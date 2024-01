Was im Jahr 2024 auf dem Spiel steht

In einem schicksalhaften Rennen um das Weiße Haus wird die Demokratie in den Vereinigten Staaten erneut auf dem Spiel stehen. Und Donald Trump ist bei weitem nicht der einzige Rechtspopulist, der sich im Aufwind befindet; auch in Europa ist die Bewegung auf dem Vormarsch. Die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen drohen ein weitaus größeres Echo auszulösen, während die wirtschaftliche und politische Stabilität durch massive Migrationsströme, die Angst vor einer Rezession und die sich ausweitenden Folgen des Klimawandels bedroht ist. In den meisten Fragen haben die übermächtigen, demokratischen Regierungen Mühe, ihren Wählern zu zeigen, dass sie die Antworten haben.

Die Welt ändert sich nicht, nur weil der Kalender von einem Jahr auf das nächste wechselt. Aber angesichts des Zusammentreffens von Ereignissen, von denen wir wissen, dass sie in diesem Jahr eintreten werden - und angesichts all der Unbekannten - könnte das olympische Jahr 2024 einen Wendepunkt in der Geschichte des 21.

Eine epochale US-Wahl

Der vorhersehbarste globale Schock des Jahres 2024 wäre die Wahl von Trump, der erst der zweite US-Präsident wäre, der eine Amtszeit in Folge gewinnt. Der Ex-Präsident kündigt bereits offen an, dass er die US-Demokratie und die von den USA geführte Weltordnung auf eine harte Probe stellen will.

Der republikanische Spitzenkandidat schwört, die Autorität der Präsidentschaft zu nutzen, um "Vergeltung" an seinen Feinden zu üben und die Bürokratie auszuhöhlen, um die Regierung zu einem Instrument seiner persönlichen Macht zu machen. Vergleiche mit den Nazis sind zu diesem Zeitpunkt übertrieben, aber Trumps Rhetorik - einschließlich seiner Bezeichnung politischer Gegner als "Ungeziefer" und seiner Warnungen, dass Einwanderer das Blut Amerikas verunreinigen werden - erinnert an die Demagogie der 1930er Jahre und deutet auf die möglicherweise extremste Präsidentschaft der USA hin. Im Ausland signalisiert Trump, dass er die Ukraine im Stich lassen würde, um sich mit Autokraten wie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin anzufreunden, und seine Bündnisfeindlichkeit könnte sogar die NATO gefährden.

Den republikanischen Vorwahlkandidaten läuft die Zeit davon, um Trump zu stürzen. Wenn es in den nächsten Wochen in Iowa und New Hampshire nicht zu einem Umsturz kommt, wird der ehemalige Präsident die GOP mehr kontrollieren als zu dem Zeitpunkt, als er Washington im Januar 2021 in Ungnade verließ. Das Land stand noch nie vor einer derartigen Wahl - mit dem wahrscheinlichen Herausforderer, einem Ex-Präsidenten, gegen den 91 Strafanzeigen in vier Strafverfahren vorliegen, darunter auch wegen angeblicher Verbrechen gegen die Demokratie, die von einem Sonderstaatsanwalt in der Verwaltung seines Nachfolgers verfolgt werden. Sollte sich Trump durchsetzen, wäre dies eines der erstaunlichsten und bedrohlichsten Comebacks in der politischen Geschichte.

