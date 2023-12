Was es bedeutet, ein Goth zu sein, laut einem Gründungsmitglied von The Cure

Das Leben von Tolhurst, der auf einigen der beliebtesten Alben der späten 1970er und 80er Jahre Schlagzeug und Keyboard spielte, sieht heute ganz anders aus. Er ist immer noch Musiker und hat ein Album mit seinen Zeitgenossen und anderen Veteranen der Szene, Budgie und Jacknife Lee, aufgenommen. Aber er hat jetzt Zeit für Podcasts, die Konzerte seines Sohnes und ein oder zwei Bücher zu schreiben.

Und dennoch, mehr als 40 Jahre nach der zweiten Platte von The Cure, "Seventeen Seconds", die den Status der Gruppe als talentierte Lieferanten dunkler und düsterer Klänge zementierte, steht Gothic immer noch im Mittelpunkt seiner Weltanschauung, der Menschen, die er trifft, und der Musik, mit der er sich verbindet.

"Ich glaube, wenn man etwas gefunden hat, das zu einem passt, will man es nicht mehr hinter sich lassen - man passt sich an", sagte er in einem Telefoninterview.

Das ist auch der Tenor seines neuen Buches"Goth: Eine Geschichte": Goth ist keine Art, sich zu kleiden, oder ein Musikgenre, sondern ein Objektiv, durch das man die Welt sieht. Goth ist für jeden, schreibt Tolhurst, und es ist keine "Phase", aus der man herauswachsen muss.

"Mein Goth-Leben diente mir als eine Art gemeinschaftliche umgekehrte Meditation", schreibt Tolhurst. "Indem wir gemeinsam die Dunkelheit von Büchern, Filmen, Musik und Gemälden erforschten, entkamen wir für einen kurzen Moment, um den Ort, an dem wir uns alle in Zeit und Raum befanden, besser zu verstehen. Wir ließen uns weiter treiben, waren aber jetzt ein wenig befreiter."

Was es bedeutet, ein Goth zu sein

Gothic wird immer noch häufig auf eine "komische Art und Weise" dargestellt - schweres Make-up, grüblerische Haltung, okkulte Besessenheit - so Tolhurst. Durch Verharmlosung oder ausschließliche Fokussierung auf die ästhetischen Merkmale wird Gothic von Menschen, die es nicht "verstehen", effektiv "entschärft", sagte er. Es ist kein Wunder, dass Gothic bei denen, die sich unverstanden fühlen, Anklang findet.

In Wirklichkeit, so Tolhurst, ist Gothic eine Faszination für "all die Dinge, die wir als Kultur nicht so gerne sehen - Tod, Dunkelheit".

"Es klingt paradox, aber es ist lebensbejahend", sagte er. "Wir müssen nicht so viel Angst haben."

Tolhurst schreibt, dass Gothic aus dem Punk entstanden ist, der wiederum eine Reaktion auf den Aufruhr und die Hoffnungslosigkeit im England der 1970er Jahre war, wo die Arbeitslosigkeit grassierte, Rassendiskriminierung lebendige Gemeinden wie Brixton in London traf und diejenigen, die den Status quo in Frage stellten, geächtet wurden. Tolhurst und seine Mitbegründer von The Cure, Robert Smith und Michael Dempsey, erlebten dies aus erster Hand, als sie sich als neugierige Teenager nach London wagten und Zeuge von Zusammenstößen zwischen Polizei und Bürgern und den aufbrausenden Auftritten von Punk- und Post-Punk-Künstlern wurden.

Aber wo Punk oft nihilistisch ist - man denke nur an den spöttischen Refrain der Sex Pistols in "God Save the Queen": "No future/no future for you!" - ist Goth etwas romantischer in seiner klarsichtigen Einschätzung des Zustands der Welt, so Tolhurst. Gothic hat ein Gespür für das Theatralische und schöpft aus Kunst und Literatur, um seine weitreichenden Themen wie zerstörerische Liebe und schmerzhaften Verlust zu artikulieren - nicht abgestumpft, aber auch nicht besiegt.

