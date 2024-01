Was man vom Stellenbericht vom Freitag erwarten kann, die endgültige Bilanz für 2023

Das ist zwar weit weniger als die 4,79 Millionen neuen Arbeitsplätze im Jahr 2022 - die zweithöchste jährliche Zahl seit 1939 -, aber das Jahr 2023 wird dennoch als ein Jahr voller Wendungen und historischer Zuwächse auf dem Arbeitsmarkt in die Geschichte eingehen.

Im Januar letzten Jahres fiel die Arbeitslosenquote auf 3,4 %, ein Wert, der seit 1969, als Neil Armstrong den Mond betrat, nicht mehr erreicht wurde.

Im April 2023 erreichte die Arbeitslosenquote für schwarze Arbeitnehmer ein Rekordtief von 4,7 %.

Und im Juni erreichte die Erwerbsquote von Frauen im Haupterwerbsalter (25-54 Jahre) ein Allzeithoch von 77,8 %. Die allgemeine Erwerbsquote lag im November bei 62,8 % und damit so hoch wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr.

"Es war ein gutes Jahr für schwarze Männer, es war ein gutes Jahr für schwarze Frauen, es war ein gutes Jahr für Frauen im Allgemeinen", sagte Jane Oates, eine ehemalige Beamtin des Arbeitsministeriums und Präsidentin der gemeinnützigen Arbeitsvermittlung WorkingNation, in einem Interview mit CNN.

Das Jahr des Streiks

2023 war wohl auch das Jahr der Arbeitermacht: Während die Pandemie viele dazu veranlasste, ihren beruflichen Werdegang und ihre Work-Life-Balance zu überdenken, gab ihnen der daraufhin angespannte Arbeitsmarkt den Mut, nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Die historisch niedrige Arbeitslosigkeit und die historisch hohe Zahl offener Stellen bedeuteten, dass die Arbeitnehmer eine bessere Bezahlung, eine bessere Gesundheitsfürsorge oder eine Verbesserung der Lebensqualität fordern konnten.

Hunderttausende von Arbeitnehmern traten 2023 in den Streik, von Schriftstellern über Schauspieler und Krankenschwestern bis hin zu Automobilarbeitern. Sogar Präsident Joe Biden trat in die Streikpostenkette ein und erinnerte an den historischen Streik der United Auto Workers gegen General Motors, Ford und Stellantis.

Die Writers Guild of America mit mehr als 11.000 Mitgliedern und die SAG-AFTRA, die 160.000 Film- und Fernsehschauspieler vertritt, streikten 2023 ebenfalls und brachten die Dreharbeiten zum Erliegen. Es ist das erste Mal seit 1960, dass beide Gewerkschaften gleichzeitig gestreikt haben.

Eine Datenbank der Cornell University School of Industrial and Labor Relations über Arbeitsniederlegungen in den USA zeigt, dass es 70 Streiks von 100 oder mehr Beschäftigten gab, die länger als eine Woche dauerten. Das ist ein Anstieg von 59 % gegenüber dem Vorjahr.

Nach einer Analyse von CNN haben fast 900 000 gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer allein im letzten Jahr sofortige Lohnerhöhungen von 10 % oder mehr durchgesetzt.

Die jüngsten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die am Donnerstagmorgen veröffentlicht wurden, zeigen, dass 202.000 Menschen in der Woche bis zum 30. Dezember zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragt haben, was unter den Schätzungen von 216.000 liegt. Die Zahl der anhaltenden Anträge lag mit 1,855 Millionen unter der der Vorwoche (1,875 Millionen) und unter der Schätzung von 1,881 Millionen.

ADP meldete am Donnerstag, dass die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft im Dezember um 164.000 gestiegen ist, ein enormer Sprung gegenüber den nach unten korrigierten 101.000 im November und besser als die Konsensschätzungen von 125.000, so FactSet. Die Gesamtzahl der Neueinstellungen wird oft als Indikator für die am Freitag vom Bureau of Labor Statistics veröffentlichten Zahlen angesehen.

"Wir kehren zu einem Arbeitsmarkt zurück, der sehr stark an die Einstellungszahlen vor der Pandemie angeglichen ist", sagte Nela Richardson, Chefvolkswirtin bei ADP.