Wenn es gegen Trump geht, wird die letzte politische Kampagne in der politischen Karriere von Präsident Joe Biden - die begann, als Richard Nixon im Weißen Haus saß - die nächste Schlacht in seinem selbsterklärten Kampf zur Rettung der Seele Amerikas sein. Bidens Team versichert den verunsicherten Demokraten, dass die Wähler für den Präsidenten stimmen werden, wenn Trump das GOP-Ticket anführt, um eine extremistische Machtübernahme zu vereiteln. Aber der 81-Jährige wird von der Skepsis geplagt, ob er die Ausdauer und den Scharfsinn hat, eine volle zweite Amtszeit zu absolvieren. Die hohen Preise haben die Wähler trotz des Rückgangs der Inflation von seiner wirtschaftlichen Leistung überzeugt. Neue globale Konflikte und Herausforderungen für die US-Macht schwächen Bidens Anspruch, ein Meister der Außenpolitik zu sein. Auch die Koalition des Präsidenten könnte ausfransen, vor allem unter jungen Wählern und Minderheiten. Und im Gegensatz zu 2020 wird er eher an seiner eigenen Bilanz gemessen werden als an der von Trump. Und Kandidaten von Drittanbietern wie Robert F. Kennedy Jr. könnten in einigen Bundesstaaten einen Teil der Anti-Trump-Wähler für sich gewinnen.

Dennoch wurde Biden sowohl von seiner eigenen Partei als auch von seinen Gegnern wiederholt unterschätzt. Die Demokraten glauben, dass der Angriff der GOP auf die Abtreibungsrechte erneut ein wichtiger Faktor für die Wahlbeteiligung sein wird. Werden die gemäßigten Vorstädter, die von Trump verprellt wurden, wieder für Biden antreten?

Wenn sich die politischen, wirtschaftlichen und globalen Ereignisse zu seinen Gunsten entwickeln, könnte der Präsident in einem knappen Rennen zur Wiederwahl antreten. Trump zieht jedoch Millionen von Wählern an, die von ihrer wirtschaftlichen Sicherheit enttäuscht sind und ihn als Bollwerk gegen soziale und rassistische Veränderungen betrachten, während sie sich mit seiner scharfen Anklage gegen die "Eliten" in Politik, Justiz, Medien und anderen Institutionen identifizieren. Wenn sich die Wähler für Trump entscheiden, haben sie sich für einen Kandidaten entschieden, der eine Wahl umstürzen wollte und der verspricht, beim nächsten Mal ein noch schärferes Beil gegen die Demokratie zu schwingen.

Was im November geschieht, könnte Amerika für immer verändern und massive Schockwellen in die Welt senden.

Der Oberste Gerichtshof im Rampenlicht

Nach Jahren sinkender Popularität infolge rechtsextremer Entscheidungen der konservativen Mehrheit, darunter die Aufhebung des in der Bundesverfassung verankerten Rechts auf Abtreibung, wird das Gericht immer tiefer in die Politik hineingezogen. Die Richter werden wahrscheinlich mit dem Albtraumszenario konfrontiert werden, über strittige Fragen zu entscheiden, wie z. B. die jüngsten Vorstöße von Colorado und Maine, Trump aufgrund des Verbots von "Aufständischen" im 14.

Das Gericht könnte auch aufgefordert werden, über Trumps Behauptungen zu urteilen, dass alle seine Handlungen - sogar seine Versuche, das Ergebnis der Wahl 2020 zu vereiteln - durch die Immunität des Präsidenten gedeckt seien. Angesichts der Entfremdung des Landes und Trumps Weigerung, Wahlergebnisse zu akzeptieren, wäre es keine Überraschung, wenn das Gericht in die diesjährige Abstimmung im November verwickelt würde.

Mehr Chaos in Washington ist garantiert

Amerikas zunehmender Kampf, sich selbst zu regieren, wird schon in diesem Monat in einer großen Auseinandersetzung über die Einwanderungspolitik, die Bereitstellung von Hilfe für die Ukraine und Israel sowie die Finanzierung von Bundesmaßnahmen deutlich werden. Das Drama könnte die Regierung lahm legen und die Fähigkeit des Landes, Macht und Einfluss auf der Weltbühne auszuüben, einschränken.

