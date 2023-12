Warum wir mehr schwarze Blutspender zur Behandlung der Sichelzellenanämie brauchen

Bei mir wurde die vererbbare Blutkrankheit bereits im Mutterleib diagnostiziert, und ich habe nie ein Leben ohne anhaltende Müdigkeit, unerbittliche Körperschmerzen und unbarmherzige, plötzliche Schmerzanfälle erlebt.

Das erste Mal, dass mich diese Schmerzen ins Krankenhaus brachten, war ich 2 Jahre alt. Er schlug mitten in der Nacht zu und rüttelte mich wach. Meine Mutter, eine in Nigeria geborene Anwältin, die sich in Großbritannien zurechtfand, war immer vorbereitet und hatte eine Tasche für die Nacht gepackt.

In den 1990er Jahren wurde die Sichelzellenanämie immer noch fälschlicherweise als Krankheit der Schwarzen bezeichnet und von vielen Angehörigen der Gesundheitsberufe übersehen. Meine Mutter setzte sich für mich ein, drängte auf eine angemessene Schmerzlinderung und forderte die Ärzte auf, mir mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Als Kind wollte ich an Tanzkursen teilnehmen und schwimmen, aber aus Angst vor einem weiteren Krankenhausaufenthalt zwang mich meine Mutter, an ruhigeren Theater- und Musikveranstaltungen teilzunehmen. Es spielte keine Rolle, wie sehr ich mich besser fühlen, mit meinen Freunden zusammen sein und mein Kindsein ausleben wollte. Die häufigen Krankheitsschübe erlaubten es mir einfach nicht, so zu sein wie alle anderen.

Erst als ich kurz vor meinem Teenager-Alter regelmäßig Bluttransfusionen erhielt, änderte sich mein Leben zum Besseren. Während die Rasse des Blutspenders und des Empfängers normalerweise keine Rolle spielt, solange ihre Blutgruppen übereinstimmen, bietet ethnisch abgestimmtes Blut die beste Behandlung für Menschen mit Sichelzellenanämie. Und im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten gibt es nicht genügend schwarze Blutspender.

Über 100 Millionen Menschen haben die Sichelzellkrankheit

Die Sichelzellenkrankheit ist ein globales Gesundheitsproblem, wobei nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation etwa 66 % der weltweit 120 Millionen Betroffenen in Afrika leben . In den USA sind etwa 100 000 Menschen betroffen, im Vereinigten Königreich etwa 14 000.

Sie tritt häufiger in Regionen der Welt auf, wie z. B. in Afrika südlich der Sahara, wo Malaria weit verbreitet ist, und Forscher glauben, dass die genetische Mutation, die die Sichelzellenkrankheit verursacht, eine schützende Wirkung gegen Malaria hat. Die meisten Sichelzellenpatienten in den USA und im Vereinigten Königreich sind afrikanischer Abstammung.

Nach Angaben der US Centers for Disease Control and Prevention verändert dieSichelzellenkrankheit grundsätzlich die Form der roten Blutkörperchen von der typischen runden und konkaven Form zu starren, sichelartigen Formen. Diese missgebildeten Zellen können den Blutfluss blockieren und eine vasookklusive Krise verursachen, bei der das Gewebe mit Sauerstoff unterversorgt wird. Diese Störung ist der Hauptgrund für Krankenhausaufenthalte der Patienten, wobei Schmerzen das Hauptsymptom sind. Bluttransfusionen tragen dazu bei, die Sauerstofftransportkapazität zu erhöhen und Komplikationen zu verringern.

Ich war davon ausgegangen, dass ich für mein O-positives Blut, das 35 % der britischen Bevölkerung haben, eine passende Blutgruppe benötige. Mein Arzt sagte mir jedoch, dass es nicht so einfach ist.

Neben den allgemein bekannten Blutgruppen A, B, O und AB "gibt es über 44 Blutgruppensysteme, die insgesamt 354 verschiedene Erythrozytenantigene enthalten, von denen einige nur für bestimmte Rassen und ethnische Gruppen gelten", erklärte mir Dr. Arne de Kreuk, ein auf Hämoglobinstörungen spezialisierter Hämatologe am King's College Hospital in London. Er behandelt mich seit 2021.

Das Muster meiner erweiterten Blutgruppe ist eher bei Blutspendern afrikanischer Herkunft zu finden. Das ist eine Herausforderung, denn sowohl das Amerikanische Rote Kreuz als auch der Nationale Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs berichten, dass die Zahl der Blutspenden von Schwarzen unverhältnismäßig niedrig bleibt.

"Bei Personen mit Sichelzellenanämie haben wir festgestellt, dass man mehr als nur die Blutgruppen A, B, O und AB braucht. Auf der Oberfläche der Erythrozyten gibt es noch andere Merkmale wie Kell, Duffy und E, die ebenfalls abgeglichen werden müssen", so Dr. Lewis Hsu, pädiatrischer Hämatologe und medizinischer Leiter der Sickle Cell Disease Association of America.

"Um diese zu finden, braucht man eine größere Gruppe von Spendern, aus der man auswählen kann", fügte er hinzu.

Das Amerikanische Rote Kreuz ermutigt alle in Frage kommenden Personen, unabhängig von ihrer Rasse, ethnischen Zugehörigkeit oder gesundheitlichen Beschwerden wie Bluthochdruck oder Diabetes, zu spenden und dazu beizutragen, dass eine vielfältige Blutversorgung für Patienten in Not gewährleistet ist. Der Mangel an schwarzen Blutspendern könnte auf das seit langem bestehende Misstrauen einiger Schwarzer gegenüber den Gesundheitssystemen und auf verbreitete falsche Vorstellungen über die Eignung zur Blutspende zurückzuführen sein.

