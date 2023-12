Highlights der Geschichte

Was essen sie? Essenstraditionen zu Silvester auf der ganzen Welt

Eingelegter Hering, Linsen und Nudeln stehen weltweit auf dem Speiseplan zum Neujahrsfest

In den amerikanischen Südstaaten soll Hoppin' John, das aus Reis und Erbsen zubereitet wird, Glück bringen.

Königskuchen sind in vielen Kulturen Teil der Festlichkeiten

Wenn das neue Jahr anbricht, gibt es überall auf der Welt spezielle Desserts, lange Nudeln (als Symbol für langes Leben), Felderbsen (als Symbol für Münzen), Hering (als Symbol für Überfluss) und Schweine (als Symbol für Glück).

Die Einzelheiten variieren, aber das allgemeine Thema ist dasselbe: Genießen Sie Essen und Trinken, um ein Jahr des Wohlstands einzuläuten.

Im Folgenden finden Sie 10 Glücksbringer für das Neujahrsessen aus aller Welt:

1. Hoppin' John, Südamerika

Hoppin' John ist eine wichtige Neujahrstradition in den amerikanischen Südstaaten. Es handelt sich dabei um ein Gericht aus mit Schweinefleisch gewürzten Erbsen oder Erbsen mit schwarzen Augen (die Münzen symbolisieren) und Reis, das häufig mit Kohl oder anderen gekochten Gemüsesorten (da sie die Farbe des Geldes haben) und Maisbrot (die Farbe des Goldes) serviert wird. Das Gericht soll Glück für das neue Jahr bringen.

Die Geschichte und der Name dieses Gerichts sind unterschiedlich, aber das heutige Gericht hat seine Wurzeln in afrikanischen und westindischen Traditionen und wurde höchstwahrscheinlich von Sklaven nach Nordamerika gebracht. Ein Rezept für Hoppin' John taucht bereits 1847 in Sarah Rutledge's "The Carolina Housewife" auf und wurde im Laufe der Jahrhunderte von privaten und professionellen Köchen neu interpretiert.

Berichten zufolge erhielt das Gericht seinen Namen in Charleston, South Carolina, und ist ein wahres Grundnahrungsmittel der Lowcountry-Küche.

2. Zwölf Weintrauben, Spanien

Die Spanier verfolgen traditionell eine Übertragung von der Puerta del Sol in Madrid, wo sich die Feiernden vor dem Uhrenturm des Platzes versammeln, um das neue Jahr einzuläuten.

Diejenigen, die auf dem Platz stehen, und diejenigen, die zu Hause zuschauen, nehmen an einer ungewöhnlichen jährlichen Tradition teil: Um Mitternacht essen sie für jeden Glockenschlag der Uhr eine Weintraube. Einige bereiten ihre Trauben sogar vor - sie schälen und säen sie -, um sicherzustellen, dass sie um Mitternacht so effizient wie möglich sein werden.

Der Brauch entstand um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und wurde angeblich von Traubenproduzenten im südlichen Teil des Landes erfunden, die eine reiche Ernte hatten. Seitdem hat sich diese Tradition in vielen spanischsprachigen Ländern verbreitet.

3. Tamales, Mexiko

Tamales, mit Fleisch, Käse und anderen köstlichen Zutaten gefüllter Maisteig, der in ein Bananenblatt oder eine Maisschale eingewickelt wird, gibt es in Mexiko zu so gut wie jedem besonderen Anlass. Aber die Feiertage sind eine besonders beliebte Zeit für dieses Essen.

In vielen Familien versammeln sich Gruppen von Frauen, um Hunderte der kleinen Päckchen herzustellen - wobei jede Person für einen Aspekt des Kochvorgangs zuständig ist - und sie an Freunde, Verwandte und Nachbarn zu verteilen. An Silvester wird es oft zusammen mit Menudo serviert, einer Suppe aus Kutteln und Maisbrei, die bekanntlich gut gegen Kater ist.

Wer in einer Stadt mit großer mexikanischer Bevölkerung lebt, sollte keine Probleme haben, Restaurants zu finden, die Tamales für Silvester und Neujahr anbieten. In Mexiko-Stadt werden gedämpfte Tamales Tag und Nacht von Verkäufern an Straßenecken verkauft.

4. Oliebollen, Niederlande

In den Niederlanden werden frittierte Ölkugeln, so genannte Oliebollen, von Straßenkarren verkauft und traditionell an Silvester und bei besonderen Festlichkeiten verzehrt. Es handelt sich dabei um krapfenähnliche Teigtaschen, die aus einer mit Korinthen oder Rosinen gespickten Teigkugel bestehen, die in eine Friteuse gegeben und anschließend mit Puderzucker bestäubt wird.