Die winzige republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus, die als Geisel von Trump-freundlichen Extremisten gehalten wird, die Biden anklagen und massive Ausgabenkürzungen durchsetzen wollen, obwohl sie kein funktionierendes Mandat haben, wird sich im Wahljahr sicherlich noch weiter radikalisieren. Die Machtposition des neuen Sprechers des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ist schon jetzt schwach, da er sich in demselben Dilemma zwischen Regieren und Politik befindet, das auch seinen Vorgänger Kevin McCarthy zu Fall brachte. Die Unruhe - und die Abneigung gegen die Amtsinhaber - sind so groß, dass es durchaus möglich ist, dass das von den Republikanern geführte Repräsentantenhaus und der von den Demokraten geführte Senat im Herbst in entgegengesetzte Richtungen kippen könnten.

Das schicksalhafte Jahr der Ukraine

Wird dies das Jahr sein, in dem der Westen die Ukraine im Stich lässt und Putin für seine Barbarei belohnt, die in den letzten Tagen durch neue Luftangriffe auf Zivilisten unterstrichen wurde?

Bidens Versprechen, die USA würden der Ukraine "so lange wie nötig" beistehen, schien noch nie so wackelig. Die Republikaner blockieren seine Zusage von 60 Milliarden Dollar für neue Militärhilfe, die die Ukraine dringend benötigt, nachdem ihre lange geplante Offensive in einem blutigen Zermürbungskampf im Stil des Ersten Weltkriegs stecken geblieben ist. Putins Verbündete in Europa, wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, versuchen unterdessen, die Lebensader der Europäischen Union für Kiew zu kappen. Präsident Wolodymyr Zelenskij besteht darauf, dass die Ukraine weiterkämpft, aber wenn der Westen sich abwendet, könnte er vor der Wahl stehen, entweder mit Putin mit schwacher Hand zu verhandeln oder einen Konflikt in die Länge zu ziehen, der sein Land ausbluten lassen wird.

Putin glaubt, dass er den Westen überrumpeln kann, um einen Sieg zu erringen, der verheerende Signale darüber aussenden würde, wie Amerika seine Freunde behandelt. Ein solches Ergebnis würde die Aggression eines Autokraten gegen eine souveräne Demokratie belohnen und eine vernichtende Niederlage der NATO und eine neue Ära der Unsicherheit in Europa bedeuten.

Der Nahe Osten am Abgrund

Kann die Regierung Biden verhindern, dass sich der Krieg in Gaza zu einem regionalen Flächenbrand ausweitet? Und wird Israel die Hamas zerstören, bevor es seinen eigenen Ruf im Ausland durch das Gemetzel an palästinensischen Zivilisten völlig ruiniert? Und wie lange kann die Regierung des skandalgeplagten Premierministers Benjamin Netanjahu überleben, nachdem er den Israelis Sicherheit versprochen hatte, bevor sich unter seiner Führung einer der dunkelsten Tage Israels entwickelte?

Diese Fragen stellen sich zu einem spannungsgeladenen Zeitpunkt in dem Konflikt, der durch die Terroranschläge der Hamas in Israel im Oktober ausgelöst wurde. Extreme Spannungen nehmen vom Indischen Ozean über das Rote Meer und die gesamte Region zu, wobei US-Truppen und -Schiffe in die Schusslinie geraten, während iranische Stellvertretergruppen im Jemen, im Gazastreifen und im Libanon versuchen, Israel und die USA unter Druck zu setzen. Während Biden Israel seit den Angriffen fest im Griff hat, scheint die Netanjahu-Regierung seine Forderungen nach einer Verringerung der Intensität ihrer Gaza-Operationen zu ignorieren und verspricht, noch monatelang weiter zu kämpfen. Die Interessen der USA und Israels scheinen schnell auseinanderzugehen, da der Konflikt ernsthafte politische Konsequenzen für Biden in seiner Heimat hat. Vor allem junge und progressive Wähler und arabische Amerikaner im Wahlkreis Michigan kritisieren seine Führung.

