.

Recyceln Sie Ihren Baum, indem Sie ihn zu Mulch oder Kompost verarbeiten

Zum Glück ist Ihr Baum biologisch abbaubar, so dass er problemlos der Natur zurückgegeben werden kann. Wenn Sie einen Komposthaufen haben, können Sie ihn einfach dort hineinwerfen.

Vielerorts werden auch ungeschmückte Bäume angenommen und in einem Holzhäcksler zu Mulch und Kompost verarbeitet.

Und um Himmels willen: Schicken Sie Ihren Baum nicht mit der Lichterkette durch die Mulchmaschine.

Träumen Sie von schönen Ideen für die Landschaftsgestaltung

Wenn Sie handwerklich begabt sind, gibt es viele kreative Möglichkeiten, einen alten Baum in Ihrer Gartengestaltung zu verwenden.

Schneiden Sie den Stamm in Scheiben und verwenden Sie diese zum Auslegen von Blumenbeeten oder Gehwegen. Sie können auch dynamische Gartendekorationen schaffen, indem Sie Stammstücke in verschiedenen Stärken abschneiden und sie als Topfaufsätze verwenden.

Wer einen grünen Daumen hat, kann die Äste seines Baumes auch zur Einfassung von Staudenbeeten verwenden. Die immergrünen Zweige fangen den Schnee auf und isolieren das Beet gegen die Kälte des Winters.

Für Pflanzen, die ein wenig mehr Halt brauchen, können die Zweige auch als natürliche Pfähle verwendet werden.

Verwenden Sie sie als Brennmaterial für das Feuer im Freien

Getrocknete Zweige und Baumstämme eignen sich hervorragend als Brennholz für eine Feuerstelle oder ein Lagerfeuer im Freien, aber achten Sie darauf, dass das Feuer draußen bleibt.

Wenn Weihnachtsbäume brennen, geben sie Kreosot - eine hochentzündliche, giftige Substanz, die hauptsächlich aus Teer besteht - in den Feuerrauch ab. Kreosot kann sich an der Innenseite Ihres Schornsteins ablagern und das Risiko eines Schornsteinbrands erhöhen.

Genießen Sie ihn als Baum

Wer hätte gedacht, dass Sie Ihren Baum auch als Baum verwenden können? Wenn Sie einen getopften Weihnachtsbaum oder einen Baum gekauft haben, dessen Wurzeln in Sackleinen eingewickelt sind, hatten Sie diese Lösung wahrscheinlich schon im Kopf.

Wenn Sie einen Baum mit intakten Wurzeln kaufen, können Sie ihn nach den Feiertagen einpflanzen und haben so eine wunderschöne immergrüne Bereicherung für Ihren Garten, die Sie das ganze Jahr über genießen können.

Erfrischen Sie Ihr Heim

Der duftende Geruch von immergrünen Nadeln kann noch lange anhalten, wenn der Baum nicht mehr da ist.

Entfernen Sie einfach die Nadeln vom Baum, bevor Sie ihn entsorgen, und legen Sie sie in Säckchen oder Schalen mit Wasser, damit der festliche Duft noch ein wenig länger anhält.

Entsorgen Sie Ihren Baum und helfen Sie Ihrer Gemeinde

Viele Gemeinden haben herausgefunden, wie man alte Weihnachtsbäume auf kreative Weise nutzen kann.

Im Norden von New Jersey bietet die Somerset County Park Commission ein kostenloses jährliches Weihnachtsbaum-Recyclingprogramm an. Die Bäume werden zu Holzschnitzeln und Mulch verarbeitet, die im Parksystem zum Schutz und zur Förderung der Pflanzenwelt verwendet werden. Die Stadt New York hat ein ähnliches Programm.

Die Stadt San Diego bietet ebenfalls ein kostenloses Programm mit 16 Standorten an, an denen die Bürger ihre Bäume abgeben können, die dann zu Kompost, Mulch und Holzschnitzeln verarbeitet werden, die das ganze Jahr über erworben werden können.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Nachbarschaft, Ihrem Bezirk, Ihrer Stadt oder lokalen Gruppen, ob sie in dieser Saison Bedarf an Bäumen haben.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Dezember 2019 veröffentlicht und wurde nun aktualisiert.

Quelle: edition.cnn.com