Der Nationale Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs erklärte, er stehe vor einem ähnlichen Problem.

"Wir haben keinen allgemeinen Mangel an Blutspendern. Wir sammeln derzeit insgesamt genug Blut, um den Bedarf der Patienten in ganz England zu decken. Der spezifische Mangel an Spendern schwarzer Abstammung bedeutet jedoch, dass Patienten mit Sichelzellenanämie oft nicht das am besten geeignete Blut erhalten", sagte Rachel Newton, eine Vertreterin des NHS Blood and Transplant (NHSBT).

Das Amerikanische Rote Kreuz hat eine nationale Initiative gestartet, um die Zahl der schwarzen Blutspender zu erhöhen, und arbeitet mit nationalen und lokalen schwarzen Organisationen zusammen, um die Blutspendemöglichkeiten in schwarzen Gemeinden zu erweitern. Die im Jahr 2021 gestartete Sichelzellen-Initiative des Roten Kreuzes führte nach Angaben der Organisation im ersten Jahr zu 26 500 neuen afroamerikanischen Blutspendern.

Im Vereinigten Königreich wurden im Rahmen des Community Grants Programme Partnerschaften gegründet, um Kampagnen zu starten, die sich speziell an Spender mit schwarzem Hintergrund richten. Die Zusammenarbeit mit dem Marvel Studios-Film "Black Panther: Wakanda Forever" im Rahmen der Kampagne "Not Family, But Blood" (Nicht die Familie, sondern das Blut ) wurde entwickelt, um mehr schwarze Blutspender zu rekrutieren.

Während der dreimonatigen Laufzeit der Kampagne im Jahr 2022 ließen sich 7 800 Menschen mit schwarzer Hautfarbe als Spender registrieren, was nach Angaben von NHS Blood and Transplant einem Anstieg von 110 % im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten entspricht.

Sichelzellenanämie ist eine schwächende Krankheit

Als schwarze Frau, die mit einer schwächenden Krankheit zu kämpfen hat, musste ich lernen, mein Leben in meinem eigenen Tempo und nach meinen eigenen Bedingungen zu gestalten. Der Druck von Prüfungen, Abgabeterminen und der Teilnahme am Unterricht führte oft dazu, dass ich meine Gesundheit während des Studiums vernachlässigte. Ich hatte Mühe, mit allen anderen mitzuhalten, obwohl ich völlig gesund aussah.

Ich weiß noch, wie ich mein erstes Praktikum im Bereich der Stadtplanung absolvierte. Ich war die einzige Praktikantin, und schon in den ersten zwei Tagen gab es zahlreiche Aktivitäten, bei denen ich nur schwer mithalten konnte. Leider ging das nach hinten los, und ich landete am zweiten Tag im Krankenhaus. Ich hatte am ganzen Körper Schmerzen und musste notärztlich versorgt werden. Nachdem ich eine Bluttransfusion erhalten hatte, konnte ich nach Hause gehen und fühlte eine Mischung aus Erleichterung und Depression.

Widerstrebend erklärte ich meinem Betreuer meinen Zustand und die Notwendigkeit, das Praktikum abzubrechen. Zu meiner Überraschung erhielt ich eine kurze E-Mail mit den Worten: "Es tut mir leid, dass es Ihnen nicht gut geht", und dem Angebot, den Termin zu verschieben. Sobald ich mich erholt hatte, wollte ich zum Praktikum zurückkehren. Im Zug auf dem Weg zurück ins Büro traf ich eine Kollegin, die mich fragte, wo ich gewesen sei. Ich erzählte ihr alles, und ihre Antwort war: "Ja, das wird den Managern nicht gefallen. Du wirst ihnen zu unberechenbar vorkommen."

Es war das erste Mal, dass ich als unberechenbar bezeichnet wurde, und ich fand, dass sie Recht hatte.

Entmutigt durch meine Erfahrungen während des Praktikums und mit dem Wunsch, mich an einer größeren Diskussion über Vielfalt und Integration zu beteiligen, setzte ich mich für die Sichelzellenanämie ein und erlernte die Fähigkeiten, um Journalistin zu werden.

Der scheinbar kleine Akt des Blutspendens hat eine nachhaltige Wirkung auf Menschen in Not. Sie hat mich so gestärkt, dass ich Journalistin werden kann. Ohne die Spender und die fleißigen Mediziner, die mich unterstützt haben, wäre ich heute nicht da, wo ich bin.

Während die USA und das Vereinigte Königreich Fortschritte bei der Erhöhung der Zahl der Blutspender schwarzer Abstammung machen, ist es von entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein weiter zu schärfen und mehr Menschen zur Blutspende zu ermutigen, um letztlich eine vielfältige Blutversorgung für Patienten in Not sicherzustellen.

Blutspender hinterlassen ein bleibendes Vermächtnis in der Medizingeschichte. Ihr selbstloses Handeln, das oft übersehen wird, hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Menschen, die sie berühren. Ihr Beitrag wird von Menschen wie mir geschätzt, gefeiert und für immer geehrt.

Um in Großbritannien Blut zu spenden, besuchen Sie https://my.blood.co.uk/your-account/pre-registration

Für Blutspenden in den Vereinigten Staaten: https: //www.redcross.org/give-blood.html