Die Wähler können die Welt verändern

Hunderte von Millionen Menschen außerhalb der USA werden in diesem Jahr wählen gehen. Doch paradoxerweise könnten die Wahlen auf der ganzen Welt weniger die robuste Gesundheit der Demokratie demonstrieren als vielmehr ihre zunehmende Gefährdung. Im Januar könnten die Präsidentschaftswahlen in Taiwan zu neuen Spannungen zwischen der Taiwanstraße und China führen. In Indien wird erwartet, dass Premierminister Narendra Modi wiedergewählt wird und seine Macht ausbaut, die zunehmend dazu genutzt wird, die größte Demokratie der Welt zu spalten. Doch sein Hindu-Nationalismus hält die USA nicht davon ab, ihn als Bollwerk gegen China zu umwerben. Und die Wahlen in Russland sind eine Farce, aber Putin würde einen Wahlsieg nutzen, um seine Macht trotz massiver militärischer Verluste in der Ukraine weiter zu festigen.

Die Wahlen zum Europäischen Parlament bieten rechtsextremen, populistischen und einwanderungsfeindlichen Parteien in Frankreich, Deutschland, Belgien und anderswo eine Chance. Ihr Erfolg könnte ein Omen für Trump sein, dessen populistischer Aufstieg durch das britische Votum für den EU-Austritt im Jahr 2016 vorhergesagt wurde. Die Briten könnten jedoch eine Wahl, die wahrscheinlich noch in diesem Jahr stattfindet, dazu nutzen, eine chaotische rechte Führung abzulehnen und sich nach 14 Jahren in der Wildnis wieder der Labour Party zuzuwenden. Dies würde signalisieren, dass die etablierten Parteien überall in Gefahr sind - eine weitere ernüchternde Warnung für Biden.

Die Opposition wittert auch in Südafrika Macht, wo der skandalgeplagte amtierende Afrikanische Nationalkongress Gefahr läuft, zum ersten Mal seit der Machtübernahme durch Nelson Mandela eine Parlamentswahl zu verlieren. In Mexiko ist eine gläserne Decke wahrscheinlich, da beide Hauptkandidaten bei den Präsidentschaftswahlen im Juni Frauen sind.

Eine neue geopolitische Realität

2024 wird eine neue globale Ausrichtung vertieft. Die USA und ihre Verbündeten sehen sich einer losen, aber zunehmend koordinierten Front aus Russland, China, Iran und Nordkorea gegenüber, die alle unterschiedliche Interessen haben, aber das gemeinsame Ziel verfolgen, die Macht der USA zu schwächen. Die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sind von verschiedenen Ausprägungen dieses Zusammenschlusses geprägt, und zwischen dem Westen und seinen Gegnern ist ein Wettlauf um den Einfluss auf die Entwicklungsländer des "globalen Südens" im Gange, wobei insbesondere China versucht, die Regeln und Gepflogenheiten der seit langem bestehenden, von den USA geführten Weltordnung zu unterlaufen. Diese sich verschiebenden geopolitischen Platten bedeuten, dass jede globale Krise zu einem Test für die Glaubwürdigkeit der USA und Bidens Stärke wird - gerade jetzt, wo die Republikaner versuchen, ihn vor den Wahlen 2024 als schwachen und taumelnden Führer darzustellen.

Einwanderung verwirrt Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks

Die Einwanderungsströme ohne Papiere machen fast allen großen Industrienationen zu schaffen. Vom Rekordzustrom an der Südgrenze der USA bis hin zum gescheiterten Plan Großbritanniens, Migranten, die den Ärmelkanal in kleinen Booten überquert haben, nach Ruanda abzuschieben - die Einwanderung ist ein giftiges politisches Gebräu. Doch aufgrund der heftigen ideologischen Gegensätze auf beiden Seiten des Atlantiks sind wirksame Reformen zur Bekämpfung der Einwanderung ohne Papiere, der überlasteten Grenzanlagen und des missbrauchten Asylsystems praktisch unmöglich. Die dringend notwendigen globalen Anstrengungen zur Bekämpfung der Ursachen der Massenflucht - wie Klimawandel, Kriege, gescheiterte Staaten, politischer Extremismus und wirtschaftliche Not - liegen jenseits der begrenzten Bandbreite schwacher Regierungen. Und eine sich verschlimmernde Situation spielt Extremisten wie Trump und rechtsextremen Führern in Europa wie dem jüngsten niederländischen Wahlsieger Geert Wilders in die Hände, die Einwanderung und Außenseiter demagogisch darstellen und politische Lösungen noch schwieriger machen.