Ein Teil dessen, was Tolhurst an Gothic reizte und warum er sich weiterhin als Gothic sieht, ist seine "integrative Philosophie", sagte er. Goth war ein Zufluchtsort für Außenseiter aller Art, und er schloss niemanden aus, der sich selbst darin sah, sagte er: "Wenn du sagst, dass du dazugehörst, dann bist du dabei."

Tolhurst schreibt über das berüchtigte Batcave, einen Club im Zentrum Londons, in dem Goths aller Couleur zusammenkommen und zur Musik der Zeit tanzen konnten - Bauhaus, The Cure, Siouxsie and the Banshees, Nick Caves frühe Band The Birthday Party. Solange sie den Eintritt bezahlen konnten und alt genug waren, waren sie willkommen, schreibt Tolhurst, egal ob sie einen Blazer oder schwarzes Leder trugen. Und da die schwule Gemeinschaft im London der 1970er und 80er Jahre oft gewaltsam ausgegrenzt wurde, fanden auch die queeren Londoner im Batcave Sicherheit, schreibt Tolhurst.

Als Goth aufwachsen und von Siouxsie Sioux lernen

Der größte Teil von "Goth" beschreibt Tolhursts Ausbildung in der Post-Punk- und Goth-Szene: Ein früher Auftritt von The Clash, angeführt von einem elektrisierenden Joe Strummer, der Tolhursts Interesse an einer Musikkarriere festigte; eine Tournee mit Siouxsie and the Banshees, die erste echte Erfahrung der Band auf der Straße; die Entdeckung von Ian Curtis und seiner Band Joy Division, bevor Curtis im Alter von 23 Jahren durch Selbstmord starb.

Vor allem Siouxsie Sioux war eine wichtige Lehrmeisterin für Tolhurst und seine Bandkollegen. Auf der Bühne hüpfte und schlug sie um sich, ihre Augen verschwanden in ihrem dicken schwarzen Augen-Make-up. Allerdings duldete sie keine Theatralik von ihrem Publikum. In seinem Buch erinnert sich Tolhurst daran, wie er Siouxsie Abend für Abend vom Bühnenrand aus beobachtete, nachdem die Band für sie eröffnet hatte, wie sie Skinheads, die sich vor der Bühne drängten, auf die Finger trat", um sie zu verspotten, weil sie, wie Tolhurst schreibt, eine Frau war, die ihre Umgebung vollständig beherrschte".

Der Hass, mit dem sie konfrontiert wurde, kam auch aus der Branche, die laut Tolhurst immer noch sehr frauenfeindlich war, vor allem gegenüber Ikonoklasten wie Siouxsie.

"Sie hat keine Gefangenen gemacht, was großartig war", sagte er am Telefon. "Aber es gibt eine Hierarchie im Musikgeschäft, und die ist voll von alten Typen, die nicht wussten, wie sie mit ihr umgehen sollten."

Tolhurst zollt Siouxsie und den unbesungenen weiblichen Dynamos der Gothic-Musik Tribut: Nico, deren Zusammenarbeit mit The Velvet Underground den düsteren Ton für Frauen im Rock vorgab; Julianne Reagan von All About Eve und die Spiritualität, mit der sie an das Songwriting heranging; Gitane DeMone von Christian Death, die mit der Hardcore-Gruppe weiter tourte, obwohl sie hochschwanger war.

"Man sollte ihnen Anerkennung dafür zollen, dass sie die Sichtweise der Menschen auf Frauen in der Musik verändert haben", sagte er. "Sie waren Pioniere, absolut. Sie haben mir beigebracht, dass die Welt auf eine gute Art und Weise anders sein kann."