Halten Sie in Amsterdam Ausschau nach den Oliebollenkraams, kleinen provisorischen Hütten oder Anhängern auf der Straße, die Pakete mit heißen, frittierten Oliebollen verkaufen.

5. Marzipanschwein oder Glücksschwein, Österreich und Deutschland

In Österreich und im benachbarten Deutschland wird Silvester als Sylvesterabend bezeichnet. Die Österreicher trinken eine Rotweinbowle mit Zimt und Gewürzen, essen Spanferkel zum Abendessen und schmücken den Tisch mit kleinen Schweinen aus Marzipan, dem so genannten Marzipanschwein.

Auch Glücksschweine, die aus allen möglichen Dingen hergestellt werden, sind in Österreich und Deutschland ein beliebtes Geschenk.

6. Soba-Nudeln, Japan

In japanischen Haushalten essen die Familien an Silvester um Mitternacht Buchweizen-Soba-Nudeln (toshikoshi soba), um das vergangene Jahr zu verabschieden und das neue Jahr zu begrüßen. Diese Tradition geht auf das 17. Jahrhundert zurück, und die langen Nudeln symbolisieren Langlebigkeit und Wohlstand.

Bei einem anderen Brauch, der Mochitsuki genannt wird, verbringen Freunde und Familie den Tag vor Neujahr damit, Mochi-Reiskuchen zu backen. Süßer Klebreis wird gewaschen, eingeweicht, gedämpft und zu einer glatten Masse gestampft. Dann stechen die Gäste abwechselnd Stücke ab und formen daraus kleine Brötchen, die später als Dessert gegessen werden.

7. Königskuchen, rund um den Globus

Die Tradition des Neujahrskuchens ist eine, die sich durch zahlreiche Kulturen zieht. Die Griechen haben die Vasilopita, die Franzosen die gateau oder galette des rois. Die Mexikaner haben die Rosca de Reyes und die Bulgaren genießen die Banitsa.

Die meisten Kuchen werden um Mitternacht in der Silvesternacht verzehrt - einige Kulturen schneiden ihren Kuchen jedoch an Weihnachten oder am Dreikönigstag, dem 6. Januar, an - und enthalten eine versteckte Goldmünze oder -figur, die ein erfolgreiches Jahr für denjenigen symbolisiert, der sie in seinem Stück findet.

8. Cotechino con lenticchie, Italien

Die Italiener feiern Silvester mit La Festa di San Silvestro und beginnen oft mit dem traditionellen Cotechino con lenticchie, einem Eintopf aus Wurst und Linsen, der Glück bringen soll (die Linsen stehen für Geld und Glück), und in manchen Haushalten auch mit Zampone, einem gefüllten Schweinsfüßchen.

Zum Abschluss gibt es Chiacchiere - frittierte Teigkugeln, die in Honig und Puderzucker gewälzt werden - und Prosecco. Diese Gerichte haben ihre Wurzeln in Modena, aber Silvesterfeste gibt es im ganzen Land.

9. Eingelegter Hering, Polen und Skandinavien

Da es in Polen und Teilen Skandinaviens Heringe in Hülle und Fülle gibt und sie eine silberne Farbe haben, essen viele Menschen in diesen Ländern um Mitternacht eingelegte Heringe, um ein Jahr des Wohlstands und des Reichtums zu beschwören. Manche essen eingelegten Hering in Sahnesoße, andere mit Zwiebeln.

Eine spezielle polnische Silvesterzubereitung von eingelegtem Hering, Sledzie Marynowane genannt, wird hergestellt, indem ganze Salzheringe 24 Stunden lang in Wasser eingeweicht und dann mit Zwiebeln, Piment, Zucker und weißem Essig in ein Glas geschichtet werden.

In Skandinavien wird Hering oft in ein größeres mitternächtliches Smorgasbord mit geräuchertem und eingelegtem Fisch, Pastete und Fleischbällchen integriert.

10. Kransekage, Dänemark und Norwegen

Kransekage, wörtlich Kranzkuchen, ist ein Kuchenturm, der aus vielen konzentrischen, übereinander geschichteten Kuchenringen besteht und in Dänemark und Norwegen zu Silvester und anderen besonderen Anlässen gebacken wird.

Die Torte wird aus Marzipan hergestellt, oft mit einer Flasche Wein oder Aquavit in der Mitte und kann mit Ornamenten, Fähnchen und Keksen verziert werden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Dezember 2012 veröffentlicht. Forrest Brown von CNN hat den Artikel für das Jahr 2023 aktualisiert.