Der Job Openings and Labor Turnover Survey, auch bekannt als JOLTS-Bericht, zeigte am Mittwoch, dass die Zahl der offenen Stellen im November auf den niedrigsten Stand seit März 2021 fiel. Im November gab es saisonbereinigt 8,79 Millionen offene Stellen. Das ist ein Rückgang gegenüber den nach oben korrigierten 8,85 Millionen vom Oktober und entspricht in etwa den Erwartungen der Ökonomen von 8,77 Millionen offenen Stellen, so FactSet.

Laut den am Donnerstagmorgen veröffentlichten monatlichen Daten der Outplacement-Firma Challenger, Gray & Christmas kündigten die Arbeitgeber in den USA im Dezember jedoch nur 34.817 Stellenstreichungen an. Das sind 24 % weniger als im November und der zweitniedrigste Wert in diesem Jahr. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat ist der Stellenabbau um 20 % zurückgegangen.

"Die Unternehmen stellen zwar weniger neue Stellen ein, entlassen aber keine Mitarbeiter, so dass das Wirtschaftswachstum auch im neuen Jahr im Plus bleibt", schrieb FwdBonds-Ökonom Christopher Rupkey am Donnerstag in einer Mitteilung. "Der Arbeitsmarkt ist im Moment nicht zu heiß und nicht zu kalt. Wir überlassen es den Vertretern der US-Notenbank Fed, zu sagen, ob sich der Arbeitsmarkt ausreichend 'rebalanciert', um die Inflation weiter zu senken."

Was vom Dezember-Arbeitsmarktbericht zu erwarten ist

Die Prognose von 160.000 neuen Arbeitsplätzen für den letzten Monat des Jahres 2023 wäre niedriger als der Nettozuwachs von 199.000 im November, eine Zahl, die durch die Streikbrecher unter den Automobilarbeitern und Schauspielern verzerrt wurde, so die Konsensschätzungen von FactSet.

Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote von 3,7 % im Vormonat auf 3,8 % ansteigen könnte.

Sollte es im Dezember 2023 zu einem Nettozuwachs an Arbeitsplätzen kommen, würde die derzeitige Periode der Arbeitsmarktexpansion auf 36 Monate ansteigen, die fünftgrößte in der Geschichte.

"Wenn es darum geht, die Frage zu klären, ob sich die Wirtschaft im kommenden Jahr auf dem Weg in eine Rezession befindet oder nicht, gibt es keine wichtigere Wirtschaftsnachricht auf der Welt als den Arbeitsmarktbericht", sagte Rupkey letzte Woche in einem Interview mit CNN. "Wir hatten noch nie eine Rezession ohne Arbeitsplatzverluste, also werden wir darauf achten, ob der Arbeitsmarkt an Schwung verloren hat oder nicht."

Was ab 2024 zu erwarten ist

Eine langsame, aber stetige Abschwächung des Arbeitsmarktes würde die Chancen der Federal Reserve auf eine weiche Landung unterstreichen - ein Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, der die Inflation senkt, aber einen Anstieg der Arbeitslosigkeit vermeidet. Eine niedrigere Inflation würde der Zentralbank signalisieren, dass sie nach 11 drastischen Zinserhöhungen in den letzten zwei Jahren mit Zinssenkungen beginnen könnte.

Aus den jüngsten Wirtschaftsprognosen der Fed, die im Dezember veröffentlicht wurden, geht hervor, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal seit Beginn ihrer historischen Inflationsbekämpfungskampagne im März 2022 die Zinsen senken wird.

Die Wall Street ist begierig auf die Zinssenkungen, und einige Anleger rechnen mit einer ersten Senkung bereits im März. Einige Fed-Vertreter haben diesen Optimismus jedoch gedämpft, indem sie betonten, dass es immer noch Risiken gibt, die die Inflationsbekämpfung sabotieren könnten, darunter geopolitische Spannungen und die US-Präsidentschaftswahlen.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell mahnt seit langem, dass sich der Arbeitsmarkt von seinem halsbrecherischen Tempo abkühlen und die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze und die Zahl der Menschen, die sie zu besetzen hoffen, besser aufeinander abgestimmt werden muss.

Letzten Monat räumte Powell jedoch ein, dass der US-Arbeitsmarkt in ein "besseres Gleichgewicht" gekommen sei.

Der geldpolitische Ausschuss der Fed gibt seine nächste Entscheidung über die Zinssätze am 31. Januar bekannt, nur zwei Tage vor der Veröffentlichung des ersten Arbeitsmarktberichts des Jahres 2024.

Chris Isidore von CNN hat zu diesem Artikel beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com