Wie die "Gothic"-Platten von The Cure das Genre neu definierten

Robert Smith, der Frontmann von The Cure, hat die Behauptung, die Gruppe sei eine "Gothic"-Band, bestritten. Aber die dunkle, romantische Seele des Goth zieht sich durch einen Großteil der Diskografie der Band, insbesondere, so Tolhurst, in den Alben zwei bis vier - "Seventeen Seconds", "Faith" und "Pornography" - drei der klanglich düstersten und von der Kritik am meisten gefeierten Alben der Gruppe. (In seinem Buch gibt Tolhurst einen hilfreichen Hinweis, woran man eine Gothic-Hymne erkennt - sie handelt "normalerweise von Tod und Liebe im selben Lied").

Die Aufnahmen zu diesen Alben waren oft turbulent, schreibt Tolhurst, denn die Band verlor und gewann neue Mitglieder. Smith teilte seine Zeit als Aushilfsgitarrist für die Banshees und die Gruppe wurde durch den Tod geliebter Menschen erschüttert. Aber Tolhurst beschreibt diese Jahre als einige der lohnendsten Erfahrungen seiner musikalischen Karriere. (Anmerkung: Fans von The Cure, die einen Einblick in Tolhursts Ausstieg aus der Band und seine sporadische Rückkehr zu ihr sowie seine Beziehung zu Smith suchen, finden weitere Antworten in Tolhursts früherem Buch "Cured: The Tale of Two Imaginary Boys").

"Die ganze Daseinsberechtigung von The Cure ist in diesen drei Alben enthalten", sagte er. "Sie sind so etwas wie ein Tagebuch unseres damaligen Lebens, deshalb ist es immer etwas Besonderes, sie anzuhören und darüber nachzudenken.

Kritiker und Hörer, die mit der Vorliebe von The Cure für die Moll-Tonleiter nicht einverstanden waren, fragten Tolhurst und seine Bandkollegen oft, ob ihre Musik ihre "depressiv aussehenden" Fans nur noch tiefer in die Verzweiflung stürzen würde, so Tolhurst.

"Ich habe immer gesagt: 'Nein, ihr habt das völlig falsche Ende der Fahnenstange'", sagte er. Er nickte auf den gleichnamigen Track "Pornography", einen dichten und bedrohlichen Song, dessen Bedeutung nur schwer zu erahnen ist. Aber die letzten Worte, die Smith singt - "I must fight this sickness/Find a cure" - handeln von der Bewältigung, dem Überleben und der Suche nach einem Weg durch die Trostlosigkeit, so Tolhurst.

"Es geht um Trost", sagte er. "Es muss kein rosaroter Trost mit Einhörnern und Herzen sein, und 'alles wird wieder gut'. Es geht um die Anerkennung der Dunkelheit und der Melancholie. Und daraus entsteht Erlösung."

Die Zukunft des Gothic ist rosig - nun ja, so rosig wie Gothic eben sein kann

Laut Tolhurst ist Goth heute lebendig, auch wenn er anders aussieht und klingt als zu der Zeit, als The Cure ikonische Goth-Tracks wie "A Forest" aufnahmen. Und er sieht den Einfluss von The Cure und seinen Zeitgenossen in dieser neuen Generation: "Es gäbe keine Billie Eilish" ohne Siouxsie Sioux, sagte er.

Die irische Autorin und Wissenschaftlerin Tracy Fahey erklärt Tolhurst in "Goth: A History", dass "Gothic ein Modus ist, der auf Krisen reagiert". Die Pandemie und der politische Umbruch haben die Welt erneut verändert - und Gothic wird sich unter denjenigen, die das Gefühl haben, nicht in den Mainstream zu passen, "selbst regenerieren", so Tolhurst.

Tolhurst sagte, er denke an die Menschen in kleineren Städten, die in der Musik von The Cure und anderen Gruppen eine Gemeinschaft gefunden hätten - an sie habe er gedacht, als er einen skeptischen Smith davon überzeugt habe, die Aufnahme der Gruppe in die Rock & Roll Hall of Fame 2019 zu akzeptieren.

"Ich sehe, dass all diese Leute in kleinen Orten leben - ihr Weg nach draußen waren wir", sagte er. "Ich fühle mich sehr geehrt und bin stolz darauf. That's what keeps (goth) going."