Wird der Kalte Krieg zwischen den USA und China wieder aufflammen?

Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping haben bei ihrem Gipfeltreffen in Kalifornien im November zumindest vereinbart, eine Verschärfung der gefährlichen Spannungen zu verhindern. Doch die wichtigsten diplomatischen Beziehungen der Welt werden täglich durch verschiedene Faktoren belastet. China betrachtet die Bemühungen der USA, ihren Aufstieg zur Supermacht auszubalancieren, als Einkreisung und als unrechtmäßigen Versuch, sein rechtmäßiges Schicksal zu untergraben. Haarsträubende Beinahe-Zusammenstöße zwischen US-amerikanischen und verbündeten Streitkräften und chinesischen Schiffen und Flugzeugen im Süd- und Ostchinesischen Meer könnten jederzeit zu einer großen Krise ausbrechen. Das chinesische Beharren auf der Unterwerfung des demokratischen Taiwan unter die Kontrolle des Festlandes stellt eines der größten Risiken für einen neuen großen Krieg dar. Und China wird bei den US-Wahlen ein großes Thema sein und Bidens Handlungsspielraum einschränken, während Xi zu Hause unter großem Druck steht und nie gezögert hat, eine aggressive, nationalistische Karte auszuspielen, um politische Wirkung zu erzielen.

KI zu verstehen ist nur der erste Schritt

Die Regierungen werden sich in diesem Jahr verstärkt mit den sozialen, wirtschaftlichen, beschäftigungs- und sicherheitspolitischen Auswirkungen von Durchbrüchen bei der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, da immer mehr Unternehmen, globale Militärs und nichtstaatliche kriegerische Gruppen testen, wie sie die bahnbrechenden neuen Technologien nutzen könnten. Die Durchbrüche beschleunigen sich in einer Weise, die viele Spitzenbeamte kaum verstehen, was die Aussichten auf eine Regulierung erschwert. Die Alternative wäre jedoch, die Branche und ihre destabilisierenden Auswirkungen auf die Gesellschaft in den Händen von Entwicklern und Mogulen zu belassen, die die sozialen Medien ungezügelt auf die Welt losgelassen haben, ohne die Folgen zu bedenken.

Hoffnungen für die Weltwirtschaft

US-Aktien erlebten im vergangenen Jahr einen unwahrscheinlichen Höhenflug, da sich die Inflation abkühlte und die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer US-Wirtschaft, die sich stärker als der Rest der Welt entwickelte, auf hohem Niveau blieb. Wenn die US-Notenbank eine sanfte Landung bei der Lockerung ihrer harten Zinspolitik schafft, könnten Bidens Wiederwahlaussichten steigen. China hofft auf einen Aufschwung nach einem schwierigen Jahr und könnte ebenfalls dazu beitragen, das globale Wachstum anzukurbeln. Doch wenn Trump im November gewinnt und an seinem Plan festhält, alle Importe mit Zöllen in Höhe von 10 % zu belegen, wird wahrscheinlich ein Handelskrieg ausbrechen, der das globale System des freien Handels pulverisiert und letztlich die Verbraucher weitaus schlechter stellt.

Klimakrise wird die Bemühungen um Abschwächung übertreffen

Wenn sich die Trends fortsetzen, steht der Welt ein weiteres Jahr mit gewaltigen Überschwemmungen, massiven Waldbränden, Monsterstürmen und Dürren bevor. Doch während die Beweise für den Klimawandel immer gefährlicher werden, schwindet in vielen Ländern der politische Wille, bereits festgelegte Emissionsziele einzuhalten, da die Kosten für die Verbraucher deutlich werden und politische Opportunisten einen Angriff auf die liberale grüne Politik als Gewinn betrachten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com