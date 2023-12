Was ist an Weihnachten 2023 geöffnet und geschlossen?

In diesem Jahr fällt Heiligabend auf einen Sonntag, so dass einige Bank- und Postdienste bereits geschlossen sein werden. Weihnachten fällt in diesem Jahr auf Montag.

Wie immer sollten Sie die Öffnungszeiten der örtlichen Geschäfte prüfen, bevor Sie ausgehen.

Hier sehen Sie, was an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag 2023 geöffnet und geschlossen ist.

Einzelhandel

- Die meisten Target-Filialen werden an Heiligabend von 7 bis 20 Uhr Ortszeit geöffnet sein, so der Einzelhändler. Am ersten Weihnachtsfeiertag bleiben sie geschlossen und öffnen am 26. Dezember wieder zu den üblichen Zeiten.

- Walmart ist an Heiligabend zu den üblichen Zeiten geöffnet und am ersten Weihnachtstag geschlossen.

- Die Geschäfte von Best Buy sind an Heiligabend von 8 bis 19 Uhr Ortszeit geöffnet und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

- Die JCPenney-Geschäfte sind an Heiligabend von 9 bis 18 Uhr Ortszeit geöffnet und am ersten Weihnachtstag geschlossen.

- Macy's-Filialen sind an Heiligabend von 8 bis 19 Uhr geöffnet und am ersten Weihnachtstag geschlossen.

- Die Geschäfte von Nordstrom und Nordstrom Rack sind an Heiligabend mit eingeschränkten Öffnungszeiten geöffnet und am ersten Weihnachtstag geschlossen.

- Die Geschäfte von TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, Sierra und Homesense sind an Heiligabend von 7 bis 18 Uhr geöffnet und am ersten Weihnachtstag geschlossen.

- Kohl's ist an Heiligabend von 7 bis 18 Uhr geöffnet und am ersten Weihnachtstag geschlossen.

Lebensmittelläden

- Whole Foods ist am ersten Weihnachtstag geschlossen, hat aber an Heiligabend zu geänderten Zeiten geöffnet.

- Kroger hat reduzierte Öffnungszeiten (9 bis 21 Uhr) und ist am ersten Weihnachtstag geschlossen.

- Alle Publix-Filialen schließen an Heiligabend um 19 Uhr und am ersten Weihnachtstag ganztägig.

- Aldi schließt an Heiligabend früher und hat am ersten Weihnachtstag geschlossen.

- Trader Joe's schließt an Heiligabend um 17 Uhr und bleibt an Weihnachten ganztägig geschlossen.

- Costco hat Heiligabend von 8:30 bis 17 Uhr geöffnet und bleibt an Weihnachten geschlossen.

- Wegmans schließt an Heiligabend um 18 Uhr und hat am ersten Weihnachtstag geschlossen.

- Safeway, Albertsons, Jewel-Osco, ACME, Shaw's und Tom Thumb haben an Heiligabend zu reduzierten Zeiten geöffnet. Jewel-Osco-, Shaw's- und Tom Thumb-Filialen sowie Apotheken bleiben am ersten Weihnachtstag geschlossen. Die ACME-Filialen werden am ersten Weihnachtsfeiertag zu eingeschränkten Zeiten geöffnet sein, die Apotheke bleibt jedoch geschlossen.

- Viele Safeway- und Albertsons-Filialen sind an Weihnachten geschlossen, und die, die geöffnet sind, haben eingeschränkte Öffnungszeiten - informieren Sie sich in den Filialen vor Ort über die Öffnungszeiten.

- Die Vons-Filialen sind an Heiligabend geöffnet und haben an Weihnachten zu geänderten Zeiten geöffnet.

Apotheken

CVS teilte mit, dass viele Filialen über die Weihnachtsfeiertage geöffnet sein werden, doch sollten Sie sich vor einem Besuch bei den Filialen vor Ort erkundigen, da einige möglicherweise nur zu reduzierten Zeiten oder gar nicht geöffnet sind.

Alle Rite Aid-Filialen sind am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. An Heiligabend werden einige Filialen von 9 bis 19 Uhr oder von 9 bis 21 Uhr geöffnet sein, und die 24-Stunden-Filialen schließen um 21 Uhr.

Walgreens wird an Heiligabend zu den üblichen Zeiten geöffnet sein, aber die Öffnungszeiten der Apotheken variieren je nach Standort. Walgreens sagte, dass alle seine 24-Stunden-Filialen 24 Stunden geöffnet bleiben werden. Am ersten Weihnachtsfeiertag werden die Walgreens-Filialen mit angepassten Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein. Filialen und Apotheken, die normalerweise 24 Stunden geöffnet sind, bleiben geöffnet.

Postdienste

Erwarten Sie nicht, dass die Post des US Postal Service an Weihnachten zugestellt wird, da keine Post versandt oder empfangen wird. Der Abhol- und Zustelldienst von UPS wird an Heiligabend und Weihnachten nicht arbeiten, aber der UPS Express Critical Service ist verfügbar.

Die meisten FedEx-Dienste sind an Heiligabend geschlossen, mit Ausnahme von Home Delivery, Custom Critical und geänderten Öffnungszeiten für FedEx Office. FedEx ist am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen, mit Ausnahme des Custom Critical Service.

Bankwesen

Die meisten Banken halten sich an die Feiertage der Federal Reserve, so dass die meisten Bankschalter am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen sind. Wie immer können Sie mobile Bankdienstleistungen und Geldautomaten nutzen.

Die New Yorker Börse und die NASDAQ werden am ersten Weihnachtsfeiertag nicht gehandelt.

Quelle: edition.cnn.com